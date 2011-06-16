Автор блогу horoshiyblog виклав серію фотографій з його подорожі західною Україною. Не зважаючи на те, що фото носять суто ілюстративний характер, оскільки в більшості випадків були зроблені з вікна автомобіля, читачі проявили високий інтерес до них: люди в коментарях неодноразово писали про своє здивування.

Їх вразила чистота, доглянутість та достаток будинків. Автору навіть довелося публікувати додаткові фотографії, оскільки читачі не вірили, що хатинки належать звичайним людям, а не бізнесменам.

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