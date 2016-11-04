Компанія Twitter проводить черговий набір людей для стажування в одному зі своїх офісів по всьому світі. Сервіс оплатить візові витрати та допоможе з переїздом для тих, хто успішно пройде співбесіди після подачі свого резюме. Дедлайн цього сезону – вже за три дні, 6 листопада.

Twitter for students – постійна програма стажувань для молодих людей, які можуть пройти оплачувану практику в одному з офісів компанії. При цьому офіс, в якому ви хотіли б попрацювати, ви можете обрати самостійно: під час подачі заявки вам запропонують обрати три варіанти.

Серед вимог, окрім, звісно, англійської мови, нестримне бажання пройти стажування саме там та мати розуміння, що робить Twitter та наскільки корисними ви можете бути там. До речі, не обовязково бути лише студентом, щоб подаватись на стажування, яке триватиме 12 тижнів: позиції передбачені і для тих, хто вже завершив навчання.

Дізнатися більше про те, як проходитиме стажування, як правильно підготувати своє резюме, та що робити в разі, якщо вас оберуть на проведення співбесіди, читайте тут https://careers.twitter.com/en/university.html. Подати, власне, саму заявку можна тут.

Дедлайн для наступного сезону – в лютому, тож якщо ви не встигнете податись до 6 листопада, можна спробувати своїх сил у весняному сезоні.

Як бачимо з офіційного твітера програми, студенти проводять свої 12 тижнів у компанії людей з усього світу та відвідують чимало різних подій:

Tweets by TwitterU

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