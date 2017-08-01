Щомісячна підбірка найкращих можливостей, підготовлена редакціями Inspired та “Студвей”.

1) Фестиваль «Ніч міста» 2017

Де: Суми, Україна

Дедлайн подачі: 06.08.2017

Вартість: безкоштовно

Можливість представити власний проект нічного міста і виграти 10 000 грн. на його реалізацію.

http://bit.ly/2w9TdIE

2) Стажування у Червоному Хресті

Де: Швейцарія

Дедлайн подачі: 07.08.2017

Вартість: безкоштовно

Стажування оплачуване і триває 1 рік.

http://bit.ly/2tTw1lj

3) ЕВС-проект в Іспанії

Де: Малага, Іспанія

Дедлайн подачі: 07.08.2017

Вартість: безкоштовно.

Волонтер буде забезпечений місцем проживання. Також організатори надаватимуть 285 євро на місяць на харчування та кишенькові витрати.

http://bit.ly/2wa42KF

4) Німецько-українська програма обміну «Мости»

Де: Німеччина, Україна

Дедлайн подачі: 09.08.2017

Вартість: безкоштовно

Організатори покривають витрати на транспорт, проживання та харчування

http://bit.ly/2eXNnqt

5) Тренінг «WITHIN Outdoor»

Де: Куянки, Польща

Дедлайн подачі: 09.08.2017

Вартість: безкоштовно

Проживання та харчування покриваються організаторами.

http://bit.ly/2vTV44W

6) Міжнародний студентський конгрес в Македонії

Де: Скоп’є, Македонія

Дедлайн подачі: 10.08.2017

Вартість: безкоштовно

Тема: «Створення нового світу в еру глобалізації».

http://bit.ly/2v7kzCj

7) Програма для митців Artists for a Better World

Де: Сінгапур.

Дедлайн подачі: 11.08.2017

Вартість: безкоштовно.

Програма присвячена вивченню того, як мистецтво створює позитивні соціальні зміни для людей з обмеженими можливостями.

http://bit.ly/2v7pT8y

8) Волонтерство на ГОГОЛЬFEST 2017

Де: Київ, Україна

Дедлайн подачі: 13.08.2017

Вартість: безкоштовно

Можливість отримати досвід та уявлення про те, як створюються масштабні проекти, а також потрапити за лаштунки.

http://bit.ly/2tU0UpB

9) Конкурс соціальних проектів від благодійного фонду «Помогатор»

Де: Україна

Дедлайн подачі: 15.08.2017

Вартість: безкоштовно

Учасникам виділять 2 500 000 грн. для реалізації соціального проекту протягом року.

http://bit.ly/2uJYngG

10) Волонтерство у Франції

Де: Лор’ян, Франція

Дедлайн подачі: 15.08.2017

Вартість: безкоштовно

Організатори покривають витрати на проїзд і проживання. Також волонтер буде отримувати 115 євро на місяць на їжу та кишенькові витрати.

http://bit.ly/2eXNi6c

11) Міжнародна конференція «Модерністки. Насилля в архітектурі і міському просторі»

Де: Київ, Україна

Дедлайн подачі: 15.08.2017

Вартість: безкоштовно

Конференція має на меті стимулювання активного та взаємного обміну досвідом у вирішенні проблем просторової дискримінації та забезпечення права різних соціальних груп на міський простір.

http://bit.ly/2uNtoAh

12) Міжнародна школа з вивчення Польщі та Центрально-Східної Європи

Де: Польща

Дедлайн подачі: 15.08.2017

Вартість: безкоштовно

Організатори забезпечують проживання, харчування та переїзди Польщею.

http://bit.ly/2tQmVBz

13) Стипендії на здобуття бакалавра від університету В’єтнаму

Де: Ханой, В’єтнам

Дедлайн подачі: 15.08.2017

Вартість: безкоштовно

Стипендія становить 1500 доларів. Доступні спеціалізації: програмна інженерія та бізнес-адміністрування.

http://bit.ly/2veFS4x

14) Конкурс відеороликів від ООН

Де: Світ

Дедлайн подачі: 18.08.2017

Вартість: безкоштовно

Призи: переможці конкурсу отримають можливість відвідати конференцію COP23 у Бонні, присвячену змінам клімату у якості репортера.

http://bit.ly/2u5UjVr

15) Стипендії на навчання у міжнародному лідерському інтенсиві

Де: Україна

Дедлайн подачі: 25.08.2017

Вартість: безкоштовно

Протягом 10 днів понад сто учасників зберуться разом для того, щоб навчатися і практикувати навички фасилітації та владнання конфліктів

http://bit.ly/2v6UyTE

16) Конкурс інновацій в юридичному бізнесі Aequo Legal Tech Challenge

Де: Україна

Дедлайн подачі: 31.08.2017

Вартість: безкоштовно.

Переможець отримає приз у розмірі 20 000 доларів, доступ до провідних професіоналів у сфері юриспруденції та ІТ та можливості залучити інвестиції на розвиток проекту.

http://bit.ly/2wa4gS1

17) Тревел-ґранти «Містами БУР» для журналістів та відеографів

Де: Україна

Дедлайн подачі: 31.08.2017

Вартість: безкоштовно

Організатори обіцяють покриття витрат на дорогу, проживання та харчування для журналіста чи команди до одного з міст БУР.

http://bit.ly/2uK2V6I

18) Стажування у European Centre for Modern Languages

Де: Граці, Австрія

Дедлайн подачі: 31.08.2017

Вартість: безкоштовно

Стажування оплачуване, стажист отримуватиме €720 щомісячно.

http://bit.ly/2tVZ5Zs

19) Конкурс есе на європейську тематику

Де: Україна

Дедлайн подачі: 31.08.2017

Вартість: безкоштовно

Автори найкращих есе отримають грошовий приз у розмірі €500.

http://bit.ly/2vl3DIT

20) Ґранти на дослідження в університеті Бонна

Де: Бонн, Німеччина

Дедлайн подачі: 31.08.2017

Вартість: безкоштовно

Одна з обов’язкових умов – зацікавленість у міждисциплінарних дослідженнях.

http://bit.ly/2uNhxSM

21) Літні стажування від «BeProfi»

Де: вул. Гагаріна, 3, Запоріжжя

Дедлайн подачі: 31.08.2017

Вартість: безкоштовно

Літні стажування у сфері послуг, виробництва, медіа, IT і юриспруденції.

http://bit.ly/2vXZXKg

22) PhD з комп’ютерних наук в Австралійському університеті

Де: Канберра, Австралія

Дедлайн подачі: 31.08.2017

Вартість: безкоштовно

Спеціалісти у галузі комп’ютерних наук зможуть отримувати стипендію у розмірі 10 000 доларів на рік.

http://bit.ly/2wdwz1V

23) Програма досліджень у Японії

Де: Японія

Дедлайн подачі: 31.08.2017

Вартість: безкоштовно

Ґрант: стипендія на дослідження та проживання, страхування, авіаквиток, посібники.

http://bit.ly/2tT6xo8

24) Стипендія від The University of Adelaide

Де: Аделаїда, Австралія

Дедлайн подачі: 31.08.207

Вартість: безкоштовно

Стипендія покриває вартість навчання, проживання та витрати на медичне страхування.

http://bit.ly/2uMBxDd

25) Конкурс есе англійською мовою

Де: Австралія

Дедлайн подачі: 31.08.2017

Вартість: безкоштовно.

Переможці отримають 450$, 250$ та 150$.

http://bit.ly/2uJYngG

Автор: редакція “Студвей”

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