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Департамент міжнародних відносин міської ради Харкова повідомив про створення офіційного туристичного логотипу Харкова.

Сиволом міста став зелений ікс та лозунг “Kharkiv – smart city”. У березні логотип уже використовували на міжнародній виставці в Німеччині. 

Два роки тому харківська студія дизайну 3Z презентувала власну концепцію бренда Харкова, але вона не була використана як офіційна символіка міста.

Пропонований варіант логотипу

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