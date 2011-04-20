Департамент міжнародних відносин міської ради Харкова повідомив про створення офіційного туристичного логотипу Харкова.

Сиволом міста став зелений ікс та лозунг “Kharkiv – smart city”. У березні логотип уже використовували на міжнародній виставці в Німеччині.

Два роки тому харківська студія дизайну 3Z презентувала власну концепцію бренда Харкова, але вона не була використана як офіційна символіка міста.

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