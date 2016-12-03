Традиційно на початку кожного місяця ми публікуємо для вас підбірку найкращих грантів, стипендій, стажувань та інших можливостей, які допомагають вам стати ще кращими. Цього разу дайджест для нас підготували колеги з порталу Studway, який найкраще серед усіх знає про всі стажування та гранти.

1) Стипендійна програма від уряду Швейцарії

Дедлайн: 05.12.2016

Де: Швейцарія

Опис: Уряд Швейцарії разом із Федеральною комісією з виплат стипендій іноземним студентам пропонує вченим і представникам сфери мистецтва стипендію на 2017-2018 навчальний рік.

Стипендія покриває: щомісячні фінансові витрати; навчання в університеті; страхування; проживання; переліт до Швейцарії.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2fSpxYo

2) Стипендія Клюге: вивчення впливу цифрової революції

Дедлайн:06.12.2016

Де: Колумбія, США

Опис: Стипендіати програми отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі $4200 на строк не більше 11 місяців. Іноземні учасники отримають відшкодування витрат на отримання візи США.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2fV9Q4f

3) Міжнародний фестиваль кар’єр у Римі

Дедлайн: 09.12.2016

Де: Рим, Італія

Опис: Учасники зможуть показати свій творчий хист, познайомитися з представниками міжнародних компаній, пройти інтерв’ю і навіть отримати стажування. Є можливість позмагатися за стипендію, що покриває усі витрати.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2f1Vsbe

4) Грант від «Meet up! Німецько-українські зустрічі молоді»

Дедлайн: 11.12.2016

Де: Німеччина, Україна

Опис: В контексті зустрічей має бути надана можливість спільно опрацювати проект в сфері історично-політичної чи правозахисної освіти, німецько-українських відносин, ненасильницького вирішення конфліктів, або інших подібних актуальних тем. Також можуть бути підтримані і обміни з мистецькою, або медіальною складовою, як, наприклад, театральні проекти, фільми, виставки, або інтернет-портали.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2eXP0Pb

5) Стажування для перекладачів Французької

Дедлайн: 31.12.2016

Де: Франція

Опис: OSI FRANCE OPERATIONS – громадське об’єднання, що займається організацією освітньої та науково-дослідницької діяльністі, яка стосується питань сталого розвитку. Основне завдання стажера – переклад документації та контенту веб-сайту.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2fea2Kr

6) Волонтерство в Інституті Сковороди

Дедлайн: відкритий

Де: Київ, Україна

Опис: Інститут Сковороди популяризує українську культуру та мову. Його працівники вже допомогли десяткам іноземців адаптуватися в Україні та поринути в її суть. Наступною метою є створення культурних осередків по всьому світу, що може стати можливим завдяки небайдужим волонтерам.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2fTOUsz

7) Міжнародна фінансова конференція в Парижі

Дедлайн: 30.12.2016

Де: Іле-де-Франс, Франція

Опис: Взяти участь у конференції можуть як вчені, так і практики, яким цікава фінансова економіка. Триденний захід включається в себе пленарні засідання і паралельні сесії.

PhD-студенти зможуть взяти участь в окремому семінарі, який буде корисний при написанні дисертації.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2geHqot

8) Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів

Дедлайн: 31.12.2016

Де: США

Опис: Програма обміну студентів вищих навчальних закладів передбачає таке фінансове забезпечення: оплату проїзду учасників програми до/із США, навчання в американському університеті, проживання й харчування, медичне страхування, необхідні підручники та щомісячну стипендію.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2fTXPdO

9) Оплачуване стажування у International Logistics

Дедлайн: відкритий

Де: Люксембург

Опис: Стажування в Люксембурзі в сфері міжнародної торгівлі та логістики для інтернаціональних аплікантів, що мають чи закінчують ступінь бакалавра. Інтерни повинні вільно володіти розмовною та письмовою англійською, а також однією з європейських мов (бажано французька або німецька).

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2f2bPV1

10) Конкурс кращого європейського фотографа 2017

Дедлайн: 31.12.2016

Де: країни Європи

Опис: Федерація європейських фотографів відкрила прийом заявок для конкурсу «Фотограф року». Організатори хочуть вплинути на розвиток професії фотографа, підвищити рівень професійних стандартів та нагородити тих, хто якісно займається цією справою.

Вартість: 10-30 євро за участь

http://bit.ly/2fSAyKw

11) Грант для молодих художників від Фонду Елізабет Гріншилдс

Дедлайн: 31.12.2016

Де: Quebec, Canada

Опис: Сума гранту може складати від 15000 до 18000 канадських доларів, але Фонд залишає за собою право присуджувати премії й в інших розмірах. Гроші можуть бути використані для будь-яких цілей, пов’язаних із мистецтвом: навчання, оренда студії, закупівля матеріалів.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2fVvaZy

12) Конкурс есе: «Конституційна реформа: виклики та реалії»

Дедлайн подачі: 29.12.2016

Де: Україна

Опис: Офіс зі сприяння демократії заохочує молодь до участі у політичному житті країни та пропонує студентам, аспірантам, представникам молодіжних організацій написати творче есе про реформу основного закону країни. Конкурс проходить в рамках проекту DRI “Зміцнення потенціалу громадянського суспільства в регіонах України заради демократичних змін” за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2fTTSWs

13) Стипендія на магістратуру в університеті Мальме

Дедлайн подачі: 16.01.2017

Де: Мальме, Швеція

Опис: Для найталановитіших кандидатів університет покриває плату за навчання в повному розмірі. Кандидати мають можливість подати заявки на будь-який із наявних в університеті напрямків.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2fSCGC2

14) Стипендіальна програма в Сіднейському університеті

Дедлайн подачі: 15.12.2016

Де: Сідней, Австралія

Опис: У стипендіальній програмі беруть участь усі програми магістратури та аспірантури університету. Стипендія присуджується на конкурсній основі. Її можуть отримати студенти, які демонструють високу академічну успішність і дослідницький потенціал.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2geKeBP

15) Програма для спортивних журналістів

Дедлайн подачі: 15.12.2016

Де: Тайбей, Тайвань

Опис: Організатори оберуть 12 кандидатів зі всього світу (від 21 до 25 років). Молоді журналісти щодня виконуватимуть різноманітні журналістські завдання. Приймаються заявки від студентів або недавніх випускників.Для участі в програмі не потрібно вільного володіння англійською мовою.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2fSC0MM

16) Волонтерська програма: догляд за тваринами у Болівії

Дедлайн подачі: відкритий.

Де: Болівія

Опис: Inti Wara Yassi – це громадський проект захисту тварин, які стали жертвами торгівлі на чорному ринку. Притулок розташовується в тропічних лісах Болівії. Організатори наголошують, що така волонтерська діяльність – це дуже важка робота. Проте це корисний унікальний та незабутній досвід.

Вартість: варіюється в залежності від центру

http://bit.ly/2gjQ5mW

17) Гранти для досліджень від National Geographic

Дедлайн подачі: відкритий.

Де: країни Азії

Опис: National Geographic оголосив про відкриття грантової програми «Молоді дослідники», яка має на меті підтримку спеціалістів, які хочуть реалізувати власний проект чи провести польове дослідження в одній із 18 країн Азії.

Вартість: безкоштовно.

http://bit.ly/2gguUo0

18) Молодіжний обмін Colorful Community-Art for Equality

Дедлайн подачі: відкритий.

Де: узгоджується між учасником та організатором.

Опис: Проект Colorful Community-Art for Equality – це 10 днів молодіжного обміну для молодих митців, що зацікавлені в гендерних питаннях і руйнуванні існуючих стереотипів щодо уявлень про гендерну культуру. Умови: внесок €40 (після того, як участь підтверджена), витрати на харчування та житло покриває програма Erasmus+, транспортні витрати покриваються в межах €170.

Вартість: €40.

http://bit.ly/2ggnJMs

19) Стипендія на навчання у Манітобському університеті

Дедлайн подачі: відкритий.

Де: Канада.

Опис: Манітобський університет надає стипендії успішним студентам, які вступатимуть на очну програму навчання за освітнім рівнем магістратури чи докторантури. Стипендію можуть надати громадянину будь-якої країни світу. Студенти мають можливість навчатися на всіх спеціальностях, за винятком факультету медицини та МВА. Розмір стипендії на один навчальний рік становить $18,000 для докторантури та $14,000 для магістратури.

Вартість: безкоштовно.

http://bit.ly/2g2QHwi

20) Стажування у міжурядовій організації ФАО

Дедлайн подачі: відкритий.

Де: Лаціо, Італія.

Опис: Організація пропонує учасникам щомісячну стипендію розміром $700. У певних випадках умови стажування можуть змінюватися. Це залежить від угоди між організацією та установою, яка спонсорує учасника програми.

Вартість: безкоштовно.

http://bit.ly/2ggrBNL

21) Гранти на навчання у Вестмінстерському університеті

Дедлайн подачі: відкритий.

Де: Англія.

Опис: Є чотири категорії стипендій, на які може претендувати аплікант: повна стипендія; повна оплата навчання; половину оплати навчання; частина плати навчання. В анкеті аплікантам необхідно буде повідомити приймальній комісії про мінімум два альтернативних фінансування, які вам потрібні, а потім заявка буде оцінюватися для всіх стипендій в рамках певної обраної категорії.

Вартість: безкоштовно.

http://bit.ly/2fosxv0

22) Безкоштовний онлайн-курс для підготовки до TOEFL

Дедлайн подачі: відкритий.

Де: online

Опис: Підготовка буде проходити з допомогою фахівців, які створили тест. Ви зможете отримувати відповіді на питання, які виникатимуть впродовж проходження курсу та приєднатись до членів команди TOEFL, щоб дізнатись, як вони їх оцінюють.

http://bit.ly/2fQWM1v

23) Стипендії для студентів-митців

Дедлайн подачі: відкритий.

Де: територія не має значення.

Опис: The Elizabeth Greenshields Foundation – організація, що сприяє розвитку студентів, які навчаються на творчих спеціальностях. Нині вони пропонують ряд стипендій для молодих митців. Розмір гранту становить $15000. При цьому, його можна отримати вдруге, і тоді сума становитиме $18000.

Вартість: безкоштовно.

http://bit.ly/2gjMCVF

24) Конкурс грантів для молодих художників

Дедлайн подачі: відкритий.

Де: територія не має значення.

Опис: Грант становить CAD $15 000 – $18 000, але Фонд залишає за собою право присуджувати премії і в інших розмірах. Отримані гроші можуть бути використані для будь-яких цілей, пов’язаних з мистецтвом: навчання, транспортні витрати, оренда студії, придбання матеріалів та інше. Переможці конкурсу після завершення роботи або проекту зобов’язані представити докладний звіт про свою творчу діяльність.

Вартість: безкоштовно.

http://bit.ly/2gAFYgm

25) Стипендія імені Роберта Кеннеді

Дедлайн подачі: відкритий.

Де: Округ Колумбія, Сполучені Штати Америки.

Опис: Robert F. Kennedy Human Rights пропонує стипендію на позицію (навчання/робота) у сфері закону та міжнародного права. Аплікант працюватиме у Вашингтоні, отримуватиме зарплату та навчатиметься у професіоналів.

Вартість: безкоштовно.

http://bit.ly/2glg7pE

Автор: редакція “Студвей”

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