Щомісячна підбірка найкращих можливостей, підготовлена редакціями Inspired та “Студвей”.
1) Фестиваль «Ніч міста» 2017
Де: Суми, Україна
Дедлайн подачі: 06.08.2017
Вартість: безкоштовно
Можливість представити власний проект нічного міста і виграти 10 000 грн. на його реалізацію.
2) Стажування у Червоному Хресті
Де: Швейцарія
Дедлайн подачі: 07.08.2017
Вартість: безкоштовно
Стажування оплачуване і триває 1 рік.
3) ЕВС-проект в Іспанії
Де: Малага, Іспанія
Дедлайн подачі: 07.08.2017
Вартість: безкоштовно.
Волонтер буде забезпечений місцем проживання. Також організатори надаватимуть 285 євро на місяць на харчування та кишенькові витрати.
4) Німецько-українська програма обміну «Мости»
Де: Німеччина, Україна
Дедлайн подачі: 09.08.2017
Вартість: безкоштовно
Організатори покривають витрати на транспорт, проживання та харчування
5) Тренінг «WITHIN Outdoor»
Де: Куянки, Польща
Дедлайн подачі: 09.08.2017
Вартість: безкоштовно
Проживання та харчування покриваються організаторами.
6) Міжнародний студентський конгрес в Македонії
Де: Скоп’є, Македонія
Дедлайн подачі: 10.08.2017
Вартість: безкоштовно
Тема: «Створення нового світу в еру глобалізації».
7) Програма для митців Artists for a Better World
Де: Сінгапур.
Дедлайн подачі: 11.08.2017
Вартість: безкоштовно.
Програма присвячена вивченню того, як мистецтво створює позитивні соціальні зміни для людей з обмеженими можливостями.
8) Волонтерство на ГОГОЛЬFEST 2017
Де: Київ, Україна
Дедлайн подачі: 13.08.2017
Вартість: безкоштовно
Можливість отримати досвід та уявлення про те, як створюються масштабні проекти, а також потрапити за лаштунки.
9) Конкурс соціальних проектів від благодійного фонду «Помогатор»
Де: Україна
Дедлайн подачі: 15.08.2017
Вартість: безкоштовно
Учасникам виділять 2 500 000 грн. для реалізації соціального проекту протягом року.
10) Волонтерство у Франції
Де: Лор’ян, Франція
Дедлайн подачі: 15.08.2017
Вартість: безкоштовно
Організатори покривають витрати на проїзд і проживання. Також волонтер буде отримувати 115 євро на місяць на їжу та кишенькові витрати.
11) Міжнародна конференція «Модерністки. Насилля в архітектурі і міському просторі»
Де: Київ, Україна
Дедлайн подачі: 15.08.2017
Вартість: безкоштовно
Конференція має на меті стимулювання активного та взаємного обміну досвідом у вирішенні проблем просторової дискримінації та забезпечення права різних соціальних груп на міський простір.
12) Міжнародна школа з вивчення Польщі та Центрально-Східної Європи
Де: Польща
Дедлайн подачі: 15.08.2017
Вартість: безкоштовно
Організатори забезпечують проживання, харчування та переїзди Польщею.
13) Стипендії на здобуття бакалавра від університету В’єтнаму
Де: Ханой, В’єтнам
Дедлайн подачі: 15.08.2017
Вартість: безкоштовно
Стипендія становить 1500 доларів. Доступні спеціалізації: програмна інженерія та бізнес-адміністрування.
14) Конкурс відеороликів від ООН
Де: Світ
Дедлайн подачі: 18.08.2017
Вартість: безкоштовно
Призи: переможці конкурсу отримають можливість відвідати конференцію COP23 у Бонні, присвячену змінам клімату у якості репортера.
15) Стипендії на навчання у міжнародному лідерському інтенсиві
Де: Україна
Дедлайн подачі: 25.08.2017
Вартість: безкоштовно
Протягом 10 днів понад сто учасників зберуться разом для того, щоб навчатися і практикувати навички фасилітації та владнання конфліктів
16) Конкурс інновацій в юридичному бізнесі Aequo Legal Tech Challenge
Де: Україна
Дедлайн подачі: 31.08.2017
Вартість: безкоштовно.
Переможець отримає приз у розмірі 20 000 доларів, доступ до провідних професіоналів у сфері юриспруденції та ІТ та можливості залучити інвестиції на розвиток проекту.
17) Тревел-ґранти «Містами БУР» для журналістів та відеографів
Де: Україна
Дедлайн подачі: 31.08.2017
Вартість: безкоштовно
Організатори обіцяють покриття витрат на дорогу, проживання та харчування для журналіста чи команди до одного з міст БУР.
18) Стажування у European Centre for Modern Languages
Де: Граці, Австрія
Дедлайн подачі: 31.08.2017
Вартість: безкоштовно
Стажування оплачуване, стажист отримуватиме €720 щомісячно.
19) Конкурс есе на європейську тематику
Де: Україна
Дедлайн подачі: 31.08.2017
Вартість: безкоштовно
Автори найкращих есе отримають грошовий приз у розмірі €500.
20) Ґранти на дослідження в університеті Бонна
Де: Бонн, Німеччина
Дедлайн подачі: 31.08.2017
Вартість: безкоштовно
Одна з обов’язкових умов – зацікавленість у міждисциплінарних дослідженнях.
21) Літні стажування від «BeProfi»
Де: вул. Гагаріна, 3, Запоріжжя
Дедлайн подачі: 31.08.2017
Вартість: безкоштовно
Літні стажування у сфері послуг, виробництва, медіа, IT і юриспруденції.
22) PhD з комп’ютерних наук в Австралійському університеті
Де: Канберра, Австралія
Дедлайн подачі: 31.08.2017
Вартість: безкоштовно
Спеціалісти у галузі комп’ютерних наук зможуть отримувати стипендію у розмірі 10 000 доларів на рік.
23) Програма досліджень у Японії
Де: Японія
Дедлайн подачі: 31.08.2017
Вартість: безкоштовно
Ґрант: стипендія на дослідження та проживання, страхування, авіаквиток, посібники.
24) Стипендія від The University of Adelaide
Де: Аделаїда, Австралія
Дедлайн подачі: 31.08.207
Вартість: безкоштовно
Стипендія покриває вартість навчання, проживання та витрати на медичне страхування.
25) Конкурс есе англійською мовою
Де: Австралія
Дедлайн подачі: 31.08.2017
Вартість: безкоштовно.
Переможці отримають 450$, 250$ та 150$.
Автор: редакція “Студвей”
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