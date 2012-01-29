Уже тривалий час в інтернеті функціонує український блог про дизайн, який так і називається – Prodesign. Сьогодні ми розкажемо про нього трохи детальніше.

Автором блогу є Олександр Бублієнко, власник невеличкої студії веб-дизайну. Як пише Олександр, його блог – це спроба зібрати і донести до відома дизайнерів цікаві прийоми, хитрощі та правила у сучасному веб-дизайні, а також спосіб поділитися своїм досвідом.

В блозі можна знайти як переклади закордонних статей на доволі розгорнуті теми – такі як дизайн сайту для мобільних пристроїв чи дизайн контекстного меню, так і про щось більш практичне – наприклад, сучасні шрифти і трюки у Photoshop.

Дизайнери, ілюстратори, шрифтовики, а також всі, хто є дотичним до цієї теми або ж просто нею цікавиться, обов’язково знайдуть щось для себе у цьому блозі. Окрім того, за словами Олександра, він готовий прийняти і співавтора, щоб перетворити цей проект у тематичний онлайн-журнал. Оскільки таких хороших блогів в Україні небагато, то побажаємо йому успіхів у цій справі!

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