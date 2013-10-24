З гумором в Україні останнім часом все зовсім непросто: нам або подають об’їдки зі столу російських медіахолдингів, або ж роблять банальні копії популярних західних форматів. Здавалося б, нічого кардинально нового тут уже не придумаєш, але днями ми впевнились, що український гумор може бути цікавим та небанальним.

Антон Кистол, 16-річний школяр з Дніпропетровська, створив у ВКонтакті паблік Козацький цитатник, в якому почав викладати пародії на популярні кінофільми та телесеріали зі своєрідним “козацьким” стилем. Чого варті лише меми на основі “Зоряних Воєн” або “Секретних матеріалів”.

Кількість читачів сторінки за останній місяць уже перевищила 12 тисяч, і продовжує збільшуватись з кожним днем: про Антона вже написали російський Tjournal, газета Взгляд та ТСН. Inspired вирішив особисто дізнатись, як виникла ідея гумористичного пабліку, та які плани в хлопця і його друзів – Дениса Антіпова та Валерія Підгаєцького, без яких, як каже Антон, українізація не увійшла б у тренд.

Як взагалі виникла ідея пабліку і що спонукало тебе створити таку сторінку?

Пародійні пабліки-цитатники – це окреме сімейство пабліків у ВКонтакті. Деякі відомих інтернет-персонажів перетворюють на піратів, дехто на римських полководців. Я надихнувся їх відносним успіхом, і вирішив об’єднати цікаве з корисним – створюючи жарти, одночасно, залучати російськомовних українців до використання української мови у житті. Також те, що ми робимо – це сигнал до медіахолдингів про те, що україномовне суспільство дуже потребує відомий медіаконтент українською мовою, та готове за це платити гроші. (Нам також пропонували гроші на розвиток, та на озвучування деяких фільмів та серіалів, але ми ще не готові до цього.)

Україномовне суспільство дуже потребує відомий медіаконтент українською мовою та готове платити за це гроші

Як люди ставляться до картинок? Чи є незадоволені, або такі, що не розуміють цього гумору?

Взагалі – позитивно. Людям подобається ця фольклорна тенденція, їм подобається відчуття того, що твоя улюблена кінозірка або рок-музикант теж у якийсь мірі стали частиною України. Але ж є ті, які вважають, що у нашій спільноті забагато русофобії та шовінізму. Але на це ми відповідаємо цитатою Ореста Лютого, українізатора, який мене також надихає – “Ми проти москалів і хохлів, ми за росіян і українців”.

Які у вас далі плани – можливо, якісь телеканали або інші ЗМІ пропонували вам співпрацю?

Є ціль – стати найбільшою україномовною спільнотою у Вконтакті. А також є плани щодо перекладу на козацьку говірку деяких відомих серіалів за допогою студії “Три крапки”, які відсутні в українському перекладі, наприклад Breaking Bad, або як у нас у спільноті його називають “В усі горілчані”.

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