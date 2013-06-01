Правило двох хвилин – це надзвичайно легкий план дій, яким всі ми зазвичай нехтуємо. Тож як перестати відкладати важливе на потім та доводити справи до кінця?

Більшість завдань, які нам доводиться виконувати, насправді прості та зрозумілі, і нам достатньо наявних навичок та таланту для того, щоб швидко впоратися з ними. Проблема в іншому: частіше за все ми навіть не пробуємо щось почати. Правило двох хвилин складається з двох частин.

Частина перша: якщо справа займає менше двох хвилин, зробіть її прямо зараз.

Варто лише уявити, скільки всього ми відкладаємо «на потім», хоча насправді могли зробити ці справи в одну мить! Перелік нескінченний: помити посуд після їжі, увімкнути пральну машину, розвісити білизну, винести сміття, відповісти на листа… Багато чого можна встигнути за сто двадцять довгих секунд! Отже, зробіть це зараз – не відкладайте на завтра.

Частина друга: якщо хочете розвинути нову звичку, це має зайняти не більше двох хвилин.

Чи можна досягти мети за дві хвилини? Звісно, далеко не кожної. Проте кожну з них можна розпочати втілювати в життя менше, ніж за дві хвилини. Секрет криється у правилах фізики та реаліях нашого світу.

Відомо, що варто почати щось робити – і продовжувати справу вже легше. Один поштовх – і ми рухаємося вперед.

Хочете писати краще? Напишіть одне речення (навряд чи це займе більше двох хвилин) – і ви побачите, як писатимете годинами. Хочете їсти здорову їжу? З’їжте один фрукт, і ви станете частіше готувати свіжі салати. Хочете зробити читання звичкою? Прочитайте першу сторінку нової книги, і ви не помітите, як перша глава буде позаду.

Правило двох хвилин робить акцент не на кінцевому результаті, а на першому кроці. Почніть прямо зараз. Немає гарантії, що це правило буде працюватиме на вас стовідсотково ефективно. Але не спробуєте – не дізнаєтеся. А подібна спроба займе менше двох хвилин, чи не так?

Текст: James Clear, Medium.com

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