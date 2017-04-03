Щомісячна підбірка найкращих можливостей, підготовлена редакціями Inspired та “Студвей”.



1) Ґрант на проекти зі збереження біорізноманіття

Де: Світ

Дедлайн подачі: 14.04.2017

Вартість: безкоштовно

Переможець отримає приблизно приблизно 20 000 $ на реалізацію проекту.

http://bit.ly/2nmryPX

2) Стипендія Bogliasco для талановитих митців

Де: Італія

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

Стипендіати забезпечуються житловими приміщеннями (спальня з ванною), приватною студією в одній із трьох вілл, харчуванням.

http://bit.ly/2nGUa9H

3) Стипендія від університету Шанхаю

Де: Шанхай, Китай

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

Стипендія покриває вартість навчання, проживання в гуртожитку та щомісячні виплати у розмірах 150$, 244$ та 300$ у місяць.

http://bit.ly/2oiyQZI

4) Конкурс фото екстремальних ситуацій

Де: Світ

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

Призом стане купівля фото за оголошеною автором вартістю.

http://bit.ly/2ooPQdK

5) Стажування для журналістів у Німеччині

Де: Німеччина

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

Взяти участь у програмі можуть журналісти віком від 23 до 35 років. Стипендія становить 3 900 €.

http://bit.ly/2nGTLV6

6) Фото-конкурс Humanity Photo Awards 2017

Де: Пекін, Китай

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

Конкурсанти повинні подати роботи про національні традиції, обряди та фольклор народностей світу. Премія гран-прі — 2000$.

http://bit.ly/2oG4lJE

7) Перший конкурс «Сучасна українська проза»

Де: Україна

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

Твори переможців конкурсу ввійдуть до альманаху «Сучасна українська проза», що буде розповсюджуватися територією країни.

http://bit.ly/2nCOA6T

8) Конкурс розповідей про досвід участі в Erasmus+

Де: Світ

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

Автор, обраний публікою, отримає винагороду € 600. Решті переможців подарують туристичні путівки на суму € 100.

http://bit.ly/2nRWxY3

9) Прийом проектів на фестиваль поезії «Київські лаври»

Де: Україна

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

Щороку на фестивалі визначаються його лауреати та нагороджуються бронзовою статуеткою та премією у розмірі 1000 доларів США.

http://bit.ly/2nqtI1D

10) Літня школа для філософів

Де: Бон, Німеччина

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

Програма передбачає дебати, обговорення та різноманітні воркшопи на тему свободи волі та політичної свободи. Протягом проекту буде можливість поспілкуватися зі знаними філософами й іншими діячами у цій сфері.

http://bit.ly/2oG0jk8

11) Магістерська програма у Словаччині

Де: Братислава, Словаччина

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

Щомісячна стипендія для магістрів становитиме 300 євро. Стипендіальна програма також передбачає можливість проходження стажування у «Penta Investments».

http://bit.ly/2nCNAzv

12) Стипендії від фармацевтичного університету Китаю

Де: Нанкін, Китай

Дедлайн подачі: 15.04.2017

Вартість: безкоштовно

China Pharmaceutical University пропонує 37 програм на здобуття ступеня магістра і 24 докторських програми сумою CNY 3000 і CNY 3500 в місяць відповідно.

http://bit.ly/2nqDZuX

13) Набір у Студентське антикорупційне агентство

Де: Україна

Дедлайн подачі: 16.04.2017

Вартість: безкоштовно

Мета організації: боротьба з корупцією у системі вищої освіти України та допомога студентам у боротьбі за їх законні права.

http://bit.ly/2ogxsqb

14) Конкурс від Western NIS Enterprise Fund

Де: Україна

Дедлайн подачі: 20.04.2017

Вартість: безкоштовно

Конкурс на найкращу ініціативу/проект для розбудови екосистеми стартап-міста.

http://bit.ly/2nms28s

15) Стипендія на навчання в УКУ

Де: Україна

Дедлайн подачі: 21.04.2017

Вартість: безкоштовно

Стипендії «Річна плюс» та «Річна» для навчання на бакалаврських програмах Українського католицького університету.

http://bit.ly/2nqoQJU

16) Стипендія від університету Ньюкасла та уряду Співдружності

Де: Ньюкасл, Австралія

Дедлайн подачі: 21.04.2017

Вартість: безкоштовно

Кандидати зможуть отримувати стипендію в розмірі 26 288$ на рік.

http://bit.ly/2oG4j4o

17) Конкурс проектів молодих архітекторів

Де: Україна

Дедлайн подачі: 23.04.2017

Вартість: безкоштовно

Переможці зможуть безкоштовно навчатись у Інституті архітектури Дессау та взяти участь у серії воркшопів Європейської Архітектурної Студентської Асамблеї.

http://bit.ly/2nCOZpL

18) Магістратура в Лондонській школі економіки та політичних наук

Де: Лондон, Велика Британія

Дедлайн подачі: 26.04.2017

Вартість: безкоштовно

Стипендія варіює від 5000 £ до максимум 15 000 £ і надається кандидатам у межах наявних у закладі спеціальностей.

http://bit.ly/2nD17XH

19) Спортивно-патріотичні змагання «Гурби-Антонівці»

Де: України

Дедлайн подачі: 29.04.2017

Вартість: безкоштовно

Найбільша щорічна теренова гра для молоді зі всієї України.

http://bit.ly/2nS0Ke7

20) Мистецький конкурс «Північ – країна без кордонів»

Де: Світ

Дедлайн подачі: 30.04.2017

Вартість: безкоштовно

Абсолютні переможці вирушать у подорож до Швеції.

http://bit.ly/2ogJTCc

21) Фотоконкурс на наукову тематику

Де: Світ

Дедлайн подачі: 30.04.2017

Вартість: безкоштовно

П’ять переможців отримають грошові винагороди від 250 £ до 1 000 £.

http://bit.ly/2nqpRln

22) Ґрант на перебування у резиденції для письменників

Де: Світ

Дедлайн подачі: 30.04.2017

Вартість: безкоштовно

Переможець отримає грант на проживання та стане гостем 32 міжнародного фестивалю Vilenica International Literary Festival.

http://bit.ly/2nDa0AD

23) Мистецьке стажування у Словаччині

Де: Словаччина

Дедлайн подачі: 30.04.2017

Вартість: безкоштовно

Інтерну виплачуватиметься стипендія залежно від наукового ступеня: від 350 до 1000 €.

http://bit.ly/2nGPoJv

24) Ґрант на навчання у Бельгії для іноземних студентів

Де: Бельгія

Дедлайн подачі: 30.04.2017

Вартість: безкоштовно

Стипендія виплачується для навчання на всіх дисциплінах в обраному університеті у розмірі 7,500€ на рік.

http://bit.ly/2oimcKl

25) Стипендії на магістратуру у Бельгії

Де: Бельгія

Дедлайн подачі: 30.04.2017

Вартість: безкоштовно

Обрати навчання можна у кількох університетах за всіма спеціальностями.

http://bit.ly/2mVlXVb

26) Стажування у Європейському Суді

Де: Люксембург

Дедлайн подачі: 30.04.2017

Вартість: безкоштовно

Європейський Суд виділяє обмежену кількість оплачуваних позицій для стажерів.

http://bit.ly/2nDaiI1

27) Відео конкурс від Nikon «Мініатюрний світ у русі»

Де: Світ

Дедлайн подачі: 30.04.2017

Вартість: безкоштовно

Переможці можуть отримати від 1,000 $ до 3,000 $.

http://bit.ly/2nS8a0U

28) Стипендія від The University of Adelaide

Де: Аделаїда, Австралія

Дедлайн подачі: 30.04.2017

Вартість: безкоштовно

Стипендія покриває вартість навчання, проживання та витрати на медичне страхування.

http://bit.ly/2nqGg9j

29) Магістратура в університеті Гамбурга

Де: Гамбург, Німеччина

Дедлайн подачі: 30.04.2017

Вартість: безкоштовно

Окрім високої успішності, студенти повинні подати докази участі в соціальних проектах або роботи в якості волонтера. Стипендія становить 400 євро на місяць.

http://bit.ly/2nqAapj

30) Конкурс рецензій від книжкового порталу «Друг читача»

Де: Україна

Дедлайн подачі: 01.06.2017

Вартість: безкоштовно

Мета конкурсу: щоб люди не тільки читали про книги, але й самі ділилися своїми книжковими враженнями. Для проведення конкурсу організатори заручилися підтримкою видавців та експертів книжкової галузі.

http://bit.ly/2nqCBIH

Автор: редакція “Студвей”

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