Коли ви бачите приклади успіху від інших людей – не важливо, знамениті вони на весь світ, чи проживають з вами в одному будинку – вам може здаватись, що успіх – це щось особливе та недоступне кожному. Насправді ж індикатори успішності чи неуспішності визначити дуже просто: достатньо простежити за поведінкою обох типів людей. В цій інфографіці вказані найчастіші випадки такої поведінки. Знаходите в них себе?

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