Одного разу бізнесмени з Івано-Франківська вирішили звернутися до київського агентства «Aimbulance»: підприємці зрозуміли, що для приваблення туристів у своє місто йому потрібно створити власне унікальне обличчя – мова йде про бренд і загальну візуальну концепцію оформлення вивісок, реклами, логотип. Саме так у березні 2014 року було презентовано новий бренд Івано-Франківська. Роман Гавриш, керуючий партнер «Aimbulance», розповів нам, як налагодити співпрацю для втілення бренду в життя.

В кожному місті є активісти-дизайнери, архітектори та ініціативні містяни, і багато з них можуть та хочуть працювати над брендом міста, над фірмовим стилем, айдентикою, візуальною комунікацією, але мало хто знає, як ці напрацювання потім впровадити. Чи вдалося Вам знайти спільну мову з місцевими органами влади? Якщо так, то яким чином?

З державними органами ми плануємо говорити вже з позиції факту – коли стиль «заживе» в місті самостійно. Почнуть повсюди продавати сувенірку, носити футболки тощо. Ми хочемо, щоб по факту стиль вже був прийнятий громадою, і владі нічого іншого не залишалося, як просто підтвердити цей факт.

Важливо йти на співпрацю з владою на етапі розробки айдентики, гайдлайну по розміщенню вивісок, чи простіше в наших умовах впроваджувати вже готовий продукт?

Ми використовували ті напрацювання, які є у відповідних контролюючих органів міста. Тому відповідь: так – важливо йти на співпрацю.

Хто реально користується гайдлайном по розміщенню вивісок і чи змінила його наявність ситуацію в місті з цим?

Поки це лише невелика група ініціаторів, але вони вже планують привести цілу вулицю в місті до вимог нових гайдлайнів. Тому ми плануємо поки діяти методом прикладу: «роби, як ми».

Які законні засоби можна використовувати для дотримування цих правил?

Ми, по суті, розробили гайдлайни, які наслідують вже існуючі правила, просто візуалізували їх для зручності. Тому додаткових законодавчих ініціатив не буде потрібно.

Що змінилось в місті після того, як зробили айдентику? Окрім сітілайту і декількох вивісок.

Поки що реалізувалися кілька вивісок, з’явилося близько 15 точок продажу сувенірної продукції, а також деякі локальні ініціативи стали використовувати стиль у своїх промо-матеріалах.

Які плани і перспективи нового бренду Франківська?

Якнайширша імплементація, законодавче затвердження, навчання дизайн-спільноти щодо правильного використання стилю.

Наразі з’явилася інша ініціатива стосовно бренду міста (зокрема в рамках «Мальованої карти Івано-Франківська». Як ви ставитеся до конкурентів?

На жаль, не знаю про що йдеться. До конкуренції ставлюся добре. Якщо хтось зможе запропонувати кращий, більш продуманий продукт та представити його громаді – ми тільки за.

Текст: Роман Повзик, резидент «Станіславського феномену», Дмитро Козиренко, архітектор

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