Найчастіше саме візи та інша паперова документація стає головною перепоною на шляху до омріяних країн. І як би вам не хотілось якнайшвидше туди потрапити, без оформлення візи цього не вийде. Як це можна спостерігати в Україні, навіть наявність достатньої кількості коштів та позитивна репутація не гарантує вам “безболісного” спілкування з посольствами.

Втім, цю проблему можна обійти – адже на світі є чимало країн, де віза жителям України не потрібна взагалі. То чому б не відвідати їх? Таких країн, звісно, не надто багато, але ми вибрали найцікавіші з них для сьогоднішього матеріалу.

1. Хорватія. Вже котрий рік поспіль Хорватія робить приємний “реверанс” в сторону України, скасовуючи візовий режим на період з травня по жовтень. Цей крок можна зрозуміти – туристичний ринок цієї колишньої югославської республіки буде радий коштам, які привезуть із собою туристи з України. Хорватія може похвалитися чистими та просторими пляжами Адріатики, гірськими краєвидами та середньовічними містами.

2. Грузія. Досить унікальна країна, яка змогла за короткий термін відбудувати себе та відкритися для світу у новому форматі. Зважаючи на тісні україно-грузинські взаємини, увага українців досить сильно прикута до реформ, які відбуваються там. Грузія відома своїм природним різноманіттям – від величних гірських масивів, середньовічних храмів Тбілісі до субтропічного клімату на узбережжі Чорного моря.

3. Ізраїль. Ця країна також лише нещодавно встановила з Україною безвізовий режим – а це може означати збільшення потоку туристів цього літа. Ізраїль – це не лише культурно-історичний та релігійний центр для християн. Хоча історія цієї країни в якості незалежної держави почалася лише півстоліття тому, пам’ятки на його території налічують сотні років. Але майте на увазі, що, отримавши відмітку про відвідування Ізраїля, вам буде заборонено в’їзд до деяких арабських країн.

4. Мальдіви. Острови посеред Індійського океану вже тривалий час є своєрідним екзотичним напрямком для туристів з України, і належать до верхньої цінової категорії в прайсах. Звісно, за свої гроші ви отримаєте “райську насолоду” – кілометри гарних пляжів :)

5. Перу. Маловідома для українців в сенсі туризму, далека країна в Південній Америці – і тим не менш, вона має багато чого показати – починаючи від славнозвісного міста індіанців Мачу-Пікчу до різноманітних природних ландшафтів, якими природа наділила цю країну.

6. Шрі-Ланка. Єдина асоціація з цією країною, яка може виникати – це те, що вона є батьківщиною чаю. Насправді ж, не зважаючи на маркетингові хитрощі, чай росте не лише там :) А на Шрі-Ланці можна і на морі відпочити, і в горах погуляти.

7. Гватемала. Ця країна є батьківщиною цивілізації майя, про яку останнім часом говорять все частіше й частіше. Тож у вас є реальний шанс поглянути на пам”ятки древніх індіанців, поки не настав кінець світу :) Цікаво, що Гватемала разом з Нікарагуа, Гондурасом та Сальвадором уклали угоду про єдиний візовий простір – тому є можливість відвідати і ці країни також.

8. Мексика. Країна тропіків, колоритної культури та двох океанів – Тихого і Атлантичного. Окрім валяння на пляжі ви можете поглянути на піраміди, побудовані тисячі років тому, або ж пройтися центром Мехіко з його величними соборами.

9. Росія. Одна з двох країн у світі, куди можна поїхати з внутрішнім паспортом України. Через свої надзвичайно великі території вибір туристичного дозвілля збільшується в рази – це і Москва з Красною площею, і Санкт-Петербург з царськими палацами та соборами, “золотое кольцо”, гори Уралу та вулкани Камчатки. Все залежить лише від вашого бюджету і бажання.

10. Малайзія. Куала-Лумпур, вежі-близнюки, тропічні ліси, пляжі і багато іншого – все це можна знайти в Малайзії. Якщо в Таїланд українці вже досить активно їздять, то Малайзію відкривають для себе лише зараз.

Повний список безвізових країн з умовами в’їзду можна переглянути тут. Будь ласка, уточнюйте правила перетину кордону на сайтах посольств відповідних країн.

Чи є у вас вже досвід відвідування країн, де віза непотрібна?

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