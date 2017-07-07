Щомісячна підбірка найкращих можливостей, підготовлена редакціями Inspired та “Студвей”.

1) Міжнародна літня Школа Соціальних інновацій

Де: Шацьк, Україна

Дедлайн подачі: 09.07.2017

Вартість: 2000 грн.

Всім учасникам, які успішно завершили програму навчання, вручаються сертифікати, а найбільш перспективні бізнес-ідеї зможуть знайти фінансову підтримку.

http://bit.ly/2sa16fv

2) Всеукраїнський конкурс DLA Piper для студентів-правників 2017

Де: Україна

Дедлайн подачі: 10.07.2017

Вартість: безкоштовно

За умовами конкурсу учасники змагатимуться в декілька етапів, а переможці отримають цінний приз та право пройти стажування в одному з офісів DLA Piper.

http://bit.ly/2snrYZ1

3) Open Youth Forum

Де: Львів, Україна

Дедлайн подачі: 11.07.2017

Вартість: безкоштовно

Open Youth Forum – молодіжний форум, метою якого є об’єднання активної молоді з власною ідеєю та баченням її реалізації.

http://bit.ly/2ty1JnE

4) Oxford Gap Year programme

Де: Великобританія

Дедлайн подачі: 14.07.2017

Вартість: 50% вартості

Тривалість навчання – 3 місяці. Thomas Garner Scholarship надає знижку в розмірі 50% від вартості навчання.

http://bit.ly/2tugvdX

5) Ярмарок вакансій

Де: вул. Гагаріна, 3, Запоріжжя

Дедлайн подачі: 14.07.2017

Вартість: безкоштовно

Приблизно 20 провідних запорізьких та всеукраїнських компаній, безкоштовні тренінги та майстер-класи.

http://bit.ly/2t9dvl9

6) Health Policy PhD program

Де: Торонто, Канада

Дедлайн подачі: 15.07.2017

Вартість: безкоштовно

Студент буде отримувати стипендію у розмірі 70 000$ на рік.

http://bit.ly/2tygYwT

7) Ґрантова програма від громадського ресторану Urban Space 100

Де: Івано-Франківськ, Україна

Дедлайн подачі: 15.07.2017

Вартість: безкоштовно

Ґрантова програма Urban Space 100 спрямована на підтримку некомерційних проектів з розвитку міста.

http://bit.ly/2tu00ig

8) Конкурс творчих робіт на тему Голокосту

Де: Україна

Дедлайн подачі: 15.07.2017

Вартість: безкоштовно

Кращі роботи відзначаються спеціальними Дипломами трьох ступенів та цінними подарунками.

http://bit.ly/2rkZJeb

9) Конкурс для підприємців Small BIZ Awards 2017

Де: Україна

Дедлайн подачі: 15.07.2017

Вартість: безкоштовно

Переможці в номінаціях будуть нагороджені почесними відзнаками, а також отримають можливість здобути консультаційну підтримку та практичну допомогу.

http://bit.ly/2tul9sI

10) Побудова, запуск та монетизація веб-проектів

Де: вул. Замкнена, 9, Львів

Дедлайн подачі: 07.07.2017

Вартість: 550 грн.

Шестигодинний воркшоп про підходи до створення веб-проектів. Організатори набирають 2 групи по 12 команд.

http://bit.ly/2saaBeA

11) Конкурс кіноробіт на участь у фестивалі

Де: Україна

Дедлайн подачі: 17.07.2017

Вартість: безкоштовно

Володар гран-прі отримає 50 000 грн., переможці у номінаціях – по 15 000 грн.

http://bit.ly/2spPAkf

12) Конкурс на фінансування зйомок фільму про подорожі

Де: Індія

Дедлайн подачі: 18.07.2017

Вартість: безкоштовно

Для участі треба відзняти 3-хвилинне відео про мандрівника або його натхненну історію подорожей.

http://bit.ly/2sZfSs9

13) Відео- та фотооператор для проекту Reclaim the City

Де: Німеччина

Коли: 21 липня – 15 вересня

Робота оплачувана – 800 євро протягом усього проекту.

http://bit.ly/2spHI27

14) Міжнародний конкурс на кращий дизайн білборда

Де: Світ

Дедлайн подачі: 20.07.2017

Вартість: безкоштовно

Автор кращої роботи отримає грошовий приз у розмірі 1 325$ та можливість презентувати свою роботу на фестивалі у Польщі.

http://bit.ly/2t9ex0o

15) Конкурс для театралів Taking the Stage

Де: Україна

Дедлайн подачі: 23.07.2017

Вартість: безкоштовно

Переможці отримають менторство британських та українських режисерів та ґрант у розмірі 30 000 грн. у бюджет майбутньої вистави.

http://bit.ly/2tsPWGr

16) Курс «Фінансові ринки та управління капіталом»

Де: вул. Мельникова 36/1, Київ

Дедлайн подачі: 25.07.2017

Вартість: 2500 грн.

Курс буде корисний всім, хто бажає опанувати одну з найприбутковіших професій.

http://bit.ly/2suuRa4

17) Стажування у Світовому банку

Де: США

Дедлайн подачі: 28.07.2017

Програма розрахована на спеціалістів з економіки, фінансів, соціології, соціальних і гуманітарних наук.

http://bit.ly/2u6YWif

18) Магістерська програма з екуменічних наук в УКУ

Де: Львів, Україна

Дедлайн подачі: 29.07.2017

Вартість: 13 500 грн./навчальний рік + іменні стипендії

Випускники отримають диплом магістра богослов’я, а також можливість знайти працевлаштування у соціальних, релігійних чи громадських організаціях.

http://bit.ly/2tunLXd

19) Літні дослідження для студентів у Новій Зеландії

Де: Окленд, Нова Зеландія

Дедлайн подачі: 30.07.2017

Вартість: безкоштовно

Аплікант повинен навчатися на програмі бакалаврату і мати відмінну успішність.

http://bit.ly/2tucRRB

20) Chromatic Photography Awards 2017

Де: Світ

Дедлайн подачі: 30.07.2017

Вартість: 15-20$

Кожен учасник може надіслати необмежену кількість знімків.

http://bit.ly/2tsWFAo

21) Навчання у Сингапурі

Де: Сингапур

Дедлайн подачі: 31.07.2017

Вартість: безкоштовно

Університет пропонує 3 програми стипендій для PhD і 4 програми для бажаючих навчатися на магістратурі.

http://bit.ly/2rl04gX

22) Essex International Visiting Fellowship

Де: Ессекс, Англія

Дедлайн подачі: 31.07.2017

Вартість: безкоштовно

Ґрант покриває вартість проживання, організатори надають тревел-ґрант та суму £100 на тиждень.

http://bit.ly/2t92mAJ

23) Стажування в Адміністрації Президента України

Де: Київ, Україна

Дедлайн подачі: 31.07.2017

Вартість: безкоштовно

Програма передбачає 6 місяців стажування за формою «повний день» або «неповний день» у структурних підрозділах Адміністрації Президента України.

http://bit.ly/2t9oyuz

24) Вакансія від PwC Service Delivery Center

Де: Катовіце, Польща

Дедлайн подачі: 31.07.2017

Вартість: безкоштовно

Від кандидатів очікують володіння англійською і німецькою мовами, а знання польської і економічна освіта – не обов’язкові.

http://bit.ly/2svcjXo

25) Конкурс дизайну Green Factor

Де: Світ

Дедлайн подачі: 31.07.2017

Вартість: безкоштовно

Переможець отримає €5 000. Також проект може бути запущений у виробництво.

http://bit.ly/2tyg17E

Автор: редакція “Студвей”

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