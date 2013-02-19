Мода на вільні простори нарешті добралась і до заходу України. Ще в жовтні у Львові відкрилось оригінальне місце «CoMMuna», а 19 грудня відбувся офіційний перезапуск закладу, для якого було обрано не менш оригінальний статус — антикафе. В такому закладі, який ще іноді називають «вільним простором» або «третім місцем», ви платите лише за час перебування, а решта послуг — безкоштовні.

Поспілкуватись з нами погодилась арт-директор Коммуни, Наталя Ярема-Семкулич.

Як взагалі прийшла ідея відкрити антикафе?

З моменту відкриття нас насторожували, щоб ми випадково не перетворились в інтернет-кафе. Ці думки надокучали й нам, думаю, що саме тому ми перекваліфікувались й перейняли київський досвід, де в одному місті повноцінно й прибутково працює три заклади з подібною політикою (Циферблат, Bibliotech, Часопис – IN)

Чи довго часу зайняла підготовка до запуску закладу?

Близько півроку ми вибивали стіни, потім фарбували їх, завозили меблі.

Скільки людей працювало над проектом?

Знаєте, навіть важко сказати. Людей було багато, і кожен робив свої корективи для кращого функціонування проекту. Люди приходили і йшли від нас, за те ми їм теж дякуємо.

Хто цільова аудиторія «Коммуни»?

Якщо обмежуватись віком, то це молоді люди від 16 до 30 років. Молодь часто збирається тут для гарного проведення часу — пограти у настільні ігри, посмакувати какао.

Згадали про какао, а які послуги ви ще надаєте?

Як ви вже знаєте, у нас платять за час перебування, а не за послуги. Ціни наступні:

Вдень: 15 хвилин – 5 грн (Перша година 20 грн, а усі наступні по 16 грн)

Вночі: 30 хвилин – 5 грн (1 год – 10 грн)

В нас доступний також щомісячний абонемент з 50%-знижкою, і ми працюємо 24 години на добу. У вартість однієї хвилини або ж години входить користування настільними іграми (яких більше п’яти), нетбуками й стаціонарними комп’ютерами, смакування какао, узвару, печива, цукерками. У нас є мольберти, де можна малювати, а також різні сучасні журнали. Кожен охочий, за додаткову вартість, може купити собі так звані «снеки», роздрукувати або перексерити необхідне, а також телефонувати закордон.

Чому саме таке меню? І скільки какао люди випивають за один день? :)

Спочатку ми варили каву і чай, але пізніше зрозуміли, що це дуже банально й майже всюди є. Пригадуєте, який напій дають дітям, щоб вони були інтелектуалами? Какао. Ми себе позиціонуємо, як комуна інтелектуалів, тому вибір був очевидний і, безперечно, правильний, адже варимо 40 л какао вдень. А узвар у нас з’явився дуже символічно — перед Різдвяними святами.

Яка середня тривалість перебування відвідувачів у антикафе?

Коли ми лише відкрились, то люди не розуміли, що вони отримують за ту годину, завжди перепитували, чи справді це все безкоштовно, але зараз середня тривалість перебування близько 3-х годин. Нещодавно одна клієнтка навіть встановила рекорд, перебуваючи у нашому закладі 13 годин!

Що ви робитимете, якщо у вас з’являться конкуренти?

Ми завжди думаємо, як нам найкраще вдосконалитись навіть без наявних конкурентів, часто запитуємо у клієнтів, що потрібно змінити або ж «приклеїти». Зараз ми хочемо розширити зону відпочинку в «КоММуні», тобто, прибрати десяток стаціонарних комп’ютерів, їх у нас і так багато :) На нову пору року, можливо, замінити один напій. А також, згодом у нас з’явиться проектор, щоб людям зручніше було проводити презентації. А щодо конкуренції, то можливо, що одна «CoMMuna» конкуруватиме з «CoMMuna-2» :)

У вас так часто проводяться презентації, що потрібен проектор?

І не тільки презентації, а й фотосесії, репетиторства, конференції, фотовиставки, змагання, дні народження :) CoMMuna — це місце вільних людей, тут немає обмежень, окрім розпивання алкоголю. Одного разу клієнт побажав у антикафе домашні капці, бо йому тут добре, як вдома :)

Фото: Олександр Бистріков

CoMMuna, 0-24

Львів, вул. Галицька, 1, 2-й поверх

vk.com/communa_lviv

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