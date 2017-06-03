Щомісячна підбірка найкращих можливостей, підготовлена редакціями Inspired та “Студвей”.
1) MezhyhiryaFest 2017
Де: Межигір’я, Київ
Дедлайн подачі: 07.06.2017
Вартість: безкоштовно
Тематичний фестиваль для журналістів-розслідувачів. Проводиться щороку до Дня журналіста в колишньому маєтку екс-президента України Віктора Януковича.
2) Семінар «Хлібні крихти: Як шукати золотий батон?»
Де: Київ, Україна
Коли: 9 червня
Вартість: безкоштовно
Презентація набору інструментів для антикорупційних розслідувань, панельна дискусія про корупцію в Україні та практичний квест.
3) Школа дипломатії в Естонії
Де: Естонія
Дедлайн подачі: 09.06.2017
Вартість: безкоштовно
Ґрант покриває щомісячну стипендію, оплату медичного страхування, проживання, візи та додаткові витрати.
4) Набір в Українську Академію Лідерства
Де: Україна
Дедлайн подачі: 10.06.2017
Вартість: безкоштовно
Програма особистісного та суспільного розвитку, головним елементом якої є 10-місячний курс розвитку особистості та лідерства для випускників середніх шкіл.
5) Конкурс «Дійсно разом 3.0»
Де: Україна
Дедлайн подачі: 10.06.2017
Вартість: безкоштовно
Організація, яка отримає ґрант, бере на себе додаткове зобов’язання щодо участі представників її громади у тренінгах, конференції, консультаціях з експертами та інших заходах.
6) Ніч енергетики у Львові
Де: Львів, Україна
Коли: 10-11 червня
Вартість: безкоштовно
Найбільш мотивованим та талановитим учасникам буде запропонована участь у наступному етапі проекту – Soft Skills School.
7) Hasselblad’s Masters 2018 Competition
Де: Світ
Дедлайн подачі: 10.06.2017
Вартість: безкоштовно
Приз: фотообладнання Hasselblad, участь у виставках та друк фотокниги.
8) Створення незалежного проекту
Де: Київ, Україна
Коли: 11 червня о 12:00
Вартість: 500 грн.
Учасники дізнаються, як не наступити на одні і ті ж граблі 11 раз та все про self brand.
9) Idea Boost: резиденція для інноваторів
Де: Одеса, Україна
Дедлайн подачі: 15.06.2017
Вартість: безкоштовно
Impact Hub Odessa проводить програму літньої резиденції в Одесі задля створення соціального проекту та подальшої його розробки.
10) Програма стажувань від ЮНЕСКО «Confitea»
Де: Гамбург, Німеччина
Дедлайн подачі: 15.06.2017
Вартість: безкоштовно
UNESCO Institute for Lifelong Learning забезпечує учасників медичним страхуванням, оплатою транспортних витрат і проживанням поряд з інститутом.
11) Обмін Reality vs. Cyberspace
Де: Вольмірштедт, Німеччина
Дедлайн подачі: 18.06.2017
Вартість: внесок за участь – €20
Перевага буде надаватись претендентам без досвіду участі в молодіжних міжнародних заходах та без досвіду закордонних поїздок.
12) Конкурс молодих українських художників
Де: Україна
Дедлайн подачі: 20.06.2017
Вартість: безкоштовно
Переможець отримає грошову премію – 40 000 грн, участь у мистецькій резиденції в Чехії та можливість реалізувати власний проект.
13) The Falling Walls Fellowship for Journalists
Де: Берлін, Німеччина
Дедлайн подачі: 25.06.2017
Вартість: безкоштовно
Організатори оплачують транспортні витрати, проживання, реєстрацію для участі в конференції та харчування.
14) Міжнародне стажування в Інституті Катона
Де: США
Дедлайн подачі: 27.06.2017
Вартість: безкоштовно
Необхідні відмінне знання англійської мови та базові навички перекладу російською з англійської.
15) Навчання та проведення досліджень у Австралії
Де: Австралія
Дедлайн подачі: 30.06.2017
Вартість: безкоштовно
Ґрант: тревел-ґрант у розмірі 3 000 $, оплата навчання, стипендія, медичне страхування.
16) Стипендія на навчання в Англії
Де: Плімут, Англія
Дедлайн подачі: 30.06.2017
Вартість: безкоштовно
Ґранти надаються на всі програми університету. Сума ґранту: 2 500 £.
17) Літня резиденція для художників та художниць
Де: Хмельницька область, Україна
Дедлайн подачі: 01.07.2017
Вартість: безкоштовно
Тема резиденції – «Кордони та межі». Учасники резиденції запрошені дослідити проблему «межі» у сучасному світі.
18) Конкурс для дизайнерів Create the Future
Де: Світ
Дедлайн подачі: 01.07.2017
Вартість: безкоштовно
Головний приз – 20 000 $, а нагорода за кращий дизайн у кожній з категорій – комп’ютер або планшет.
19) Аспірантура в університеті Нової Зеландії
Де: Нова Зеландія
Дедлайн подачі: 01.07.2017
Вартість: безкоштовно
Тривалість стипендії – три роки. Програма поширюється на всі спеціальності. Ґрант: 23 500 $ за рік і покриття витрат на навчання.
20) Резиденція для художників у сфері фотографії та візуальних медіа
Де: США
Дедлайн подачі: 01.07.2017
Вартість: безкоштовно
Розмір стипендії – 5 000 $. Організатори також виділяють час на власний проект.
21) Ґрант для досліджень Антарктики
Де: Антарктика
Дедлайн подачі: 01.07.2017
Вартість: безкоштовно
15 000 $ на дослідження, а також відшкодування додаткових витрат (віза, переліт та витрати на внутрішній туризм).
22) Практичний курс для медиків
Де: Ізраїль
Дедлайн подачі: 01.07.2017
Вартість: безкоштовно
Участь безкоштовна, а переліт і проживання забезпечують організатори.
23) Всеукраїнський конкурс DLA Piper для студентів-правників 2017
Де: Україна
Дедлайн подачі: 10.07.2017
Вартість: безкоштовно
Приєднуйся до конкурсу та вигравай можливість особисто формувати наступне покоління юристів.
24) Конкурс творчих робіт на тему Голокосту
Де: Україна
Дедлайн подачі: 15.07.2017
Вартість: безкоштовно
Кращі роботи відзначаються спеціальними дипломами трьох ступенів та цінними подарунками.
25) Навчання у Сингапурі
Де: Сингапур
Дедлайн подачі: 31.07.2017
Вартість: безкоштовно
Ґрант покриває витрати на навчання та виплату стипендії.
Автор: редакція “Студвей”
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