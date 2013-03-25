Буквально вчора в Україні відкрили новий інтернет-магазин дизайнерських речей під назвою Fabland, а вже сьогодні ми коротко розкажемо вам про те, що ж такого особливого в ньому.

Користувачі Fabland мають велику перевагу над іншими покупцями: щодня на головній сайту магазину збираються акційні пропозиції від дизайнерів з України та закордону. Це означає, що ставши користувачем Fabland, у вас буде доступ до найкращих товарів зі знижкою на них. Вже зараз в акційних пропозиціях можна знайти цікаві подарунки: серію подушок з логотипами соціальних мереж, мотивуючі слова-прикраси, модні окуляри в дерев’яних оправах від Woodfarm, та багато іншого.

Подарунки – річ дуже корисна, особливо в тому разі, якщо ви їх не лише даруєте, а й отримуєте, проте на Fabland можна купити щось і для себе. Якщо вам не байдужий яскравий стиль, то без сумніву ви знайдете там чимало цікавого – як для офісу, так і для власного помешкання. Хіба цікаво жити серед нудних речей та користуватися консервативними продуктами, які не приносять нам радості?

На Fabland уже зараз присутні такі дизайнери та постачальники, як Mike Ride, Psyho, Ольга Ярмолюк та багато інших. Доставка товарів почнеться уже з цього тижня, тож поспішайте придбати цікаві подарунки за акційними цінами :)

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