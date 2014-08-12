“Фінансування натовпом” – саме так буквально перекладається слово crowdfunding, яке останнім часом все частіше й частіше можна зустріти не лише на сторінках технологічних блогів, а й в реальному житті. Здавалось би, це дуже проста ідея – але чомусь саме в наш час вона отримала стрімке поширення та справжнє застосування. Як зібрати гроші на свій проект, чому люди підтримують одне одного, та як виглядає краудфандинг в Україні – в сьогоднішньому матеріалі нашої рубрики Ідеї, що змінили світ.

Історія

Першим відомим прикладом краудфандингу називають акцію для британського рок-гурту Marilion: у 1997 році шанувальники їхньої музики зібрали $60 тисяч для того, аби музиканти провели турне містами США. У 2002-2004 роках краудфандингові кампанії заполонили кіноіндустрію: десятки тисяч доларів у вигляді добровільних пожертвувань збирались через інтернет. Таким чином було профінансовано чимало низькобюджетних та немейнстрімових фільмів, першими з яких стали Demain la Veille, The Age of Stupid, The Cosmonaut та інші. Все це призвело до того, що за кілька років в інтернеті відкрились десятки платформ, які допомагали організовано збирати кошти в обмін на невелику комісію. Проте не всі з них стали масовими: найбільш популярними та відомими на даний момент є IndieGoGo (2008), Pledge Music (2009) і звісно ж, Kickstarter (2009). Платформи відрізняються не лише своєю спеціалізацією – наприклад, деякі створені спеціально для музикантів або митців, – а й способами збору коштів.

Як це працює?

Є кілька основних схем краудфандингу:

Без віддачі: люди просто жертвують гроші на вашу ідею, без жодних зобов’язань з вашої сторони

люди просто жертвують гроші на вашу ідею, без жодних зобов’язань з вашої сторони Попередній продаж продукту: кошти збираються для того, аби організувати попередній продаж продукту. Зазвичай це актуально для гаджетів та інших фізичних речей

кошти збираються для того, аби організувати попередній продаж продукту. Зазвичай це актуально для гаджетів та інших фізичних речей Рівноцінний розподіл: всі, хто пожертвував певну суму на вашу ідею, стають спільними власниками вашого продукту

Також багато чого залежить від того, як завершується кампанія: наприклад, на Kickstarter існує правило – якщо до зазначеного дедлайну гроші не буде зібрано в повному обсязі, власник ідеї не отримає їх, і всі пожертви повернуться назад усім, хто їх переказував.

Успіхи

Доказом того, що краудфандинг став воістину масовим явищемв сучасній культурі, свідчать успіхи окремих ідей. У квітні 2014 року The Guardian описала найкращі кампанії, які були проведені на Kickstarter – найбільшій у світі платформі для збору грошей.

Музикант Аманда Палмер у червні 2012 року зібрала $1,2 млн на запис свого першого альбому

Американець Ганс Фекс у березні 2014 року зібрав $1,2 млн від 5 тисяч людей на свій проект Mini Museum

Письменник Роб Томас зібрав $5 млн в 2013 році на екранізацію свого твору Вероніка Марс

Актор та режисер Зак Брефф зібрав $3 млн у 2013 році на фільм Wish I Was Here, який було презентовано на фестивалі Sundance

Зазвичай краудфандинг стає місцем, де висловлюються найбільш круті та інноваційні ідеї нашої культури: безпілотні дрони для зйомки відео, зарядні пристрої, окуляри віртуальної реальності та багато іншого. Проте у цього процесу є і зворотній бік медалі: часто люди жертвують колосальні гроші на банальні чи навіть жартівливі ідеї. Чого варта лише Kickstarter-кампанія, яка закінчилась минулого тижня: американцю вдалося зібрати $55 тисяч на картопляний салат.

Краудфандинг в Україні

А що ж з краудфандингом в Україні? Ми можемо похвалитися як мінімум трьома класними ідеями, які зібрали сотні тисяч доларів на Kickstarter: це гаджет для дистанційного спостереження за домашніми тваринами Petcube (зібрано $251 тисячу), універсальний годинник Lametric (зібрано $258 тисяч) та спалах для смартфонів, iBlazr (зібрано $56 тисяч). Всі три проекти були створені українцями.

Універсальний годинник LaMetric показує статистику Facebook, температуру, погоду, новини з бірж та багато іншого. Гаджет був розроблений львівською командою

Ось для прикладу промо-відео стартапу Petcube, перші зразки якого вже до кінця цього року поїдуть до нових власників: В Україні також є власна платформа для збору коштів, яка називається Велика Ідея. Проект було засновано кілька років тому, і тепер завдяки спільнокошту українці можуть подавати власні ідеї та збирати гроші на їх втілення. Найуспішнішою кампанією Великої Ідеї є фінансування Громадського ТБ, яке під час подій на Майдані зібрало понад мільйон гривень. Ось що каже про платформу Ірина Соловей, співзасновник проекту: Краудфандинг на платформі Велика Ідея функціонує з метою популяризації ідей сталого розвитку, зведення мостів між бізнесом та громадянським суспільством, і реалізації програм активізації міст. «Спільнокошт» на платформі «Велика Ідея» був першим і лишається найбільшим в Україні механізмом колективного фінансування. Він допомагає особам чи організаціям знаходити матеріальну підтримку для власних проектів серед своїх колег та прихильників. Першими успішними проектами «Спільнокошту» були медійні та освітні ініціативи. Зараз він рухається в сторону розвитку колективного фінансування інновацій в сфері ІT, відновлюваної енергетики та відповідального підприємництва. Краудфандинг в Україні лише набирає обертів, і, схоже, попереду нас очікує ще чимало крутих проектів. Успіх Petcube, Lametric та інших стартапів доводить, що наші команди цілком конкурентоспроможні і на світовому ринку. Тож, навіть проживаючи в Україні, є шанс на те, що ваша ідея, якою би неймовірною вона не здавалась, може бути втілена в життя.

Конкурс

Inspired та Nescafé 3в1 вирішили довести можливість втілення ідей на практиці: ми раді оголосити про конкурс, в якому може взяти участь кожен охочий! Нам потрібно зібрати 1000 лайків – і лише ви можете допомогти нам в цьому, інвестувавши свій клік у спільну справу. Що потрібно зробити?

Стати учасником спільноти Nescafe 3in1 Ukraine (підписатись у ВК)

Натиснути “мені подобається” під нашим конкурсним записом https://vk.com/ nescafe_3in1_ukraine?w=wall- 37076256_7312

Серед всіх, хто виконає ці умови, буде розіграно цікаві призи вiд Nescafé 3в1! Поспішайте :)

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