Цього літа компанія IBS Education вже увосьме проведе профорієнтаційний табір для учнів 7-11 класів у Києві, а також вперше – у Львові та Дніпрі.

Ми вважаємо, що вибір майбутньої професії є дуже важливим, тому його потрібно робити свідомо. Найкращий спосіб це зробити – ознайомитись із максимальною кількістю професій, поспілкуватись з професіоналами своєї справи. Саме це організатори пропонують зробити Вашій дитині на Літньому таборі IBS.

Літній табір IBS є унікальним заходом для підлітків, що включає в себе тімбілдінг та вправи на знайомство у перший день табору, заняття з провідними викладачами, ділові ігри по кожній з професій, лекції від практиків, екскурсії у топ-компанії, опанування сучасних інтернет-професій, а також фінальний проект. Окрім цього додатково можна пройти профорієнтаційне тестування, яке включає в себе не тільки проходження профорієнтаційних тестів, а й також участь у командних іграх на виявлення поведінкових індикаторів, індивідуальне інтерв’ю з психологом за результатами тестів та надсилання повного результату тестування, командних ігор та інтерв’ю з психологом батькам на пошту.

Літній табір IBS є табором денного типу. Заняття в таборі проходять з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00. Заняття з сучасних інтернет-професій проходять у суботу та неділю з 09:00 до 18:00. Всі табори IBS знаходяться у зручних локаціях, з обладнаними сучасними аудиторіями та з перервами на чай та печиво. На таборі представлені такі класичні професії як маркетинг, бізнес, IT, психологія, право, PR, журналістика, HR, фінанси та інші, а також сучасні інтернет-професії: SMM, веб-дизайн, Youtube-блогерство, SEO та інші. Окрім цього учасники відвідують екскурсії в кращих українських та міжнародних компаніях, таких як ПриватБанк, Red Bull, Soft Serve, Ciklum, EBS, Готово та інші.

Дізнатись більше про Літні табори IBS можна за телефонами:

(095) 142-23-42 Вікторія

(063) 033-10-41 Ксенія

Табір у Києві

Табір у Львові

Табір у Дніпрі

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