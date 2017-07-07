Щомісячна підбірка найкращих можливостей, підготовлена редакціями Inspired та “Студвей”.
1) Міжнародна літня Школа Соціальних інновацій
Де: Шацьк, Україна
Дедлайн подачі: 09.07.2017
Вартість: 2000 грн.
Всім учасникам, які успішно завершили програму навчання, вручаються сертифікати, а найбільш перспективні бізнес-ідеї зможуть знайти фінансову підтримку.
2) Всеукраїнський конкурс DLA Piper для студентів-правників 2017
Де: Україна
Дедлайн подачі: 10.07.2017
Вартість: безкоштовно
За умовами конкурсу учасники змагатимуться в декілька етапів, а переможці отримають цінний приз та право пройти стажування в одному з офісів DLA Piper.
3) Open Youth Forum
Де: Львів, Україна
Дедлайн подачі: 11.07.2017
Вартість: безкоштовно
Open Youth Forum – молодіжний форум, метою якого є об’єднання активної молоді з власною ідеєю та баченням її реалізації.
4) Oxford Gap Year programme
Де: Великобританія
Дедлайн подачі: 14.07.2017
Вартість: 50% вартості
Тривалість навчання – 3 місяці. Thomas Garner Scholarship надає знижку в розмірі 50% від вартості навчання.
5) Ярмарок вакансій
Де: вул. Гагаріна, 3, Запоріжжя
Дедлайн подачі: 14.07.2017
Вартість: безкоштовно
Приблизно 20 провідних запорізьких та всеукраїнських компаній, безкоштовні тренінги та майстер-класи.
6) Health Policy PhD program
Де: Торонто, Канада
Дедлайн подачі: 15.07.2017
Вартість: безкоштовно
Студент буде отримувати стипендію у розмірі 70 000$ на рік.
7) Ґрантова програма від громадського ресторану Urban Space 100
Де: Івано-Франківськ, Україна
Дедлайн подачі: 15.07.2017
Вартість: безкоштовно
Ґрантова програма Urban Space 100 спрямована на підтримку некомерційних проектів з розвитку міста.
8) Конкурс творчих робіт на тему Голокосту
Де: Україна
Дедлайн подачі: 15.07.2017
Вартість: безкоштовно
Кращі роботи відзначаються спеціальними Дипломами трьох ступенів та цінними подарунками.
9) Конкурс для підприємців Small BIZ Awards 2017
Де: Україна
Дедлайн подачі: 15.07.2017
Вартість: безкоштовно
Переможці в номінаціях будуть нагороджені почесними відзнаками, а також отримають можливість здобути консультаційну підтримку та практичну допомогу.
10) Побудова, запуск та монетизація веб-проектів
Де: вул. Замкнена, 9, Львів
Дедлайн подачі: 07.07.2017
Вартість: 550 грн.
Шестигодинний воркшоп про підходи до створення веб-проектів. Організатори набирають 2 групи по 12 команд.
11) Конкурс кіноробіт на участь у фестивалі
Де: Україна
Дедлайн подачі: 17.07.2017
Вартість: безкоштовно
Володар гран-прі отримає 50 000 грн., переможці у номінаціях – по 15 000 грн.
12) Конкурс на фінансування зйомок фільму про подорожі
Де: Індія
Дедлайн подачі: 18.07.2017
Вартість: безкоштовно
Для участі треба відзняти 3-хвилинне відео про мандрівника або його натхненну історію подорожей.
13) Відео- та фотооператор для проекту Reclaim the City
Де: Німеччина
Коли: 21 липня – 15 вересня
Робота оплачувана – 800 євро протягом усього проекту.
14) Міжнародний конкурс на кращий дизайн білборда
Де: Світ
Дедлайн подачі: 20.07.2017
Вартість: безкоштовно
Автор кращої роботи отримає грошовий приз у розмірі 1 325$ та можливість презентувати свою роботу на фестивалі у Польщі.
15) Конкурс для театралів Taking the Stage
Де: Україна
Дедлайн подачі: 23.07.2017
Вартість: безкоштовно
Переможці отримають менторство британських та українських режисерів та ґрант у розмірі 30 000 грн. у бюджет майбутньої вистави.
16) Курс «Фінансові ринки та управління капіталом»
Де: вул. Мельникова 36/1, Київ
Дедлайн подачі: 25.07.2017
Вартість: 2500 грн.
Курс буде корисний всім, хто бажає опанувати одну з найприбутковіших професій.
17) Стажування у Світовому банку
Де: США
Дедлайн подачі: 28.07.2017
Програма розрахована на спеціалістів з економіки, фінансів, соціології, соціальних і гуманітарних наук.
18) Магістерська програма з екуменічних наук в УКУ
Де: Львів, Україна
Дедлайн подачі: 29.07.2017
Вартість: 13 500 грн./навчальний рік + іменні стипендії
Випускники отримають диплом магістра богослов’я, а також можливість знайти працевлаштування у соціальних, релігійних чи громадських організаціях.
19) Літні дослідження для студентів у Новій Зеландії
Де: Окленд, Нова Зеландія
Дедлайн подачі: 30.07.2017
Вартість: безкоштовно
Аплікант повинен навчатися на програмі бакалаврату і мати відмінну успішність.
20) Chromatic Photography Awards 2017
Де: Світ
Дедлайн подачі: 30.07.2017
Вартість: 15-20$
Кожен учасник може надіслати необмежену кількість знімків.
21) Навчання у Сингапурі
Де: Сингапур
Дедлайн подачі: 31.07.2017
Вартість: безкоштовно
Університет пропонує 3 програми стипендій для PhD і 4 програми для бажаючих навчатися на магістратурі.
22) Essex International Visiting Fellowship
Де: Ессекс, Англія
Дедлайн подачі: 31.07.2017
Вартість: безкоштовно
Ґрант покриває вартість проживання, організатори надають тревел-ґрант та суму £100 на тиждень.
23) Стажування в Адміністрації Президента України
Де: Київ, Україна
Дедлайн подачі: 31.07.2017
Вартість: безкоштовно
Програма передбачає 6 місяців стажування за формою «повний день» або «неповний день» у структурних підрозділах Адміністрації Президента України.
24) Вакансія від PwC Service Delivery Center
Де: Катовіце, Польща
Дедлайн подачі: 31.07.2017
Вартість: безкоштовно
Від кандидатів очікують володіння англійською і німецькою мовами, а знання польської і економічна освіта – не обов’язкові.
25) Конкурс дизайну Green Factor
Де: Світ
Дедлайн подачі: 31.07.2017
Вартість: безкоштовно
Переможець отримає €5 000. Також проект може бути запущений у виробництво.
Автор: редакція “Студвей”
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.