Кожен власник смартфона хоча б зрідка, але відчуває бажання зробити фото самого себе. А потім, дивлячись на отриманий знімок, дорікає то «поганій» камері, то спалаху, то невдалому ракурсу, то знаходить інші виправдання невдалого селфі. Одна з причин – це не «криві» руки, а їх… довжина.

От якби автопортрет робив довгорукий гібон (мавпочка така, хто не знає), то він вийшов би у нього набагато вдаліший. Наростити довжину рук нам, на жаль (або на щастя), не вдасться, а ось придумати пристосування для цього цілком під силу людському розуму. От і з’явився такий пристрій в 1985 році під назвою Selfie stick – селфі-палиця чи, кажучи сучасною мовою, монопод.

Якщо спочатку цей винахід сприймали скептично через непотрібність, то з розвитком Instagram, Facebook та інших соціальних мереж він зародив селфі-лихоманку. І ось тоді-то «палиця Нарциса» була оцінена по заслузі. Зараз ні в кого не викликає посмішки група азіатських туристів, які скупчилися і награно усміхаються на тлі якоїсь пам’ятки з безглуздою «шваброю» у одного з них в руці. Тепер монопод – це модний, корисний аксесуар для смартфона. І головне – недорогий. На PRICE.UA на монопод ціна починається з $1,5. Більш функціональні мають цінник щонайменше вдвоє вищий. І навіть попри це вартість залишається в межах доступності.

Спробуємо і ми долучитися до суспільства любителів селфі і розглянемо найкращі, найбільш популярні та затребувані моделі моноподів для смартфонів, які представлені на українському ринку.

Найкращий дротовий монопод – KjStar Z07-5S

Модель, яка завоювала серця селфі-адептів простотою, надійністю та безмежною автономністю. А все тому, що кнопка затвора, яка розташована на ручці, з’єднується зі смартфоном через aux-кабель, що підключається до стандартного гнізда для навушників.

Основні переваги: не потребує зарядки, компактний у складеному вигляді, сумісний з популярними мобільними платформами, легко встановлюється та управляється, має кут огляду 180 °.

Найкращий бездротовий монопод – Yunteng YT-1288

Модель увібрала в себе усі найкращі риси палиць для селфі. Bluetooth-кнопка затвора тут не тільки інтегрована в ручку – її можна за потреби від’єднати. Ба більше, за допомогою цієї кнопки є можливість виконувати масштабування камери смартфона.

Основні плюси: наявність кнопок Zoom, можливість від’єднання кнопки управління затвором, здатність витримувати велике навантаження (сумісність із дзеркальними камерами), велика максимальна довжина (125 см), сумісність з операційними системами Android, iOS та Windows Phone, наявність 2D-головки.

Найкращий багатофункціональний монопод – Dispho Multi-function

Оригінальність даного аксесуара – в його універсальності. Крім класичного монопода Dispho Multi-function здатен перетворюватися в професійний штатив, за допомогою якого можна робити якісне групове селфі на тлі цікавого пейзажу. Для цього його комплектація містить ручку-пульт з кнопками Zoom, в яку вставляється як телескопічний монопод довжиною 80 см, так і тринога.

Основні переваги: багатофункціональність, здатність батареї працювати в режимі зйомки протягом 55 годин, наявність кнопок зума на ручці.

Підбірка підготовлена до публікації командою PRICE.UA

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