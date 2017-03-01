Весна – час, щоб прокидатися від зимової сплячки, активізовувати всі свої зусилля і починати робити те, на що довго не наважувалися. Пропонуємо вам 25 різних можливостей, які ми підготували разом із редакцією “Студвей”.
1) Прийом заявок на конференцію «Практична медіаграмотність»
Дедлайн подачі: 10.03.2017
Де: Київ, Україна
Опис: Обов’язковою умовою участі в конференції є виступ чи подання статті. Фокус конференції: медіаосвіта і критичне мислення в початковій школі.
Вартість: безкоштовно
2) Конкурс на безкоштовне навчання на курсі веб програмування
Дедлайн подачі: 10.03.2017
Де: Львів, Україна
Опис: Курс «Основи web-розробки» спеціально розроблений для людей, які хочуть зробити перші кроки в сфері створення веб-аплікацій та веб-сайтів.
Вартість: безкоштовн
3) Конкурс ескізів для віртуальної реальності
Дедлайн подачі: 10.03.2017
Де: Україна
Опис: Авторам найкращих ескізів лабораторія Sensorama надасть можливість реалізувати їх за допомогою професійної техніки та спеціалістів.
Вартість: безкоштовно
4) Освітня акселераційна програма
Дедлайн подачі: 12.03.2017
Де: Київ, Україна
Опис: Краща проектна команда візьме участь в освітньому ознайомчому візиті до Німеччини, де зможе отримати поради закордонних експертів, дізнається про механізми фінансування та підготовки фандрейзингового плану для отримання грантів ЄС.
Вартість: 4 600-5 000 грн.
5) Всеукраїнська конференція «Модель ООН»
Дедлайн подачі: 13.03.2017
Де: Київ, Україна
Опис: Вдруге у стінах Національного університету «Києво-Могилянська академія» пройде Всеукраїнська конференція «Модель Організації Об’єднаних Націй». Протягом цієї симуляції учасники будуть представляти дипломатичну позицію певної держави на одному з комітетів.
Вартість: узгоджується організаторами
6) Міжнародний кінофестиваль La Guarimba
Дедлайн подачі: 15.03.2017
Де: Амантея, Італія
Опис: Фільм-переможець у кожній номінації буде нагороджений сумою 1000€ та цінними подарунками.
Вартість: 15€ для короткометражного фільму і 5€ для мюзиклів
7) Конкурс дизайну ванних кімнат Jumpthegap
Дедлайн подачі: 15.03.2017
Де: Світ
Опис: Організатором конкурсу є компанії Roca і BCD Barcelona Design Centre, що займаються пошуком нових і оригінальних ідей для ванних кімнат. Конкурс створений для творчих людей, які сьогодні створюють дизайн, що буде затребуваний у майбутньому.
Вартість: безкоштовно
8) Молодіжний форум «Young Sustainable Impact 2017»
Дедлайн подачі: 16.03.2017
Де: Осло, Норвегія
Опис: Молодь з усього світу віком від 16 до 25 років запрошується до участі у Всесвітньому форумі, присвяченому обговоренню цінностей сталого розвитку. Проживання, харчування, переліт і навчальні матеріали оплачуються організаторами.
Вартість: безкоштовно
9) Конкурс Valeo в галузі інновацій
Дедлайн подачі: 17.03.2017
Де: Світ
Опис: Учасники мають придумати автомобіль: розумний, креативний, екологічний та цікавий. Головний приз – премія 100,000€.
Вартість: безкоштовно
10) «Про.Світ» шукає менеджера з комунікацій
Дедлайн подачі: якомога швидше
Де: Україна
Опис: Центр інноваційної освіти «Про.Світ» – громадська організація, що шукає ефективні рішення для змін у шкільній освіті, а також створює можливості для освітніх інвестицій – краудфандинг GoFundEd.
Вартість: безкоштовно
11) Стипендія на навчання у Бейханському університеті
Дедлайн подачі: 25.03.2017
Де: Бейхан, Китай
Опис: Кандидати мають можливість отримати стипендію для навчання на магістратурі або докторантурі за наявними в університеті програмами.
Вартість: 70$
12) Бізнес-інкубатор для студентських стартапів
Дедлайн подачі: 26.03.2017
Де: Україна
Опис: Це місце, де учасники зможуть перевірити свою бізнес-ідею без ризиків і втрат під менторським наглядом експертів з України, Польщі та Ізраїлю.
Вартість: безкоштовно
13) Лекція про вступ в американські ВНЗ
Коли: 30.03.2017
Де: Київ, Україна
Опис: Лекція для тих, хто хоче навчатися у США, але кому бракує знань щодо можливостей, процесу вступу в американські виші та фінансування своєї освіти.
Вартість: безкоштовно
14) Літня школа від Единбурзького університету
Дедлайн подачі: 31.03.2017
Де: Единбург, Великобританія
Опис: Набір на стипендіальну програму, яка покриває навчання у літній школі для талановитих студентів. Курс триватиме від двох до чотирьох тижнів.
Вартість: безкоштовно
15) Вакансія Сustomer Care Representative в SupportYourApp
Дедлайн подачі: 31.03.2017
Де: Київ, Україна
Опис: SupportYourApp – це заснована у Києві аутсорсингова IT-компанія, що надає послуги клієнтської підтримки розробникам різноманітних інтернет-продуктів зі всього світу.
Вартість: безкоштовно
16) Міжнародний фотоконкурс «InterAction»
Дедлайн подачі: 31.03.2017
Де: Світ
Опис: Приз — гран-прі 1 000$ та сертифікат Effective Assistance Photography Certificate. Автор кращого фото у кожній з категорій отримає 100$.
Вартість: безкоштовно
17) ІPhone Photography Awards
Дедлайн подачі: 31.03.2017
Де: Колорадо, США
Опис: Два обраних переможця зможуть поїхати на тринадцятий Aspen Ideas Festival у штаті Колорадо. Організатори покривають витрати на харчування, переліт, проживання. Чотири переможці отримають головні призи (грошові нагороди) і 18 золотих злитків.
Вартість: від $ 3.50 за один знімок
18) Літня школа Йожефа Антала
Дедлайн подачі: 31.03.2017
Де: Угорщина
Опис: Для участі необхідне сертифікаційне підтвердження рівня володіння англійською (мінімум – В2). Є можливість виграти грант, що покриє витрати на проживання, харчування та поїздку.
Вартість: 80 EUR
19) Конкурс на кращий ґендерно чуйний матеріал
Дедлайн подачі: 31.03.2017
Де: Україна
Опис: «Інститут розвитку регіональної преси» за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні оголосив конкурс на кращий гендерно чуйний матеріал. До участі приймаються журналістські роботи у текстовому, онлайн- і відеоформатах.
Вартість: безкоштовно
20) Програма «Leadership Education and Development»
Дедлайн подачі: 31.03.2017
Де: Лондон, Великобританія
Опис: Програма має на меті ознайомити учасників з фаховим середовищем, етикою роботи, культурою ведення бізнесу та системою державного управління у Лондоні.
Вартість: безкоштовно
21) Стипендія університету Твенте для жінок
Дедлайн подачі: 31.03.2017
Де: Енсхеде, Нідерланди
Опис: Університет Твенте пропонує стипендію Професора де Вінтера (Professor de Winter Scholarships) для студенток-відмінниць. Стипендія становить €7500 на рік.
Вартість: безкоштовно
22) Стипендія від університету Ліможа
Дедлайн подачі: 01.04.2017
Де: Лімож, Франція
Опис: Стипендія надається для отримання рівня магістра або доктора наук. Стипендіати отримуватимуть 2 500 євро за семестр.
Вартість: безкоштовно
23) Стипендія на навчання у Нідерландах
Дедлайн подачі: 01.04.2017
Де: Неймеген, Нідерланди
Опис: Стипендія на навчання в Університеті Неймегена частково покриває оплату навчання (в минулі роки стипендіати замість € 9100, € 10200 і € 16450 платили всього лише € 1771). Окрім цього стипендія покриває такі витрати, як отримання візи, посвідка на проживання, медичне страхування.
Вартість: від 33,43€ до 2,006€ в залежності від обраної програми
24) Ґрант на навчання у США
Дедлайн подачі: 01.04.2017
Де: США
Опис: Організація «Wells Mountain Foundation» надає іноземним студентам стипендії на здобуття освіти у вищих навчальних закладах США: університетах, коледжах, політехнічних інститутах. Учасникам виплачується грант у розмірі 300 $ – 2 000 $.
Вартість: безкоштовно
25) Конкурс гумористичної поезії Wergle Flomp
Дедлайн подачі: 01.04.2017
Де: Світ
Опис: Щоб взяти участь у розіграші грошових призів, потрібно написати один вірш розміром не більше 250 рядків. Твори оцінюватимуть анонімно. Переможці отримають грошові призи.
Вартість: безкоштовно
Автор: редакція “Студвей”
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