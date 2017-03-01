Весна – час, щоб прокидатися від зимової сплячки, активізовувати всі свої зусилля і починати робити те, на що довго не наважувалися. Пропонуємо вам 25 різних можливостей, які ми підготували разом із редакцією “Студвей”.

1) Прийом заявок на конференцію «Практична медіаграмотність»

Дедлайн подачі: 10.03.2017

Де: Київ, Україна

Опис: Обов’язковою умовою участі в конференції є виступ чи подання статті. Фокус конференції: медіаосвіта і критичне мислення в початковій школі.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2lLSlWx

2) Конкурс на безкоштовне навчання на курсі веб програмування

Дедлайн подачі: 10.03.2017

Де: Львів, Україна

Опис: Курс «Основи web-розробки» спеціально розроблений для людей, які хочуть зробити перші кроки в сфері створення веб-аплікацій та веб-сайтів.

Вартість: безкоштовн

http://bit.ly/2lq0oYd

3) Конкурс ескізів для віртуальної реальності

Дедлайн подачі: 10.03.2017

Де: Україна

Опис: Авторам найкращих ескізів лабораторія Sensorama надасть можливість реалізувати їх за допомогою професійної техніки та спеціалістів.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2lLplQd

4) Освітня акселераційна програма

Дедлайн подачі: 12.03.2017

Де: Київ, Україна

Опис: Краща проектна команда візьме участь в освітньому ознайомчому візиті до Німеччини, де зможе отримати поради закордонних експертів, дізнається про механізми фінансування та підготовки фандрейзингового плану для отримання грантів ЄС.

Вартість: 4 600-5 000 грн.

http://bit.ly/2mBJ4zv

5) Всеукраїнська конференція «Модель ООН»

Дедлайн подачі: 13.03.2017

Де: Київ, Україна

Опис: Вдруге у стінах Національного університету «Києво-Могилянська академія» пройде Всеукраїнська конференція «Модель Організації Об’єднаних Націй». Протягом цієї симуляції учасники будуть представляти дипломатичну позицію певної держави на одному з комітетів.

Вартість: узгоджується організаторами

http://bit.ly/2lq3jQq

6) Міжнародний кінофестиваль La Guarimba

Дедлайн подачі: 15.03.2017

Де: Амантея, Італія

Опис: Фільм-переможець у кожній номінації буде нагороджений сумою 1000€ та цінними подарунками.

Вартість: 15€ для короткометражного фільму і 5€ для мюзиклів

http://bit.ly/2m1uCEp

7) Конкурс дизайну ванних кімнат Jumpthegap

Дедлайн подачі: 15.03.2017

Де: Світ

Опис: Організатором конкурсу є компанії Roca і BCD Barcelona Design Centre, що займаються пошуком нових і оригінальних ідей для ванних кімнат. Конкурс створений для творчих людей, які сьогодні створюють дизайн, що буде затребуваний у майбутньому.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2l2wjlr

8) Молодіжний форум «Young Sustainable Impact 2017»

Дедлайн подачі: 16.03.2017

Де: Осло, Норвегія

Опис: Молодь з усього світу віком від 16 до 25 років запрошується до участі у Всесвітньому форумі, присвяченому обговоренню цінностей сталого розвитку. Проживання, харчування, переліт і навчальні матеріали оплачуються організаторами.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2lfkIKS

9) Конкурс Valeo в галузі інновацій

Дедлайн подачі: 17.03.2017

Де: Світ

Опис: Учасники мають придумати автомобіль: розумний, креативний, екологічний та цікавий. Головний приз – премія 100,000€.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2mBJB4p

10) «Про.Світ» шукає менеджера з комунікацій

Дедлайн подачі: якомога швидше

Де: Україна

Опис: Центр інноваційної освіти «Про.Світ» – громадська організація, що шукає ефективні рішення для змін у шкільній освіті, а також створює можливості для освітніх інвестицій – краудфандинг GoFundEd.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2m1tGQn

11) Стипендія на навчання у Бейханському університеті

Дедлайн подачі: 25.03.2017

Де: Бейхан, Китай

Опис: Кандидати мають можливість отримати стипендію для навчання на магістратурі або докторантурі за наявними в університеті програмами.

Вартість: 70$

http://bit.ly/2lLswaG

12) Бізнес-інкубатор для студентських стартапів

Дедлайн подачі: 26.03.2017

Де: Україна

Опис: Це місце, де учасники зможуть перевірити свою бізнес-ідею без ризиків і втрат під менторським наглядом експертів з України, Польщі та Ізраїлю.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2mBGCcx

13) Лекція про вступ в американські ВНЗ

Коли: 30.03.2017

Де: Київ, Україна

Опис: Лекція для тих, хто хоче навчатися у США, але кому бракує знань щодо можливостей, процесу вступу в американські виші та фінансування своєї освіти.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2lfz51F

14) Літня школа від Единбурзького університету

Дедлайн подачі: 31.03.2017

Де: Единбург, Великобританія

Опис: Набір на стипендіальну програму, яка покриває навчання у літній школі для талановитих студентів. Курс триватиме від двох до чотирьох тижнів.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2lMdLTw

15) Вакансія Сustomer Care Representative в SupportYourApp

Дедлайн подачі: 31.03.2017

Де: Київ, Україна

Опис: SupportYourApp – це заснована у Києві аутсорсингова IT-компанія, що надає послуги клієнтської підтримки розробникам різноманітних інтернет-продуктів зі всього світу.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2mlt2On

16) Міжнародний фотоконкурс «InterAction»

Дедлайн подачі: 31.03.2017

Де: Світ

Опис: Приз — гран-прі 1 000$ та сертифікат Effective Assistance Photography Certificate. Автор кращого фото у кожній з категорій отримає 100$.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2l2rdpe

17) ІPhone Photography Awards

Дедлайн подачі: 31.03.2017

Де: Колорадо, США

Опис: Два обраних переможця зможуть поїхати на тринадцятий Aspen Ideas Festival у штаті Колорадо. Організатори покривають витрати на харчування, переліт, проживання. Чотири переможці отримають головні призи (грошові нагороди) і 18 золотих злитків.

Вартість: від $ 3.50 за один знімок

http://bit.ly/2lMcvjd

18) Літня школа Йожефа Антала

Дедлайн подачі: 31.03.2017

Де: Угорщина

Опис: Для участі необхідне сертифікаційне підтвердження рівня володіння англійською (мінімум – В2). Є можливість виграти грант, що покриє витрати на проживання, харчування та поїздку.

Вартість: 80 EUR

http://bit.ly/2lLtpjP

19) Конкурс на кращий ґендерно чуйний матеріал

Дедлайн подачі: 31.03.2017

Де: Україна

Опис: «Інститут розвитку регіональної преси» за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні оголосив конкурс на кращий гендерно чуйний матеріал. До участі приймаються журналістські роботи у текстовому, онлайн- і відеоформатах.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2muHvnW

20) Програма «Leadership Education and Development»

Дедлайн подачі: 31.03.2017

Де: Лондон, Великобританія

Опис: Програма має на меті ознайомити учасників з фаховим середовищем, етикою роботи, культурою ведення бізнесу та системою державного управління у Лондоні.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2muG3Su

21) Стипендія університету Твенте для жінок

Дедлайн подачі: 31.03.2017

Де: Енсхеде, Нідерланди

Опис: Університет Твенте пропонує стипендію Професора де Вінтера (Professor de Winter Scholarships) для студенток-відмінниць. Стипендія становить €7500 на рік.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2mBJ2rx

22) Стипендія від університету Ліможа

Дедлайн подачі: 01.04.2017

Де: Лімож, Франція

Опис: Стипендія надається для отримання рівня магістра або доктора наук. Стипендіати отримуватимуть 2 500 євро за семестр.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2lpVwT3

23) Стипендія на навчання у Нідерландах

Дедлайн подачі: 01.04.2017

Де: Неймеген, Нідерланди

Опис: Стипендія на навчання в Університеті Неймегена частково покриває оплату навчання (в минулі роки стипендіати замість € 9100, € 10200 і € 16450 платили всього лише € 1771). Окрім цього стипендія покриває такі витрати, як отримання візи, посвідка на проживання, медичне страхування.

Вартість: від 33,43€ до 2,006€ в залежності від обраної програми

http://bit.ly/2m1B8en

24) Ґрант на навчання у США

Дедлайн подачі: 01.04.2017

Де: США

Опис: Організація «Wells Mountain Foundation» надає іноземним студентам стипендії на здобуття освіти у вищих навчальних закладах США: університетах, коледжах, політехнічних інститутах. Учасникам виплачується грант у розмірі 300 $ – 2 000 $.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2l2xrFp

25) Конкурс гумористичної поезії Wergle Flomp

Дедлайн подачі: 01.04.2017

Де: Світ

Опис: Щоб взяти участь у розіграші грошових призів, потрібно написати один вірш розміром не більше 250 рядків. Твори оцінюватимуть анонімно. Переможці отримають грошові призи.

Вартість: безкоштовно

http://bit.ly/2lLWNEJ

Автор: редакція “Студвей”

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.