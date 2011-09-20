Що б там не казали нам маркетологи у рекламних принтах та відеороликах, все ж кінцеве рішення покупець досить часто приймає безпосередньо в магазині, коли побачить товар наживо своїми очима. І саме цей момент – це остання можливість виробника схилити думку клієнта на свій бік. Тому деякі компанії рішуче борються за цей останній крок, вигадуючи все нові й більш нестандартні дизайни упаковок, що змушують нас привернути увагу.

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