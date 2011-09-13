Як виглядали візитки відомих людей на початку їх кар’єри

Ми всі звикли, що візитка – це найпростіший засіб повідомити іншій людині свої контактні дані. Проте вона вже давно перетворилася не стільки у наше обличчя чи спосіб самопрезентації, як у коротку характеристику людини.

В цьому сенсі дуже цікаво подивитися на візитки знаменитих людей – але не теперішні (та й сумніваюсь, що вони їм зараз потрібні), а найперші – ті, що вони використовували на початку своєї стрімкої кар’єри.

via slon.ru

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