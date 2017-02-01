Спільно з нашими колегами з редакції “Студвей” ми підготували для вас традиційну щомісячну підбірку найцікавіших можливостей. Сподіваємось, що кожен знайде в ній щось для себе :)

1) The Turkey Europe Future Forum 2017

Дедлайн подачі: 05.02.2017

Де: Туреччина

Опис: Щорічно Turkey Europe Future Forum дає можливість зустрітись 30 видатним молодим лідерам з Туреччини, Німеччини та інших європейських країн, щоб провести інтенсивний обмін ідеями, основні заходи підготовки та доступу до важливої мережі. Turkey Europe Future Forum 2017 пройде з 2 по 9 липня на тему «Відображення змін в Ізмірі і Стамбулі».

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2j5gisz

2) Ґрант Мілени Єсенської для журналістів

Дедлайн подачі: 06.02.2017

Де: Відень, Австрія

Опис: Чотири журналісти зможуть провести 3 місяці у Відні і отримувати стипендію у розмірі 2,500€ в місяць. Також організатори нададуть офіс, обладнання та інші послуги, необхідні для проведення досліджень. Окрім стипендії, учасники зможуть отримувати грант у розмірі 1,900€ на поїздки в рамках дослідження.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2jiaKZm

3) Конкурс для студентів-дизайнерів інтер’єру

Дедлайн подачі: 06.02.2017

Де: Чикаго, США

Опис: Міжнародний студентський конкурс нагороджує студентів за оригінальний дизайн інтер’єру. Проекти повинні бути оригінальними, демонструвати інноваційні і функціональні дизайнерські рішення, які позитивно впливають на зміни у навколишньому середовищі і взаємодію людини і природи.

Вартість: 25 — 70$

http://bit.ly/2j6WxkQ

4) Школа міжнародної аналітики UA: Ukraine Analytica

Дедлайн подачі: 07.02.2017

Де: Одеса, Україна

Опис: UA: Ukraine Analytica запрошує до участі у Школі міжнародної аналітики, яка відбудеться в Одесі. Захід має на меті сприяти підвищенню рівня міжнародної аналітики, якості написання неакадемічних статей українськими молодими експертами та адаптуванню текстів вітчизняних аналітиків вимогам закордонних видань. Мета школи навчити українських молодих експертів підготовці різних видів аналітичних матеріалів та статей.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2jU3aYc

5) Національний конкурс документального кіно «Пальма півночі»

Дедлайн подачі: 10.02.2017

Де: Україна

Опис: Роботи фіналістів оцінюватиме міжнародне журі – знакові особистості сучасного документального кіно. Володар ґран-прі отримає «Пальму Півночі» та грошову нагороду. Окремий приз чекає на переможця конкурсу глядацьких симпатій.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2iEN1SI

6) Стажування для аспірантів у Гарварді

Дедлайн подачі: 10.02.2017

Де: Кембридж, США

Опис: Дослідницька програма розроблена для заохочення молодих учених, які вивчають соціальні науки, та для проведення теоретичних, емпіричних і прикладних досліджень, дискусій і вирішення різних питань.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2jCKiNz

7) VIІ школа з права інтелектуальної власності

Дедлайн подачі: 11.02.2017

Де: Київ, Україна

Опис: Школа з права інтелектуальної власності – це можливість для будь-якого студента: познайомитись з практикуючими юристами найкращих фірм України; дізнатися про тонкощі роботи у даній сфері; здобути новий досвід, що буде корисним для кар’єри майбутніх юристів; показати свої знання та зарекомендувати себе як перспективного спеціаліста у праві інтелектуальної власності; налагодити нові контакти з колегами та студентами-однодумцями.

Вартість: 150 — 300 грн.

http://bit.ly/2ji8YaT

8) Набір у безкоштовний англомовний клуб

Дедлайн подачі: 12.02.2017

Де: Київ, Україна

Опис: Ve aRe meeting – безкоштовний розмовний брейншторм клуб для для студентів технічних напрямків, які бажають вдосконалювати та підтримувати свою англійську і дискусійні навички в хорошій формі.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2jCHRdJ

9) Стипендія на навчання у Йоркському університеті

Дедлайн подачі: 15.02.2017

Де: Торонто, Канада

Опис: Університет пропонує декілька стипендіальних програм для студентів: International Circle of Scholars Scholarships (премія становить 15,000$); Global Leader of Tomorrow Award (80,000$); International Entrance Scholarship (140,000$). Програми викладаються англійською мовою, тому апліканти повинні подати результати одного з міжнародних тестів.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2iESp8o

10) Конкурс instagram-фото

Дедлайн подачі: 15.02.2017

Де: Україна

Опис: Учасникам потрібно публікувати на Instagram-платформу із хештегами #eсоokо та #DocudaysUA роботи (фотографія та супровідний текст), що документують шкідливий вплив людської діяльності на довкілля в Україні та/або показують шляхи вирішення екологічних проблем.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2iiUg52

11) Стипендія Erasmus Mundus: аквакультура, екологія та суспільство

Дедлайн подачі: 17.02.2017

Де: Велика Британія, Франція, Крит

Опис: Стипендія створена для талановитих студентів зі ступенем бакалавра в галузях аквакультури, морських наук, морської біології, біології, екологічних і соціальних наук, які бажають практично реалізувати свої навички.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2j5J2kT

12) Команда Євробачення-2017 шукає волонтерів

Дедлайн подачі: 17.02.2017

Де: Україна

Опис: Волонтерів чекає робота з іноземними делегаціями, практика англійської мови, спеціалізоване навчання, тренінги та сертифікат волонтера Євробачення-2017.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2icANV8

13) Ґрант на навчання у CIMI

Дедлайн подачі: 17.02.2017

Де: Тулуза, Франція

Опис: Щороку CIMI (Centre International de Mathématiques et d’Informatique), який знаходиться в місті Тулуза, пропонує ряд стипендій для студентів магістратури. Стипендію можуть отримати студенти, які надходять на програму з вивчення математики, або інформатики. Сума стипендії становить 600 – 1000 € в місяць.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2juwUaa

14) Лабораторія освітніх проектів EdLab

Коли: 17.02.2017

Де: Одеса, Україна

Опис: Освітній кластер Одеси та Одеської області разом з краудфандинговою платформою для освітніх проектів GoFundEd створили EdLab як майданчик для спільної творчості заради творення освітніх змін. Після завершення освітньої лабораторії учасники протягом двох тижнів будуть мати можливість спілкуватися з менторами, отримувати зворотній зв’язок і обмінюватися досвідом з іншими учасниками.

Вартість: організаційний внесок 100 грн.

http://bit.ly/2kk6TL6

15) Warsaw Euro-Atlantic summer academy

Дедлайн подачі: 19.02.2017

Де: Варшава, Польща

Опис: WEASA 2017 видання буде присвячено проблемі «Цифрова спільнота: безпека, інформація та економіка». Таким чином, програма WEASA 2017 спрямована на ознайомлення учасників із зростаючою роллю, яку відіграє цифрова складова в області безпеки, інформації та економіки в сучасну епоху.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2icyMrY

16) Набір в Українську школу політичних студій

Дедлайн подачі: 19.02.2017

Де: Україна

Опис: Українська школа політичних студій — один з найуспішніших мережево-освітніх проектів України, який за 11 років об’єднав більше 380 представників успішної молоді з різних сфер —держслужбовців, юристів, бізнесменів, науковців, політиків, журналістів, представників творчих професій та громадських діячів.

Вартість: реєстраційний внесок 500 євро

http://bit.ly/2juNdDI

17) Міжнародне стажування в Інституті Катона у Вашингтоні

Дедлайн подачі: 21.02.2017

Де: Вашингтон, США

Опис: Стажери виконують такі обов’язки, як заповнення сайту, допомога в дослідженнях, а також організація заходів. Окрім цього, стажери братимуть участь у різних семінарах про свободу та лібералізм. Кандидати повинні добре володіти англійською мовою. Премія становить 700$ в місяць.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2jihLtd

18) Міжнародний конкурс мистецтв Челсі

Дедлайн подачі: 21.02.2017

Де: всі країни

Опис: Для участі в конкурсі розглядаються такі роботи: живопис, скульптура, фотографія, графіка, змішана техніка та друк. Роботи будуть розглянуті групою експертного журі, яке складається з представників різних областей в світі мистецтва, що забезпечує справедливий і збалансований процес прийняття рішення.

Вартість: конкурсний внесок 45$

http://bit.ly/2juvjRF

19) Оплачуване стажування для журналістів

Дедлайн подачі: 22.02.2017

Де: Берлін/Бонн, Німеччина

Опис: Програма від Deutsche Welle запрошує спеціалістів з TV модерації, мультимедійних історій, журналістики даних, соціальних медіа і віртуальної реальності.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2icEx8W

20) Змагання з програмування Google Hash Code 2017

Дедлайн подачі: 23.02.2017

Де: Україна

Опис: Ви обираєте свою команду та мову програмування, Google дає вам реальну інженерну проблему. Учасники мають можливість зайнятися дуже практичними речами: від проблем автомобілів, що роблять знімки для Street View і до управління повітряними кулями для Project Loon, що покликаний забезпечити доступ до Інтернет у важкодоступних регіонах.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2iF54YW

21) Стажування на радіостанції y Франції

Дедлайн подачі: 27.02.2017

Де: Нант, Франція

Опис: Програма триває 5 місяців. Радіостанція набирає 6 стажерів із різних європейських країн. Кожен отримуватиме від 500 € до 550 € щомісяця.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2iFbmYc

22) Конкурс на краще мистецтвознавче есе

Дедлайн подачі: 28.02.2017

Де: Україна

Опис: Карась Галерея оголосила конкурс на краще мистецтвознавче есе із призовим фондом у 6000 гривень серед молодих дослідників мистецтва.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2juFNQX

23) Ґрант на дослідження у швейцарському університеті

Дедлайн подачі: 28.02.2017

Де: Фрібург, Швейцарія

Опис: До участі запрошуються як аспіранти, так і дослідники-кандидати наук за усіма спеціальностями, наявними в університеті. Грант для аспірантів становить 1700 CHF на місяць, для дослідників зі ступенем кандидата наук — 1900 CHF.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2jik7si

24) Онлайн-курс із виживання на Марсі

Де: онлайн

Опис: Розробники курсу – вчені Університету Монаша в Мельбурні (Австралія): астрофізик Жасмин Лазендік-Галловей і професор хімії Тіна Овертон. Курс представить науковий ключ, необхідний людині для того, щоб вижити на Марсі, де нема повітря, води та їжі.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2jD9BPF

25) Програма ООН для волонтерів

Дедлайн: відкритий протягом року

Де: усі країни

Опис: Переважна кількість програм розраховано на роботу волонтера в період до 12 місяців. При проходженні стажування всі волонтери підписують поновлюваний контракт на період від 6 до 12 місяців. Також є можливість проходження короткострокових програм до 3 місяців.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2jmjy0x

Автор: редакція “Студвей”

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