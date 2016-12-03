Традиційно на початку кожного місяця ми публікуємо для вас підбірку найкращих грантів, стипендій, стажувань та інших можливостей, які допомагають вам стати ще кращими. Цього разу дайджест для нас підготували колеги з порталу Studway, який найкраще серед усіх знає про всі стажування та гранти.
1) Стипендійна програма від уряду Швейцарії
Дедлайн: 05.12.2016
Де: Швейцарія
Опис: Уряд Швейцарії разом із Федеральною комісією з виплат стипендій іноземним студентам пропонує вченим і представникам сфери мистецтва стипендію на 2017-2018 навчальний рік.
Стипендія покриває: щомісячні фінансові витрати; навчання в університеті; страхування; проживання; переліт до Швейцарії.
Вартість: безкоштовно
http://bit.ly/2fSpxYo
2) Стипендія Клюге: вивчення впливу цифрової революції
Дедлайн:06.12.2016
Де: Колумбія, США
Опис: Стипендіати програми отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі $4200 на строк не більше 11 місяців. Іноземні учасники отримають відшкодування витрат на отримання візи США.
Вартість: безкоштовно
3) Міжнародний фестиваль кар’єр у Римі
Дедлайн: 09.12.2016
Де: Рим, Італія
Опис: Учасники зможуть показати свій творчий хист, познайомитися з представниками міжнародних компаній, пройти інтерв’ю і навіть отримати стажування. Є можливість позмагатися за стипендію, що покриває усі витрати.
Вартість: безкоштовно
4) Грант від «Meet up! Німецько-українські зустрічі молоді»
Дедлайн: 11.12.2016
Де: Німеччина, Україна
Опис: В контексті зустрічей має бути надана можливість спільно опрацювати проект в сфері історично-політичної чи правозахисної освіти, німецько-українських відносин, ненасильницького вирішення конфліктів, або інших подібних актуальних тем. Також можуть бути підтримані і обміни з мистецькою, або медіальною складовою, як, наприклад, театральні проекти, фільми, виставки, або інтернет-портали.
Вартість: безкоштовно
5) Стажування для перекладачів Французької
Дедлайн: 31.12.2016
Де: Франція
Опис: OSI FRANCE OPERATIONS – громадське об’єднання, що займається організацією освітньої та науково-дослідницької діяльністі, яка стосується питань сталого розвитку. Основне завдання стажера – переклад документації та контенту веб-сайту.
Вартість: безкоштовно
6) Волонтерство в Інституті Сковороди
Дедлайн: відкритий
Де: Київ, Україна
Опис: Інститут Сковороди популяризує українську культуру та мову. Його працівники вже допомогли десяткам іноземців адаптуватися в Україні та поринути в її суть. Наступною метою є створення культурних осередків по всьому світу, що може стати можливим завдяки небайдужим волонтерам.
Вартість: безкоштовно
7) Міжнародна фінансова конференція в Парижі
Дедлайн: 30.12.2016
Де: Іле-де-Франс, Франція
Опис: Взяти участь у конференції можуть як вчені, так і практики, яким цікава фінансова економіка. Триденний захід включається в себе пленарні засідання і паралельні сесії.
PhD-студенти зможуть взяти участь в окремому семінарі, який буде корисний при написанні дисертації.
Вартість: безкоштовно
8) Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів
Дедлайн: 31.12.2016
Де: США
Опис: Програма обміну студентів вищих навчальних закладів передбачає таке фінансове забезпечення: оплату проїзду учасників програми до/із США, навчання в американському університеті, проживання й харчування, медичне страхування, необхідні підручники та щомісячну стипендію.
Вартість: безкоштовно
9) Оплачуване стажування у International Logistics
Дедлайн: відкритий
Де: Люксембург
Опис: Стажування в Люксембурзі в сфері міжнародної торгівлі та логістики для інтернаціональних аплікантів, що мають чи закінчують ступінь бакалавра. Інтерни повинні вільно володіти розмовною та письмовою англійською, а також однією з європейських мов (бажано французька або німецька).
Вартість: безкоштовно
10) Конкурс кращого європейського фотографа 2017
Дедлайн: 31.12.2016
Де: країни Європи
Опис: Федерація європейських фотографів відкрила прийом заявок для конкурсу «Фотограф року». Організатори хочуть вплинути на розвиток професії фотографа, підвищити рівень професійних стандартів та нагородити тих, хто якісно займається цією справою.
Вартість: 10-30 євро за участь
11) Грант для молодих художників від Фонду Елізабет Гріншилдс
Дедлайн: 31.12.2016
Де: Quebec, Canada
Опис: Сума гранту може складати від 15000 до 18000 канадських доларів, але Фонд залишає за собою право присуджувати премії й в інших розмірах. Гроші можуть бути використані для будь-яких цілей, пов’язаних із мистецтвом: навчання, оренда студії, закупівля матеріалів.
Вартість: безкоштовно
12) Конкурс есе: «Конституційна реформа: виклики та реалії»
Дедлайн подачі: 29.12.2016
Де: Україна
Опис: Офіс зі сприяння демократії заохочує молодь до участі у політичному житті країни та пропонує студентам, аспірантам, представникам молодіжних організацій написати творче есе про реформу основного закону країни. Конкурс проходить в рамках проекту DRI “Зміцнення потенціалу громадянського суспільства в регіонах України заради демократичних змін” за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.
Вартість: безкоштовно
13) Стипендія на магістратуру в університеті Мальме
Дедлайн подачі: 16.01.2017
Де: Мальме, Швеція
Опис: Для найталановитіших кандидатів університет покриває плату за навчання в повному розмірі. Кандидати мають можливість подати заявки на будь-який із наявних в університеті напрямків.
Вартість: безкоштовно
14) Стипендіальна програма в Сіднейському університеті
Дедлайн подачі: 15.12.2016
Де: Сідней, Австралія
Опис: У стипендіальній програмі беруть участь усі програми магістратури та аспірантури університету. Стипендія присуджується на конкурсній основі. Її можуть отримати студенти, які демонструють високу академічну успішність і дослідницький потенціал.
Вартість: безкоштовно
15) Програма для спортивних журналістів
Дедлайн подачі: 15.12.2016
Де: Тайбей, Тайвань
Опис: Організатори оберуть 12 кандидатів зі всього світу (від 21 до 25 років). Молоді журналісти щодня виконуватимуть різноманітні журналістські завдання. Приймаються заявки від студентів або недавніх випускників.Для участі в програмі не потрібно вільного володіння англійською мовою.
Вартість: безкоштовно
16) Волонтерська програма: догляд за тваринами у Болівії
Дедлайн подачі: відкритий.
Де: Болівія
Опис: Inti Wara Yassi – це громадський проект захисту тварин, які стали жертвами торгівлі на чорному ринку. Притулок розташовується в тропічних лісах Болівії. Організатори наголошують, що така волонтерська діяльність – це дуже важка робота. Проте це корисний унікальний та незабутній досвід.
Вартість: варіюється в залежності від центру
17) Гранти для досліджень від National Geographic
Дедлайн подачі: відкритий.
Де: країни Азії
Опис: National Geographic оголосив про відкриття грантової програми «Молоді дослідники», яка має на меті підтримку спеціалістів, які хочуть реалізувати власний проект чи провести польове дослідження в одній із 18 країн Азії.
Вартість: безкоштовно.
18) Молодіжний обмін Colorful Community-Art for Equality
Дедлайн подачі: відкритий.
Де: узгоджується між учасником та організатором.
Опис: Проект Colorful Community-Art for Equality – це 10 днів молодіжного обміну для молодих митців, що зацікавлені в гендерних питаннях і руйнуванні існуючих стереотипів щодо уявлень про гендерну культуру. Умови: внесок €40 (після того, як участь підтверджена), витрати на харчування та житло покриває програма Erasmus+, транспортні витрати покриваються в межах €170.
Вартість: €40.
19) Стипендія на навчання у Манітобському університеті
Дедлайн подачі: відкритий.
Де: Канада.
Опис: Манітобський університет надає стипендії успішним студентам, які вступатимуть на очну програму навчання за освітнім рівнем магістратури чи докторантури. Стипендію можуть надати громадянину будь-якої країни світу. Студенти мають можливість навчатися на всіх спеціальностях, за винятком факультету медицини та МВА. Розмір стипендії на один навчальний рік становить $18,000 для докторантури та $14,000 для магістратури.
Вартість: безкоштовно.
20) Стажування у міжурядовій організації ФАО
Дедлайн подачі: відкритий.
Де: Лаціо, Італія.
Опис: Організація пропонує учасникам щомісячну стипендію розміром $700. У певних випадках умови стажування можуть змінюватися. Це залежить від угоди між організацією та установою, яка спонсорує учасника програми.
Вартість: безкоштовно.
21) Гранти на навчання у Вестмінстерському університеті
Дедлайн подачі: відкритий.
Де: Англія.
Опис: Є чотири категорії стипендій, на які може претендувати аплікант: повна стипендія; повна оплата навчання; половину оплати навчання; частина плати навчання. В анкеті аплікантам необхідно буде повідомити приймальній комісії про мінімум два альтернативних фінансування, які вам потрібні, а потім заявка буде оцінюватися для всіх стипендій в рамках певної обраної категорії.
Вартість: безкоштовно.
22) Безкоштовний онлайн-курс для підготовки до TOEFL
Дедлайн подачі: відкритий.
Де: online
Опис: Підготовка буде проходити з допомогою фахівців, які створили тест. Ви зможете отримувати відповіді на питання, які виникатимуть впродовж проходження курсу та приєднатись до членів команди TOEFL, щоб дізнатись, як вони їх оцінюють.
23) Стипендії для студентів-митців
Дедлайн подачі: відкритий.
Де: територія не має значення.
Опис: The Elizabeth Greenshields Foundation – організація, що сприяє розвитку студентів, які навчаються на творчих спеціальностях. Нині вони пропонують ряд стипендій для молодих митців. Розмір гранту становить $15000. При цьому, його можна отримати вдруге, і тоді сума становитиме $18000.
Вартість: безкоштовно.
24) Конкурс грантів для молодих художників
Дедлайн подачі: відкритий.
Де: територія не має значення.
Опис: Грант становить CAD $15 000 – $18 000, але Фонд залишає за собою право присуджувати премії і в інших розмірах. Отримані гроші можуть бути використані для будь-яких цілей, пов’язаних з мистецтвом: навчання, транспортні витрати, оренда студії, придбання матеріалів та інше. Переможці конкурсу після завершення роботи або проекту зобов’язані представити докладний звіт про свою творчу діяльність.
Вартість: безкоштовно.
25) Стипендія імені Роберта Кеннеді
Дедлайн подачі: відкритий.
Де: Округ Колумбія, Сполучені Штати Америки.
Опис: Robert F. Kennedy Human Rights пропонує стипендію на позицію (навчання/робота) у сфері закону та міжнародного права. Аплікант працюватиме у Вашингтоні, отримуватиме зарплату та навчатиметься у професіоналів.
Вартість: безкоштовно.
Автор: редакція “Студвей”
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