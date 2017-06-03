Щомісячна підбірка найкращих можливостей, підготовлена редакціями Inspired та “Студвей”.

1) MezhyhiryaFest 2017

Де: Межигір’я, Київ

Дедлайн подачі: 07.06.2017

Вартість: безкоштовно

Тематичний фестиваль для журналістів-розслідувачів. Проводиться щороку до Дня журналіста в колишньому маєтку екс-президента України Віктора Януковича.

http://bit.ly/2rbJYI3

2) Семінар «Хлібні крихти: Як шукати золотий батон?»

Де: Київ, Україна

Коли: 9 червня

Вартість: безкоштовно

Презентація набору інструментів для антикорупційних розслідувань, панельна дискусія про корупцію в Україні та практичний квест.

http://bit.ly/2rF5Blx

3) Школа дипломатії в Естонії

Де: Естонія

Дедлайн подачі: 09.06.2017

Вартість: безкоштовно

Ґрант покриває щомісячну стипендію, оплату медичного страхування, проживання, візи та додаткові витрати.

http://bit.ly/2qBpQ3s

4) Набір в Українську Академію Лідерства

Де: Україна

Дедлайн подачі: 10.06.2017

Вартість: безкоштовно

Програма особистісного та суспільного розвитку, головним елементом якої є 10-місячний курс розвитку особистості та лідерства для випускників середніх шкіл.

http://bit.ly/2rQPGkj

5) Конкурс «Дійсно разом 3.0»

Де: Україна

Дедлайн подачі: 10.06.2017

Вартість: безкоштовно

Організація, яка отримає ґрант, бере на себе додаткове зобов’язання щодо участі представників її громади у тренінгах, конференції, консультаціях з експертами та інших заходах.

http://bit.ly/2rkFYUo

6) Ніч енергетики у Львові

Де: Львів, Україна

Коли: 10-11 червня

Вартість: безкоштовно

Найбільш мотивованим та талановитим учасникам буде запропонована участь у наступному етапі проекту – Soft Skills School.

http://bit.ly/2qBolhI

7) Hasselblad’s Masters 2018 Competition

Де: Світ

Дедлайн подачі: 10.06.2017

Вартість: безкоштовно

Приз: фотообладнання Hasselblad, участь у виставках та друк фотокниги.

http://bit.ly/2rpqAYU

8) Створення незалежного проекту

Де: Київ, Україна

Коли: 11 червня о 12:00

Вартість: 500 грн.

Учасники дізнаються, як не наступити на одні і ті ж граблі 11 раз та все про self brand.

http://bit.ly/2snuDSD

9) Idea Boost: резиденція для інноваторів

Де: Одеса, Україна

Дедлайн подачі: 15.06.2017

Вартість: безкоштовно

Impact Hub Odessa проводить програму літньої резиденції в Одесі задля створення соціального проекту та подальшої його розробки.

http://bit.ly/2rkSvH8

10) Програма стажувань від ЮНЕСКО «Confitea»

Де: Гамбург, Німеччина

Дедлайн подачі: 15.06.2017

Вартість: безкоштовно

UNESCO Institute for Lifelong Learning забезпечує учасників медичним страхуванням, оплатою транспортних витрат і проживанням поряд з інститутом.

http://bit.ly/2rl7Szp

11) Обмін Reality vs. Cyberspace

Де: Вольмірштедт, Німеччина

Дедлайн подачі: 18.06.2017

Вартість: внесок за участь – €20

Перевага буде надаватись претендентам без досвіду участі в молодіжних міжнародних заходах та без досвіду закордонних поїздок.

http://bit.ly/2rppDiX

12) Конкурс молодих українських художників

Де: Україна

Дедлайн подачі: 20.06.2017

Вартість: безкоштовно

Переможець отримає грошову премію – 40 000 грн, участь у мистецькій резиденції в Чехії та можливість реалізувати власний проект.

http://bit.ly/2snDpQI

13) The Falling Walls Fellowship for Journalists

Де: Берлін, Німеччина

Дедлайн подачі: 25.06.2017

Вартість: безкоштовно

Організатори оплачують транспортні витрати, проживання, реєстрацію для участі в конференції та харчування.

http://bit.ly/2sePWXq

14) Міжнародне стажування в Інституті Катона

Де: США

Дедлайн подачі: 27.06.2017

Вартість: безкоштовно

Необхідні відмінне знання англійської мови та базові навички перекладу російською з англійської.

http://bit.ly/2qB5gAh

15) Навчання та проведення досліджень у Австралії

Де: Австралія

Дедлайн подачі: 30.06.2017

Вартість: безкоштовно

Ґрант: тревел-ґрант у розмірі 3 000 $, оплата навчання, стипендія, медичне страхування.

http://bit.ly/2rbQ6jx

16) Стипендія на навчання в Англії

Де: Плімут, Англія

Дедлайн подачі: 30.06.2017

Вартість: безкоштовно

Ґранти надаються на всі програми університету. Сума ґранту: 2 500 £.

http://bit.ly/2qBsty7

17) Літня резиденція для художників та художниць

Де: Хмельницька область, Україна

Дедлайн подачі: 01.07.2017

Вартість: безкоштовно

Тема резиденції – «Кордони та межі». Учасники резиденції запрошені дослідити проблему «межі» у сучасному світі.

http://bit.ly/2rnjHqC

18) Конкурс для дизайнерів Create the Future

Де: Світ

Дедлайн подачі: 01.07.2017

Вартість: безкоштовно

Головний приз – 20 000 $, а нагорода за кращий дизайн у кожній з категорій – комп’ютер або планшет.

http://bit.ly/2rpxPQp

19) Аспірантура в університеті Нової Зеландії

Де: Нова Зеландія

Дедлайн подачі: 01.07.2017

Вартість: безкоштовно

Тривалість стипендії – три роки. Програма поширюється на всі спеціальності. Ґрант: 23 500 $ за рік і покриття витрат на навчання.

http://bit.ly/2seF5g2

20) Резиденція для художників у сфері фотографії та візуальних медіа

Де: США

Дедлайн подачі: 01.07.2017

Вартість: безкоштовно

Розмір стипендії – 5 000 $. Організатори також виділяють час на власний проект.

http://bit.ly/2rkLtT2

21) Ґрант для досліджень Антарктики

Де: Антарктика

Дедлайн подачі: 01.07.2017

Вартість: безкоштовно

15 000 $ на дослідження, а також відшкодування додаткових витрат (віза, переліт та витрати на внутрішній туризм).

http://bit.ly/2rpsU1J

22) Практичний курс для медиків

Де: Ізраїль

Дедлайн подачі: 01.07.2017

Вартість: безкоштовно

Участь безкоштовна, а переліт і проживання забезпечують організатори.

http://bit.ly/2qBvy1f

23) Всеукраїнський конкурс DLA Piper для студентів-правників 2017

Де: Україна

Дедлайн подачі: 10.07.2017

Вартість: безкоштовно

Приєднуйся до конкурсу та вигравай можливість особисто формувати наступне покоління юристів.

http://bit.ly/2snrYZ1

24) Конкурс творчих робіт на тему Голокосту

Де: Україна

Дедлайн подачі: 15.07.2017

Вартість: безкоштовно

Кращі роботи відзначаються спеціальними дипломами трьох ступенів та цінними подарунками.

http://bit.ly/2rkZJeb

25) Навчання у Сингапурі

Де: Сингапур

Дедлайн подачі: 31.07.2017

Вартість: безкоштовно

Ґрант покриває витрати на навчання та виплату стипендії.

http://bit.ly/2rl04gX

Автор: редакція “Студвей”

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