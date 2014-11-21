Виставити в Instagram свій апетитний обід може кожен, а ось приготувати його на рівні з “мішленівськими” шефами та зробити професійний кадр – під силу не всім. Людина, яка має такі таланти гордо носить звання “фуд-блогер”. Їх завдання – вразити аудиторію та своїм прикладом надихнути до власних кулінарних шедеврів.

Inspired познайомить вас із десятьма блогерами з різних куточків світу, які мають дар добре готувати та яскраво розповідати про це. Шукайте в матеріалі також двох блогерів з України!

Raspberry cupcakes

Австралія, Сідней. Мова – англійська.

Талановита дівчина Стеф з Сіднею веде свій блог вже п’ять років. Головний показник успішності сайту – більше тисячі унікальних рецептів. “Я люблю експериментувати з випічкою. У свої рецепти я додаю нотки ностальгії, роблячи їх максимально наближеними до дитячих спогадів про смачну їжу. Це не завжди виходить, але це моя мета”, – пише дівчина на своєму сайті.

Дівчина захоплюється випічкою настільки, що ви не знайдете у блозі жодних несолодких рецептів. Тільки торти, пироги, еклери, тістечка та, авжеж, капкейки. Побачите – і закортить одразу спробувати. Але для цього треба буде постаратись на кухні.

Фуд-блогер попереджає: рецепти, які вона пропонує на своєму сайті складні. Тому новачкам із випічкою варто спочатку попрактикуватись на більш простих десертах, а вже потім переходити до її страв. Стеф рекомендує починати пекти за книгами Стефані Александерс “The Cooks Companion” чи Делії Сміт “How To Cook”.

Сайт: raspberricupcakes.com

Фейсбук: 14 тис. читачів

Інстаграм: 8 тис. фоловерів

Блог Діани Нагорної

Москва, Росія. Мова – російська

Діана Нагорна – талановитий фуд-блогер з Росії, автор сотень рецептів і гастрономічних фотографій для глянцевих журналів. Також читачам вона відкривається як ніжна дружина та турботлива мати. Діана відкрита для спілкування, тому кожен охочий може розпитати дівчину про той чи інший рецепт та отримати пораду.

“Фотографія – це моя улюблена справа, моє хобі й те без чого я не можу жити”, – пише Діана на своєму сайті.

Дівчина займається комерційною рекламою для відомих брендів та проводить майстер-класи з фуд-фотографії.

Блог вона веде вже чотири роки. В ньому ви знайдете рецепти риби (непогано звучить “форель з лаймом та червоною цибулею”?), пасти, різних супів та десертів. Унікальність в тому, що кожен пост автор доповнює надзвичайно красивими фотографіями страв власного авторства. Можливо, блог стане знахідкою для тих, хто мріє займатись фуд-фото на професійному рівні.

Сайт: diana-nagornaya.livejournal.com

Фейсбук: не має офіційної сторінки, є власна

Інстаграм: 10 тис. фоловерів

Minimalist Baker

Канзас-Сіті, США. Мова – англійська

Як приготувати гарбузовий крем-суп? Чи можна швидко зробити якийсь вегетаріанський десерт, наприклад, морозиво? І як самостійно зробити таку трендову гранолу?

Блог Minimalist Baker, який веде сімейна пара Джон та Дана, дає вичерпну інформацію по всім питанням, які стосуються легкого приготування смачної їжі. Справа в тому, що вони підбирають прості рецепти, які складаються менш ніж з 10 інгредієнтів та потребують максимум 30 хвилин для приготування. Крім того, кулінари використовують мінімум обладнання, яке є на кожній кухні (в Америці, авжеж).

Що цікаво, більшість із страв в блозі – вегетаріанські або пропагують здоровий спосіб життя.

“Разом ми створили Minimalist Baker в 2012 році, як простір для простих, смачних рецептів, адже ми самі любимо просту їжу”, – пишуть закохані.

Цікаво, що сімейна пара чітко розділила роботу в блозі (щоб не виникало причин для суперечок?). Так, Дана розробляє рецепт, готує та фотографує, а Джон займається технічною роботою сайту. Якщо ви “за” смачну їжу і “проти” довгого приготування – тримайте на замітку блог Minimalist Baker.

Сайт: http://minimalistbaker.com/

Фейсбук: 31 тис. читачів

Інстаграм: 50 тис. фоловерів

Call me cupcake

Швеція. Мова – англійська

Блог Лінди Ломеліно, яка живе в маленькому містечку на західному узбережжі Швеції, вважається авторитетним серед фуд-блогерів. За декілька років дівчина встигла випустити три книжки із власними рецептами та зробити блог максимально привабливим для читання.

“Скільки себе пам’ятаю я завжди любила випічку. Моя мама пекла весь час, коли я була маленькою, але я ніколи не хотіла їй допомагати. Чесно кажучи, я просто хотіла з’їсти торт”, – розповідає Лінда в своєму блозі.

“Солодкий” сайт Лінда почала вести п’ять років тому, поєднавши в ньому свою пристрасть до а) солодкого, б) кулінарії, в) фотографії. Дівчина пише англійською, хоча це не її рідна мова, мріє навчитись прокидатись рано та захоплюється вінтажними фотоапаратами.

Серед рецептів на сайті можна знайти справжній шведський торт, чорнично-лимонні мафіни, міні-галети з полуницею, мангове морозиво та багато іншого шоколадного, ягідного або карамельного.

У Call me cupcake ви закохаєтесь у поєднання солодкого із темними кольорами фонів, у надзвичайно ніжний дизайн сайту та щиру Лінду, яка робить все із пристрастю.

Сайт: http://call-me-cupcake.blogspot.com.au/

Фейсбук: 36 тис. читачів

Інстаграм: 300 тис. фоловерів

Annie’s Eats

Індіанаполіс, США. Мова – англійська

Блог, який має вигляд віртуального кулінарного блокноту (знаєте, такого із рубриками “М’ясо”, “Салат”, “Солодке”?), сподобається тим, хто хоче навчитись готувати смачну їжу із виглядом “заморської”. Молода американка розробила багато рецептів сама, а деякі класичні – вдосконалила. Навчилась вона готувати самостійно, вивчаючи літературу та методом “проб і помилок”.

“Я почала вести цей блог як хобі навесні 2007 року. З цього часу він виріс в дещо, що значить для мене дуже багато. Зараз блог – більше ніж хобі, і я дуже ним пишаюсь”, – пише на своєму сайті Енн.

Що ви знайдете в Annie’s Eats. По-перше, традиційні американські блюда, такі як індичка, панкейки (млинці), пироги. По-друге, поповните свою кулінарну книгу різноманітними новими рецептами, які буде достатньо легко втілювати в життя (до речі, на сайті багато рецептів не тільки їжі, але й напоїв). Авжеж, для цього треба володіти англійською мовою на достатньому рівні, але Google-перекладач ще ніхто не забороняв.

Сайт: http://www.annies-eats.com/

Фейсбук: 51 тис. читачів

Інстаграм: 11 тис. фоловерів

Spoon!

Київ, Україна. Мова – російська.

Ті, хто піклуються про своє здоров’я, відчайдушно намагаються почати бігати зранку та всіляко підтримують розвиток гастрономічної культури в Україні обов’язково в список “must read” додають блог Анастасії Голобородько. Літом Inspired поспілкувався із дівчиною, дізнавшись більше про неї та її погляди. З цього часу Spoon! мало змінився. Блог такий самий надихаючий, здоровий та спортивний.

“Як створювалися відомі страви, як на організм впливають ті чи інші продукти, як проходять гастрономічні заходи та майстер-класи відомих шефів, прості і дуже смачні рецепти, йога, біг і поради про те, як залишатися здоровими, бадьорими та смачно нагодованими – всім цим я ділюся на сторінках блогу”, – презентує свій блог Настя.

В Spoon! ви знайдете історію імбирних чоловічків, інтерв’ю із організатором “Вуличної їжі”, репортаж із “Рестопрактик”, огляд нового закладу “Simple” і не тільки. Дівчина часто публікує нові матеріали, які висвітлюють небанальні теми або дають глибше розуміння вже відомого питання.

Якщо ви бажаєте дізнатись більше про здорове життя – Spoon! вам на замітку.

Сайт: http://spoon.com.ua/

Фейсбук: 7 тис. читачів

Інстаграм: 3 тис. фоловерів

Local Milk

Чаттануга, США. Мова – англійська.

Автор блогу – талановита дівчина Елізабет Евелін Кірбі, яка вважає себе стилістом, фотографом, письменником та кулінаром. Бет по-хорошому схиблена на кулінарії, саме тому її блог яскравий і дуже популярний в Америці.

Дівчина розповідає, що пристрасть до естетично привабливих речей в неї виникла в дитинстві, коли вона намагалась відгородити себе від нудних пейзажів рідного міста. Готувати Бет почала в 17 років. З того часу присвячує кулінарії увесь вільний час.

“Кулінарія – це божественне, древнє мистецтво. Це піднесення біологічної необхідності. Це те, від чого б’ється серце. Це цілий світ, імперія, побудована на зерні та какао. Це насправді мистецтво жити. Від кондитерських виробів до м’ясної закуски, від дріжджового хліба до молекулярної гастрономії – немає гастрономічних аспектів, які мене не цікавлять”, – розповідає Бет.

Блог захоплює своїм простим, але дуже стильним дизайном, фотографіями, витриманими в єдиній кольоровій гамі, незвичайними, часто складними рецептами та особистістю автора, яка надихає своєю неординарністю.

В Local Milk ви знайдете і карамельний торт, і медовий лимонад, і чорничні мафіни, і домашні спагеті. Крім того, дівчина багато подорожує і розповідає про цікаві традиції різних міст, яскраві заклади та смачну їжу. А ще Бет любить модне вбрання і часто робить пости про модні луки (як це пов’язано з їжею? Хто знає).

Сайт: http://localmilkblog.com/

Фейсбук: 10 тис. читачів

Інстаграм: 159 тис. фоловерів

Блог Родіона Ковенькина

Мінськ, Білорусь. Мова – переважно російська, іноді англійська

Молодий фотограф Родіон Ковенькин декілька років тому зрозумів, що любить не лише їсти, але й готувати їжу та насолоджуватись її красою. Коли пристрасть переросла в серйозне захоплення, хлопець повністю присвятив себе фуд-фотографії.

Зараз Родіон знімає для білоруських, російських та європейських журналів, а також багато працює для рекламних кампаній різних брендів. Та найважливіше те, що фуд-блогер активно ділиться на своєму сайті кращими рецептами, ілюструючи їх професійними знімками.

“Пристрасть до хорошої, красивої, смачної їжі одного разу поглинула мене повністю. Я люблю добре готувати, розумію їжу. Я, зрештою, люблю їсти!”, – пише блогер на своєму сайті.

Рецепти Родіон публікує рідко, але атмосферні фотографії захоплюють. Можливо, саме цим блогер і приваблює читачів, які захоплюються фотомистецтвом зйомки їжі.

Сайт: http://kovenkin.com/blog/

Фейсбук: немає офіційної сторінки, є власна

Інстаграм: 18 тис. фоловерів

Cookie and Kate

Канзас-Сіті, США. Мова – англійська

Цей блог, як і попередні, має стильний дизайн, унікальні рецепти та яскраві фотографії. Але є дещо, що дуже вирізняє його серед інших фуд-сайтів. Скоріше не “дещо”, а “дехто”. Справа в тому, что автор блогу, дівчина Кетрін веде його разом зі своєю собакою на ім’я Cookie (Печенька). Блогерка запевняє, що Cookie – її кращий друг та найліпший помічник на кухні.

Не знаємо, чи то дійсно собака допомагає, але страви в Кейт виходять дуже гарні. І будемо щирими, така увага до свого маленького друга дуже приваблює до дівчини і до її сайту.

“Я обожнюю їсти, особливо у гарній компанії. Хороша їжа в гарній компанії – що може бути краще?”, – пише Кейт в своєму блозі.

Для швидкого пошуку необхідного рецепту на сайті є рубрики “Обід”, “Сніданок”, “Салат”, “Десерт” та “Напої”. Спробуйте приготувати суп із смаженого червоного перцю, пряний смажений рататуй зі спагеті або піцу з кабачка та сира фета – і ви на довго станете фанатами “Печеньки та Кейт”.

Сайт: http://cookieandkate.com/category

Фейсбук: 18 тис. читачів

Інстаграм: 10 тис. фоловерів

Happy Food

Київ, Україна. Мова – російська

Кулінарний експерт, в минулому – дизайнер та стиліст, Едуард Насиров вже більше трьох років розвиває блог “Happy Food”. Едуард один із тих людей, який своїм прикладом надихає. Будьте певні, після перегляду декількох записів на сайті – ви одразу захочете приготувати щось смачненьке!

Едуард вегетаріанець, він надає перевагу простим рецептам, але із використанням цікавих інгредієнтів. В його блозі можна знайти рецепт пирога із гарбузом та яблуками, дізнатись як приготувати суп із нутом та баклажаном або квашену капусту з медом. Едуард надихає приділяти більше уваги сезонним продуктам та частіше балувати близьких смачними стравами.

“Увесь цей час (3,5 роки – Inspired) ні на секунду не шкодував про своє рішення поміняти профіль діяльності, хоч повірте – було важко, особливо спочатку і навіть “голодно” було, і руки багато разів хотілося опустити … Але завжди вищі сили мені допомагали як і близькі люди і друзі, кожен на вагу золота”, – нещодавно написав Едуард на своїй сторінці в “Фейсбуці”.

Happy Food наповнений смачними рецептами, яскравими фотографіями та якоюсь таємничою атмосферою, коли хочеться дізнатись більше про автора постів, надихаючись його кулінарною пристрастю.

Сайт: http://my-happyfood.livejournal.com/

Фейсбук: 2 тис. читачів

Інстаграм: 5 тис. фоловерів

Фуд-блогерів зібрала для вас Дар’я Андрєєва

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.