На честь 25-ї річниці телешоу про акул Shark Week, канал Discovery і компанія Volkswagen спільними зусиллями створили мобільну підводну клітку проти акул у формі знакового авто компанії – VW Beetle.

Тепер легендарний VW Beetle став ще й дайвером. У цьому автомобілі можна опускатися під воду, не побоюючись нападу акул. Втім, саме для спостереження за цими хижаками він і був призначений.

Єдиний у своєму роді підводний автомобіль, який здатний переміщатися по океанському дну, оснащений повністю автономної повітряною системою, фарами і двома гребними гвинтами. Тепер вчені зможуть в буквальному сенсі покататися в натовпі океанських хижаків.

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