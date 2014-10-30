В нідерландському місті Krommenie збудували перші метри майбутньому велодоріжки SolaRoad, яка зможе виробляти електроенергію. Все завдяки тому, що її покриття – це суцільні сонячні панелі.

Велодоріжки SolaRoad будуються з модульних елементів розмірами два з половиною на три з половиною метра. Зверху вони покриваються захисним шаром товщиною близько одного сантиметра. Цей захист охороняє сонячні панелі від зовнішніх пошкоджень, а також запобігає ковзанню велосипедів і людей по гладкій поверхні.

Випробування показали, що панелі SolaRoad витримують тиск не тільки велосипедів і пішоходів, але навіть автомобілів і вантажівок. При цьому отриманої від сонячних променів електрики цілком вистачає для роботи ліхтарів уздовж доріжок в темний час доби, а також для відправки енергії в міські енергосистеми.

А в масштабах міста сонячні велодоріжки SolaRoad можуть стати серйозним джерелом «зеленої» енергії. Адже з ними вся країна може перетворитися на гігантську павутину-електростанцію.

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