В час, коли все стрімко дорожчає, а продавці не встигають переклеювати цінники, важливо зберегти здоровий глузд та власні гроші. І тут нам на допомогу можуть прийти наші смартфони, для яких створено тисячі програм з фінансового менеджменту. Кілька з них – в сьогоднішньому пості.

Roamer

Додаток для мандрівників, що дозволяє заощаджувати на дзвінках у роумінгу. Roamer дає користуватися своїм номером телефону за кордоном, сплачуючи за скромними тарифами розробників. Варіантів два: дзвонити через Wi-Fi або купити місцеву SIM-карту (її можна замовити з доставкою додому прямо через додаток або сайт Roamer) і підключити переадресацію – ваш співрозмовник побачить знайомий номер. Програма стане в нагоді і вдома, щоб дешево говорити з людьми в інших країнах, як в Skype.

iOS / Android

Plates

Додаток для посиденьок з друзями в барі, кафе або ресторані. Plates потрібно, щоб не мусолити чек і швидко розплатитися без болісної арифметики і незручних пауз – програма вирахує, кому скільки платити. Спочатку слід вписати імена, а потім розкидати замовлені страви та напої. Найважче – закуски на всіх, пляшку джина, чайові – можна розділити порівну однією кнопкою. Якщо хтось забув гаманець, то через інший додаток розробників, Splitwise (так називається сама компанія), йому можна вислати SMS або e-mail з нагадуванням про борг. Поки Plates вийшов тільки для iOS, версію для Android обіцяють вже 1,5 року.

iOS

Homemoney

Додаток від українських розробників для контролю особистих фінансів. Програма вміє працювати без інтернету, додатково блокується ще одним паролем, аби зайві люди не читали вашу бухгалтерію, а також здійснює обмін даними з серверами Homemoney по зашифрованим каналам. Додаток розділяє всі доходи та видатки по спеціальним категоріям – запропонованим, або тим, які ви створюєте самостійно. Homemoney безкоштовний, але потребує підписки.

iOS

Spendee

Додаток в пастельних тонах для обліку витрат і доходів, з графіками-діаграмами і халтурним перекладом на російську мову. Він не вимагає підключення до інтернету, дозволяє видаляти записи, запам’ятовує повторювані витрати, говорить, що пора викласти гроші, наприклад, за комунальні рахунки, – начебто дрібниці, але не всі розробники їх передбачають. В цілому Spendee мало чим відрізняється від подібних програм, зате дозволяє зробити головне – моментально вбити трату, поки не забув, і в подробицях розглянути баланс.

iOS / Android

Easycost

Ще один додаток для обліку витрат і доходів без зайвих функцій. EasyCost дозволяє за лічені миті записати витрати в відповідну категорію, підтримує різні валюти, кілька рахунків, навороти Apple на зразок iCloud і Touch ID, малює графіки та діаграми, переносить дані в CSV-файли, не вимагає підключення до інтернету і навіть не просить реєструватися – проста і ненав’язлива штука. Вибір між подібними програмами – справа смаку, а EasyCost з її плоским дизайном виглядає краще за багатьох конкурентів.

iOS

Bdgt

Дисциплінуючий додаток для того, щоб витрачати менше грошей. Bdgt теж враховує витрати і доходи, але під іншим кутом. Спочатку програма просить вказати місячний заробіток, сумарні витрати і який відсоток доходів хочеться зберегти. Розділивши ці числа, вона вираховує денне, тижневе і місячне «утримання»: витрачай, на що завгодно, але не перевищуй ліміт. Bdgt – швидше курйоз і найбільше підходить школярам, у кого єдиний заробіток – кишенькові гроші, а структура витрат небагатьом складніше. Однак це курйоз забавний і симпатичний.

iOS

via Lookatme

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