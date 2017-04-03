Щомісячна підбірка найкращих можливостей, підготовлена редакціями Inspired та “Студвей”.
1) Ґрант на проекти зі збереження біорізноманіття
Де: Світ
Дедлайн подачі: 14.04.2017
Вартість: безкоштовно
Переможець отримає приблизно приблизно 20 000 $ на реалізацію проекту.
2) Стипендія Bogliasco для талановитих митців
Де: Італія
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
Стипендіати забезпечуються житловими приміщеннями (спальня з ванною), приватною студією в одній із трьох вілл, харчуванням.
3) Стипендія від університету Шанхаю
Де: Шанхай, Китай
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
Стипендія покриває вартість навчання, проживання в гуртожитку та щомісячні виплати у розмірах 150$, 244$ та 300$ у місяць.
4) Конкурс фото екстремальних ситуацій
Де: Світ
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
Призом стане купівля фото за оголошеною автором вартістю.
5) Стажування для журналістів у Німеччині
Де: Німеччина
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
Взяти участь у програмі можуть журналісти віком від 23 до 35 років. Стипендія становить 3 900 €.
6) Фото-конкурс Humanity Photo Awards 2017
Де: Пекін, Китай
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
Конкурсанти повинні подати роботи про національні традиції, обряди та фольклор народностей світу. Премія гран-прі — 2000$.
7) Перший конкурс «Сучасна українська проза»
Де: Україна
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
Твори переможців конкурсу ввійдуть до альманаху «Сучасна українська проза», що буде розповсюджуватися територією країни.
8) Конкурс розповідей про досвід участі в Erasmus+
Де: Світ
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
Автор, обраний публікою, отримає винагороду € 600. Решті переможців подарують туристичні путівки на суму € 100.
9) Прийом проектів на фестиваль поезії «Київські лаври»
Де: Україна
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
Щороку на фестивалі визначаються його лауреати та нагороджуються бронзовою статуеткою та премією у розмірі 1000 доларів США.
10) Літня школа для філософів
Де: Бон, Німеччина
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
Програма передбачає дебати, обговорення та різноманітні воркшопи на тему свободи волі та політичної свободи. Протягом проекту буде можливість поспілкуватися зі знаними філософами й іншими діячами у цій сфері.
11) Магістерська програма у Словаччині
Де: Братислава, Словаччина
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
Щомісячна стипендія для магістрів становитиме 300 євро. Стипендіальна програма також передбачає можливість проходження стажування у «Penta Investments».
12) Стипендії від фармацевтичного університету Китаю
Де: Нанкін, Китай
Дедлайн подачі: 15.04.2017
Вартість: безкоштовно
China Pharmaceutical University пропонує 37 програм на здобуття ступеня магістра і 24 докторських програми сумою CNY 3000 і CNY 3500 в місяць відповідно.
13) Набір у Студентське антикорупційне агентство
Де: Україна
Дедлайн подачі: 16.04.2017
Вартість: безкоштовно
Мета організації: боротьба з корупцією у системі вищої освіти України та допомога студентам у боротьбі за їх законні права.
14) Конкурс від Western NIS Enterprise Fund
Де: Україна
Дедлайн подачі: 20.04.2017
Вартість: безкоштовно
Конкурс на найкращу ініціативу/проект для розбудови екосистеми стартап-міста.
15) Стипендія на навчання в УКУ
Де: Україна
Дедлайн подачі: 21.04.2017
Вартість: безкоштовно
Стипендії «Річна плюс» та «Річна» для навчання на бакалаврських програмах Українського католицького університету.
16) Стипендія від університету Ньюкасла та уряду Співдружності
Де: Ньюкасл, Австралія
Дедлайн подачі: 21.04.2017
Вартість: безкоштовно
Кандидати зможуть отримувати стипендію в розмірі 26 288$ на рік.
17) Конкурс проектів молодих архітекторів
Де: Україна
Дедлайн подачі: 23.04.2017
Вартість: безкоштовно
Переможці зможуть безкоштовно навчатись у Інституті архітектури Дессау та взяти участь у серії воркшопів Європейської Архітектурної Студентської Асамблеї.
18) Магістратура в Лондонській школі економіки та політичних наук
Де: Лондон, Велика Британія
Дедлайн подачі: 26.04.2017
Вартість: безкоштовно
Стипендія варіює від 5000 £ до максимум 15 000 £ і надається кандидатам у межах наявних у закладі спеціальностей.
19) Спортивно-патріотичні змагання «Гурби-Антонівці»
Де: України
Дедлайн подачі: 29.04.2017
Вартість: безкоштовно
Найбільша щорічна теренова гра для молоді зі всієї України.
20) Мистецький конкурс «Північ – країна без кордонів»
Де: Світ
Дедлайн подачі: 30.04.2017
Вартість: безкоштовно
Абсолютні переможці вирушать у подорож до Швеції.
21) Фотоконкурс на наукову тематику
Де: Світ
Дедлайн подачі: 30.04.2017
Вартість: безкоштовно
П’ять переможців отримають грошові винагороди від 250 £ до 1 000 £.
22) Ґрант на перебування у резиденції для письменників
Де: Світ
Дедлайн подачі: 30.04.2017
Вартість: безкоштовно
Переможець отримає грант на проживання та стане гостем 32 міжнародного фестивалю Vilenica International Literary Festival.
23) Мистецьке стажування у Словаччині
Де: Словаччина
Дедлайн подачі: 30.04.2017
Вартість: безкоштовно
Інтерну виплачуватиметься стипендія залежно від наукового ступеня: від 350 до 1000 €.
24) Ґрант на навчання у Бельгії для іноземних студентів
Де: Бельгія
Дедлайн подачі: 30.04.2017
Вартість: безкоштовно
Стипендія виплачується для навчання на всіх дисциплінах в обраному університеті у розмірі 7,500€ на рік.
25) Стипендії на магістратуру у Бельгії
Де: Бельгія
Дедлайн подачі: 30.04.2017
Вартість: безкоштовно
Обрати навчання можна у кількох університетах за всіма спеціальностями.
26) Стажування у Європейському Суді
Де: Люксембург
Дедлайн подачі: 30.04.2017
Вартість: безкоштовно
Європейський Суд виділяє обмежену кількість оплачуваних позицій для стажерів.
27) Відео конкурс від Nikon «Мініатюрний світ у русі»
Де: Світ
Дедлайн подачі: 30.04.2017
Вартість: безкоштовно
Переможці можуть отримати від 1,000 $ до 3,000 $.
28) Стипендія від The University of Adelaide
Де: Аделаїда, Австралія
Дедлайн подачі: 30.04.2017
Вартість: безкоштовно
Стипендія покриває вартість навчання, проживання та витрати на медичне страхування.
29) Магістратура в університеті Гамбурга
Де: Гамбург, Німеччина
Дедлайн подачі: 30.04.2017
Вартість: безкоштовно
Окрім високої успішності, студенти повинні подати докази участі в соціальних проектах або роботи в якості волонтера. Стипендія становить 400 євро на місяць.
30) Конкурс рецензій від книжкового порталу «Друг читача»
Де: Україна
Дедлайн подачі: 01.06.2017
Вартість: безкоштовно
Мета конкурсу: щоб люди не тільки читали про книги, але й самі ділилися своїми книжковими враженнями. Для проведення конкурсу організатори заручилися підтримкою видавців та експертів книжкової галузі.
Автор: редакція “Студвей”
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