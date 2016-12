Міністерство закордонних справ України презентувало візуальну концепцію бренду України, яке обійшлося у $100 тисяч.

Головним виконавцем проекту стала компанія CFC Consulting, що є ексклюзивним представником телекомпанії CNN International в Україні. Креативний директор CFC Consulting Юрій Сак, представляючи стратегію, повідомив, що, приступаючи до роботи над нею, компанія провела соціологічні дослідження за кордоном з метою з’ясувати, що відомо іноземцям про Україну, і якими перевагами нашої країни вони хотіли б скористатися.

Результатом роботи агенції став логотип “Ukraine moving in the fast lane” та два персонажі – Спритко і Гарнюня.

Шрифт: «Ukraine Dynamic»

Цитата: “Слоган розкриває головне послання: Україна — сучасна країна, яка обирає для себе шлях динамічних перетворень, живе бурхливим суспільним життям і є відкритою для діалогу зі світовим співтовариством. Слоган може бути адаптований до інформаційних кампаній, спеціальних проектів і подій, які плануються в рамках брендингової стратегії (наприклад, «Ukraine. Business in the fast lane» або «Ukraine. New experiences in the fast lane»).”

Цитата: “Символами для брендингової стратегії України було обрано персонажі-символи Спритка і Гарнюні. Персонажі виконані в популярному стилі «аніме», орієнтованому як на дитячу, так і на дорослу аудиторію. За задумом, образ Спритка втілює в собі якості сучасного українського юнака, типового представника прогресивної української молоді. Гарнюня — уособлення сучасної, веселої, красивої, розумної та харизматичної української дівчини”.

В рамках цієї компанії створено сайт UkraineallaboutU.com для презентації можливостей нашої країни закордоном. Ось одне відео:

Всі деталі бренду України можна дізнатись на цьому сайті http://brandukraine.org/, там досить багато інформації.

Ну і найголовніше питання, яке виникає після перегляду цих візуальних матеріалів: що курили автори проекту?

