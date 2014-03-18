Вигляд із ESPACIO, коворкінг станції в Медельїн (В цей день в моєму рідному місті Чикаго було -7° F).

Побачити світ доволі просто: достатньо сісти на літак та полетіти куди завгодно. Якщо ж ви хочете отримати повний досвід від перебування в якомусь місці, є кращий спосіб – прожити міні-життя, тобто жити своїм нормальним життям, але в іншому місті. Це змінює рутинний спосіб як ви працювали до цього, знайомить вас з новими речами, і в результаті ви повертаєтесь додому з більш піднесеними почуттями.

Отож, просто киньте все, полетіть в іншу країну, та проживіть міні-життя, простіше сказати, аніж зробити, правда ж? Більшість людей просто не можуть ось так зірватись та поїхати в інше місце на декілька місяців. Нам потрібно заробляти гроші, платити оренду, дбати про своїх дітей.

Отож, як хто-небудь може зірватись і прожити своє міні-життя? Якщо ми зрозуміли основи міні-життя, як ми можемо бути переконані, що прожили хороше міні-життя? Я жив свої міні-життя в Римі, Буенос-Айресі, Медельїні (двічі) та Брукліні. І хоча я подорожував по цілому світу в рамках промоції своєї книги, мої міні-життя приносили мені більше задоволення та були більш вражаючими. Отож кілька порад як зробити, так аби міні-життя відбулось та пройшло дуже добре.

Ніяких виправдань

Якщо ви тільки «за» міні-життя, тоді можете пропустити цей розділ. Якщо у вас є сумніви чи можете ви дозволити собі міні-життя читайте далі.

Жити міні-життям – це не для людей зі слабкими нервами, і чим більше ви прив’язані до свого постійного місця проживання, тим це складніше. Але будьте обережними, коли починаєте виправдовуватись, що це неможливо у вашому житті. Оскільки у ваших виправданнях може бути доля неправди.

Наприклад, якщо я кажу «Я не можу прожити міні-життя, оскільки я не маю грошей». Так, це правда, що ви саме зараз не маєте грошей стільки, скільки ви вважаєте потрібно мати для того, аби прожити міні-життя. Але є декілька способів, які покажуть, що це насправді можливо. Ви можете вибрати таке міні-життя, яке насправді потребуватиме менше коштів, аніж ваше звичне життя. Або ви можете сьогодні починати робити кроки, які дозволять досягнути вам фінансових цілей, які дозволять вам відчувати себе комфортно. Насамкінець, ви можете працювати над тим, аби змінити своє сприйняття того, яка кількість грошей є достатньою.

Я приймав важкі рішення протягом років, аби дозволити собі в житті легко проживати такі міні-життя. Я не прийшов до цього якимось магічним чином. Я дозволив сам собі час від часу робити помилки. Якщо ви почнете сьогодні, то в кінці-кінців ви там опинитесь.

Де є бажання, там є шлях. Якщо є кілька речей, які здатні вас зупинити на шляху до того, що ви хочете, тоді краще прийняти те, що ви цього не хочете достатньо сильно. Це нормально. Це не для всіх.

Отож, до того як ви скажете: «Я не можу, тому що… » постарайтесь прочитати все, що написано далі з відкритим розумом.

Як заробляти гроші під час вашого міні-життя

Найбільш звична перешкода для більшості людей на шляху до того, аби прожити своє міні-життя, це робота. Багато людей повинні бути в певному місці протягом певного часу для того аби отримувати платню за свою роботу. Ось декілька підходів для таких людей:

Переконайте вашого боса. Якщо ви можете переконати вашого шефа, що ви можете бути продуктивними працюючи з дому, значить ви можете його переконати, що будете так само ефективно (а інколи і більш ефективно) працювати, коли попрацюєте кілька тижнів віддалено. Корисні звички, які ви виробите в самого себе під час віддаленої роботи, можна буде потім інтегрувати в вашу щоденну працю, роблячи роботу команди більш ефективною. Прочитайте книгу «Як працювати 4 години на тиждень» Тіма Ферріса, аби отримати покрокову інструкцію як зробити віддалену роботу комфортною для вашого шефа.

Якщо ви можете переконати вашого шефа, що ви можете бути продуктивними працюючи з дому, значить ви можете його переконати, що будете так само ефективно (а інколи і більш ефективно) працювати, коли попрацюєте кілька тижнів віддалено. Корисні звички, які ви виробите в самого себе під час віддаленої роботи, можна буде потім інтегрувати в вашу щоденну працю, роблячи роботу команди більш ефективною. Прочитайте книгу «Як працювати 4 години на тиждень» Тіма Ферріса, аби отримати покрокову інструкцію як зробити віддалену роботу комфортною для вашого шефа. Візьміть всю команду з собою. Якщо ви працюєте в маленькій компанії, або працюєте маленькою командою в компанії, міні-життя (яке ще інколи називають “workcation”) може бути чудовою можливістю для тісної співпраці при роботі над певним проектом. Також це може стати хорошим досвідом, який згуртує команду.

Якщо ви працюєте в маленькій компанії, або працюєте маленькою командою в компанії, міні-життя (яке ще інколи називають “workcation”) може бути чудовою можливістю для тісної співпраці при роботі над певним проектом. Також це може стати хорошим досвідом, який згуртує команду. Спитайтесь про спеціальну відпустку. Деякі компанії пропонують спеціальні відпустки для найбільш лояльних працівників. Вони можуть взяти відпустку на декілька тижнів кожні декілька років. Якщо такої програми немає в вашій компанії, тоді поверніться до пункту першого та спробуйте переконати керівника, що можете бути ефективними працюючи віддалено.

Деякі компанії пропонують спеціальні відпустки для найбільш лояльних працівників. Вони можуть взяти відпустку на декілька тижнів кожні декілька років. Якщо такої програми немає в вашій компанії, тоді поверніться до пункту першого та спробуйте переконати керівника, що можете бути ефективними працюючи віддалено. Почніть фрілансити. Якщо ви поки що тільки мрієте про гнучкість в роботі, яка б дозволила вам проживати свої міні-життя, ніколи не пізно починати це змінювати. Ви можете вибрати якусь фрілансерську роботу на oDesk, або знайти одного-двох клієнтів, яким байдуже, де ви знаходитесь. Бути успішним в фрілансі може бути складно, але є такі програми як Ramit Sethi’s Earn1K, які можуть дати дієві поради, на усвідомлення яких можуть піти роки «спроб і помилок».

Якщо ви поки що тільки мрієте про гнучкість в роботі, яка б дозволила вам проживати свої міні-життя, ніколи не пізно починати це змінювати. Ви можете вибрати якусь фрілансерську роботу на oDesk, або знайти одного-двох клієнтів, яким байдуже, де ви знаходитесь. Бути успішним в фрілансі може бути складно, але є такі програми як Ramit Sethi’s Earn1K, які можуть дати дієві поради, на усвідомлення яких можуть піти роки «спроб і помилок». Зробіть це між роботами . Це трішки шахрайства аби отримати своє міні-життя, і прожити його під час «міні-вільної території». Але наступного разу, коли ви мінятимете місце праці – або станете безробітним – використайте цей час та можливість аби пожити життям, про яке ви мріяли.

. Це трішки шахрайства аби отримати своє міні-життя, і прожити його під час «міні-вільної території». Але наступного разу, коли ви мінятимете місце праці – або станете безробітним – використайте цей час та можливість аби пожити життям, про яке ви мріяли. Змініть кар’єру. Якщо ви працюєте на роботі, яка вимагає особистих зустрічей із клієнтом або сертифікована державною установою – наприклад, якщо ви лікар або дантист – тоді вам потрібно бути креативним. Якщо ваше бажання прожити міні-життя не надто сильне, аби повністю змінити вашу сферу діяльності, тоді ви можете шукати шляхи аби використати існуючий досвід у спосіб, який дозволить вам бути більш мобільним. Ви можете розпочати писати блог, або працювати над книгою, або проводити тренінги в різних містах, або знайти професійну програму, яка дозволить вам подорожувати (наприклад, Лікарі без кордонів або Дантисти без кордонів).

Якщо ви працюєте на роботі, яка вимагає особистих зустрічей із клієнтом або сертифікована державною установою – наприклад, якщо ви лікар або дантист – тоді вам потрібно бути креативним. Якщо ваше бажання прожити міні-життя не надто сильне, аби повністю змінити вашу сферу діяльності, тоді ви можете шукати шляхи аби використати існуючий досвід у спосіб, який дозволить вам бути більш мобільним. Ви можете розпочати писати блог, або працювати над книгою, або проводити тренінги в різних містах, або знайти професійну програму, яка дозволить вам подорожувати (наприклад, Лікарі без кордонів або Дантисти без кордонів). Якщо все інше не вдається, досліджуйте своє місто. Якщо ви взагалі ніяк не можете покинути своє рідне місто, ви можете хоча би прожити своє міні-життя в іншій частині свого міста. Для прикладу, якщо ви можете спробувати пожити в Брукліні, замість того, аби жити на Мангеттені, або біля Віке парку замість парку Лінкольна. Спробуйте пожити в іншому місці декілька місяців. Ваш досвід проживання в рідному місті може значно змінитись навіть від того, що ви зміните район проживання.

Жити міні-життям для деяких професіоналів це справній виклик, тоді коли іншим воно дається досить легко. Але якщо ви винахідливі та хочете принести зміни в своє життя, а також матимете багато терпіння, то в результаті отримаєте гнучкість, яка вам необхідна.

Де жити протягом вашого міні-життя

Окрім того, що вам необхідні кошти аби платити оренду, вам необхідне також місце, за яке б ви платили оренду. А ось що робить речі ще складнішими, так це те, що в той же час необхідно часто платити орендну плату і в іншому місці.

Якщо ваша угода іпотеки дозволяє вам здавати в оренду ваше житло, тоді вам залишається лиш розмістити оголошення про ваше житло на AirBNB. Якщо у вас є вагання, пам’ятайте що вони мають $1,000,000 гарантію.

Якщо ж ви орендуєте житло, вам швидше за все не можна його повторно здавати. Деяким людям достатньо щастить з орендодавцем і йому байдуже на це. Інші ж беруть на себе всі супутні ризики, які можуть при цьому виникнути, окрім кількох брудних тарілок та кількох відсутніх ватних паличок. (Я не юрист, і брати такі ризики на себе це ваш власний… ризик).

Знайти житло для того, щоб провести ваше міні-життя трішки простіше. Більшість великих міст мають розвинутий ринок оренди апартаментів. Їх можна знайти легким пошуком через Google. Також на AirBNB чи HomeAway є місця, в яких можна зупинитись майже по всьому світу.

Стратегія з пошуку житла, яку я використовую, це провести перший тиждень в чужому місті в хостелі. В цей час побродити по місту та поспілкуватись з іншими мандрівниками. Таким чином я завжди знаходжу найкращий шлях як винайняти житло в цьому місті. Ця стратегія потребує більше роботи та часу, але в загальному в неї є свої плюси.

Якщо ви не надто вибагливі до житла, то можете обмінятись з кимось житлом безкоштовно на HomeExchange. Звісно там вибір житла буде досить обмеженим, адже потрібно знайти людину, яка б хотіла пожити у вашому місті.

Куди поїхати протягом свого міні-життя

Це все залежить від того, що ви хочете отримати від свого міні життя (більше про це пізніше), але вибір правильного місця може бути критичним. Візьміть до уваги наступні фактори:

Погода. Одна з найкращих причин аби прожити міні-життя – це втеча від нестерпної погоди. Я живу в Чикаго, яке є неймовірним містом більшу частину часу. Тим не менше, в січні та лютому в ньому дуже вітряно, отож я пропускаю ці місяці протягом ось уже останніх трьох років. Якщо ви живете в схожому кліматі, поїдьте кудись, де тепло взимку.

Одна з найкращих причин аби прожити міні-життя – це втеча від нестерпної погоди. Я живу в Чикаго, яке є неймовірним містом більшу частину часу. Тим не менше, в січні та лютому в ньому дуже вітряно, отож я пропускаю ці місяці протягом ось уже останніх трьох років. Якщо ви живете в схожому кліматі, поїдьте кудись, де тепло взимку. Кошти. Якщо ви захочете здати в оренду своє житло та забронюєте квитки за милі (квитки оплачені бонусами отриманими за попередні перельоти – ком. перекладача), міні-життя може коштувати вам менше $0, якщо ви виберете пожити в недорогій частині світу (наприклад, Південно-Східна Азія або Південна Америка). Або якщо ви хочете пожити в дорогому місті, то місяць в Сан-Франциско набагато дешевший, ніж все життя в цьому місті!

Якщо ви захочете здати в оренду своє житло та забронюєте квитки за милі (квитки оплачені бонусами отриманими за попередні перельоти – ком. перекладача), міні-життя може коштувати вам менше $0, якщо ви виберете пожити в недорогій частині світу (наприклад, Південно-Східна Азія або Південна Америка). Або якщо ви хочете пожити в дорогому місті, то місяць в Сан-Франциско набагато дешевший, ніж все життя в цьому місті! Стиль життя. Ви хочете багато веселитись чи спокою для свого розуму? Місце, яке ви виберете, значно вплине на стиль життя, який буде протягом цього часу. Можливо, ви живете у маленькому містечку і хотіли б попробувати яке воно життя в великому місті, або навпаки.

Ви хочете багато веселитись чи спокою для свого розуму? Місце, яке ви виберете, значно вплине на стиль життя, який буде протягом цього часу. Можливо, ви живете у маленькому містечку і хотіли б попробувати яке воно життя в великому місті, або навпаки. Бізнес-зв’язки. Міні-життя можуть принести значні дивіденди, якщо ви виберете місце проживання з бізнес-зв’язками, які недоступні інакшим чином. Я не хочу жити в Нью-Йорку, але свого часу я провів там місяць налагоджуючи бізнес-контакти. Звіртесь зі своїм бухгалтером, адже може бути можливість покрити ваші витрати під час міні-життя!

Міні-життя можуть принести значні дивіденди, якщо ви виберете місце проживання з бізнес-зв’язками, які недоступні інакшим чином. Я не хочу жити в Нью-Йорку, але свого часу я провів там місяць налагоджуючи бізнес-контакти. Звіртесь зі своїм бухгалтером, адже може бути можливість покрити ваші витрати під час міні-життя! Мова. Якщо ви хочете попрацювати над новою мовою протягом вашого міні-життя, ви швидше за все захочете поїхати туди, де говорять цією мовою. Але не всі місця однакові в цьому плані. Наприклад, я дізнався, що аргентинці говорять із великим акцентом, і багато людей дуже хочуть спілкуватись англійською, в той же час в Медельїні люди говорять більш чисто та більш охоче спілкуються іспанською.

Якщо ви хочете попрацювати над новою мовою протягом вашого міні-життя, ви швидше за все захочете поїхати туди, де говорять цією мовою. Але не всі місця однакові в цьому плані. Наприклад, я дізнався, що аргентинці говорять із великим акцентом, і багато людей дуже хочуть спілкуватись англійською, в той же час в Медельїні люди говорять більш чисто та більш охоче спілкуються іспанською. Мрії. Майже кожен їх має; бачення в вашій голові, що би сталось якби ви зібрали усі речі та переїхали в інше місто – можливо навіть в іншу країну. Якщо вам трохи лячно аж від таких змін, міні-життя здатне трішки приглушити голос у вашій голові, який запитує «А що якби?». Мені подобався час проведений в Нью-Йорку, але міні-життя допомогло зрозуміти, що я не хочу зібрати всі речі і переїхати туди.

Майте план на своє міні-життя

Одна із речей, яку люди люблять в подорожах, це можливість імпровізувати та нічого не планувати наперед. Такий підхід теж має право на життя, але я люблю проживати свої міні-життя більш обдумано. Якщо у вас є план, ви можете його виконати, і після завершення подорожі будете відучувати себе задоволеним та відновленим. Майте на увазі:

Тривалість має значення. Одна із помилок, які я бачу, коли люди планують свої міні-життя, це те, що вони не їдуть надовго. Наприклад, ви можете думати, що місяць це багато часу для подорожі, але якщо ви живете міні-життя в іншому місті, це надзвичайно малий проміжок часу. Це забагато часу аби насолоджуватись туристичними атракціями, але не достатньо багато аби зловити ритм міста та знайти нових друзів. Я рекомендую щонайменше два місяці в іншому місті, але одного місяця може бути достатньо для міні-життя в іншій частині міста, або якщо у вас в цьому місті вже є друзі.

Одна із помилок, які я бачу, коли люди планують свої міні-життя, це те, що вони не їдуть надовго. Наприклад, ви можете думати, що місяць це багато часу для подорожі, але якщо ви живете міні-життя в іншому місті, це надзвичайно малий проміжок часу. Це забагато часу аби насолоджуватись туристичними атракціями, але не достатньо багато аби зловити ритм міста та знайти нових друзів. Я рекомендую щонайменше два місяці в іншому місті, але одного місяця може бути достатньо для міні-життя в іншій частині міста, або якщо у вас в цьому місті вже є друзі. Заплануйте собі проект. Міні-життя є чудовою можливістю справді пірнути з головою в проект, над яким ви б хотіли попрацювати. У вас не буде стільки відволікаючих факторів, як у вашому рідному місті із всіма присутніми там соціальним зв’язками. І це скінченна достатня кількість часу, аби ви могли собі на неї запланувати роботу. Коли я жив в Буенос-Айресі, я працював над моєю SXSW презентацією. В Брукліні я працював над моїми безкоштовними курсами для дизайнерів. Інші мінілайфери, я знаю, що використовують свої життя для написання сценаріїв, зйомок документальних фільмів, навчанню танго.

Міні-життя є чудовою можливістю справді пірнути з головою в проект, над яким ви б хотіли попрацювати. У вас не буде стільки відволікаючих факторів, як у вашому рідному місті із всіма присутніми там соціальним зв’язками. І це скінченна достатня кількість часу, аби ви могли собі на неї запланувати роботу. Коли я жив в Буенос-Айресі, я працював над моєю SXSW презентацією. В Брукліні я працював над моїми безкоштовними курсами для дизайнерів. Інші мінілайфери, я знаю, що використовують свої життя для написання сценаріїв, зйомок документальних фільмів, навчанню танго. Плануйте траєкторію своєї подорожі. Скільки разів ви завершували свою мандрівку з відчуттям того, що не зробили всіх речей, які сподівались встигнути зробити? Ви можете цього уникнути та прожити ваше міні-життя з хорошим емоціями просто плануючи його траєкторію до того як його розпочати. Я люблю просто зробити список, кожний пункт якого описуватиме, що я робитиму в кожний із тижнів. Я також додаю підпункти, аби знати точно, що мені потрібно зробити на цьому тижні. Перший тиждень я зазвичай резервую для обживання: в’їзд в апартаменти, знайомство з місцевою їжею, купівля місцевої SIM картки, та знайомство з новими людьми. Останній тиждень я зазвичай відводжу на переїзд та плавне вливання в життя в моєму рідному місті.

Скільки разів ви завершували свою мандрівку з відчуттям того, що не зробили всіх речей, які сподівались встигнути зробити? Ви можете цього уникнути та прожити ваше міні-життя з хорошим емоціями просто плануючи його траєкторію до того як його розпочати. Я люблю просто зробити список, кожний пункт якого описуватиме, що я робитиму в кожний із тижнів. Я також додаю підпункти, аби знати точно, що мені потрібно зробити на цьому тижні. Перший тиждень я зазвичай резервую для обживання: в’їзд в апартаменти, знайомство з місцевою їжею, купівля місцевої SIM картки, та знайомство з новими людьми. Останній тиждень я зазвичай відводжу на переїзд та плавне вливання в життя в моєму рідному місті. Добре спакуйтесь. Багато людей абсолютно не погодяться зі мною в цьому питанні, але я люблю брати багато речей із собою в мої міні-життя. Міні-життя і так змінюють ваш звичний спосіб існування, тому якщо ви можете взяти кілька комфортних речей з дому, це зробить його більш нормальним. Я схильний брати із собою різні харчові добавки, які важко знайти в інших країнах. І я беру з собою свій улюблений блендер – і так, я беру із собою мигдальне масло – на всю свою подорож. Оскільки я повинен бути продуктивним, поки працюю віддалено, я беру з собою ергономічні установки. Я починаю планувати свій багаж за допомогою мозкового штурму в Evernote за декілька тижнів до моєї подорожі. І на додаток, я маю перелік багажу з попередніх подорожей, який можу використати як приклад.

Діти, собаки та стосунки

Ідея про міні-життя може звучати реальним тільки для одиноких людей, які не прив’язані до дому. Але якщо ви дуже цього хочете, то пам’ятайте, що все можливо.

Перш за все, якщо прожити міні-життя важливе для вас, і ви досі не проживали його в своєму житті, візьміть це бажання до уваги перш, ніж погоджуватись на якісь зобов’язання. Але якщо вже «за пізно» тоді будьте креативними та працюйте над тим, аби зникли ці відмовки.

Візьміть для натхнення приклад Девіда та Керрі МакКіган та їх Greenback Tax Services. Вони створили свою компанію в 2008 році, і від того часу пожили по всьому світу. Вони не тільки вирішили змінити діяльність з такої, що залежить від вашого місця розташування. Вони не тільки створили незвичний бізнес, який надав послуги з оподаткування для іншим мандрівникам. Вони зробили все це подорожуючи разом із двома дітьми. Прослухайте епізод «Яке місце проживання є найкращим для незалежної сім’ї?» з Tropical Talk Radio Podcast аби почути більше про їхню історію.

Почніть з малого та мрійте про велике

Деякі люди вже живуть свої міні-життя, в той же час, іншим необхідно зробити всього лиш декілька змін, аби почати вже наступного тижня.

Можливо міні-життя зараз виглядає для вас надто ризикованим. Але насправді, прожити міні-життя не означає, що ви маєте кинуте все, та податись в мандри. Відкрийте нову нотатку в Evernote, та починайте думати. Що вам потрібно зробити? Куди ви б хотіли поїхати?

Якщо ви бачите перешкоди на своєму шляху, спробуйте подолати шлях малими частинами. Це може бути спроба переконати вашого боса, що ви можете ефективно працювати з вашого власного дому, знайти першого клієнта для фрилансу, або ж знайти друга, який зможе попіклуватись про вашу собаку, поки вас не буде тиждень.

Що б це не було, шанси є, що міні-життя можливе і для вас. Це буде досвід, який окупиться, якщо ви зробили правильні кроки, для того аби він відбувся.

Оригінал: http://kadavy.net/blog/posts/mini-lives, переклад українською – Олена Совин.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.