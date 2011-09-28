Корейський скульптор Чан Гьорл Парк вирішив відтворити знамениті сюжети, знайомі кожному у металі. Проте не просто відлити кілька статуй з металу, а зробити це рішення дещо креативніше – тому він нанизав тонкі металеві пластинки на довгі трубки, після чого кожна композиція стала неповторною та упізнаваною.

via Freshome

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