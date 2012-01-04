Цього тижня тривають громадські обговорення туристичного логотипу для міста Луцька, обласного центру Волинської області. Луцька міська рада оприлюднила на своїй сторінці у Facebook 10 варіантів логотипу, обговорення яких триватиме до 10 січня 2012 року. Після цього журі обере переможця.

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Ось всі 10 запропонованих варіантів:

Кілька днів тому аналогічний список оприлюднила і київська влада – з-поміж 10 логотипів-фіналістів через місяць буде обрано найкращий логотип для Києва. Свої туристичні логотипи уже отримали Судак, Крим та Харків.

Який варіант логотипу Луцька вам сподобався найбільше?

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