WalkKyiv – хуліганський путівник Києвом

Зазвичай у всіх міських путівниках вказують лише найгарнішу інформацію, проте про справжнє обличчя міст, яке часом може бути не таким вже й привабливим – більшість мовчить. А тим більше, коли до цієї непривабливості безпосереднє відношення має міська влада. Кілька ентузіастів вирішили показати киянам та гостям столиці справжнє обличчя Києва, і створило проект WalkKyiv – “хуліганський”, як вони самі себе називають, путівник містом.

Найголовніше у цьому проекті – це те, що він вийшов поза звичні нам рамки онлайну і проник у справжнє місто – у вигляді дорожних вказівників, які спроектував Ігор Скляревський, відомий київський дизайнер, що розробив навігацію для метрополітену столиці. Вказівники WalkKyiv, які уже можна побачити на деяких вулицях Києва, розкажуть вам про “липові” каштани, які міська адміністрація висадила на Хрещатику два місяці тому; Поштову площу, на реконструкцію якої витратили півмільярда гривень, і яка недоступна для людей на візках, велосипедах та колясках; та тунелі під Дніпром, які стали мовчазним пам’ятником ідеї “метро на Троєщину”.

За півтора дні існування сторінка проекту на Facebook зібрала більше 2000 шанувальників. Про те, яка ж головна ідея WalkKyiv та чи не бояться його автори відповідальності за розміщення табличок, Inspired дізнався у Ігоря Скляревського.

Як з’явилася ідея проекту та хто є його ініціатором?

Мені дуже сподобався проект американців Walk [Your City], який вказував на цікаві місця, а також московські партизанські дорожні знаки хлопців з partizaning.org. Перший проект виконував суто орієнтувальну функцію, другий — суто соціальну. Я вирішив скомбінувати це і показати цікаві місця у Києві, які потребують уваги, такі, як Поштова площа, яка після реконструкції не буде пристосована для людей на візках, велосипедистів та батьків із дитячими візочками, або дім Сікорського, який гине. Власне, з авторами московських знаків я познайомився у Москві і вони запропонували разом «попартизанити» у Києві. Далі я придумав знаки, намалював їх, друзі і колеги допомогли надрукувати знаки, зробити сайт… Розвішували знаки разом із Ігорем Поносовим з partizaning.org та київським вуличним художником Сашком Курбазом (відомим як Гомер).

Скільки часу та грошей у вас зайняло виготовлення цих вказівників?

Ну, пару днів на малювання, день на виготовлення, день на тексти і сайт. Один знак вартував нам приблизно 50 грн. Але можна оптимізувати все і робити ще дешевше.

«Люди скоро будуть питати дозволу для того, щоб вийти на вулицю»

Ні. Знаки не псують місто і нікого не ображають. Ніякого вандалізму — вони прикріплені до стовпів пластиковими «стяжками». Але головне — інше. Я хотів би донести до людей одну просту думку: це їхнє місто, і вони не мають питати дозволу на те, щоби жити у цьому місті повним життям. В поняття «жити» у мене входить право на самовираження і право за допомогою метафор, алегорій та сарказму говорити рагулям (у тому числі у владі), що вони — рагулі. Я був шалено здивований, коли молоді, розумні люди питають: «А хто тобі дозволив?», «…а ти питав дозволу?». Та я сам собі дозволив! Люди, блін, ви скоро будете питати дозволу, щоб на вулицю вийти.

Обмежитесь лише вказівниками, чи будете розвивати далі ідею? Що далі?

Будемо ставити нові вказівники — у Києві ще дуже багато цікавого. На сторінці у фейсбук люди пропонують та голосують за ідеї нових знаків. Ще я хочу запропонувати людям разом профінансувати це — мені цікаво, чи знайде це відгук:).

WalkKyiv

walkkyiv.com / facebook.com/walkkyiv

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