Київський фотограф Володимир Кисіль (що публікується під псевдонімом KLΣVΣR), продовжив свій фотопроект про єдину Україну, знявшись у фотосерії під назвою Північ та Південь разом. На початку травня ми писали про те, як його фото, в яких обігруються образи дівчат з Західної та Східної України, здобули тисячі переглядів та поширень у соцмережах. Цього разу Володимир вирішив не просто продовжити проект, а й знявся у ньому сам – разом зі своїм братом Андрієм.

Дівчата з проекту Схід та Захід разом

Після того, як я зробив попередню зйомку “Схід та Захід разом”, я помітив таку тенденцію. Майже 40 % коментарів було на кшталт: “А що у нас тільки є схід та захід?”. Після такого запитання я наче прозрів, бо простота цієї мудрості фактично для мене була “за сімома печатями”. Тому одразу почав діяти і вирішив безпосередньо взяти участь у цьому проекті, в цьому мені допоміг мій рідний брат. Таким чином ми демонструємо свою небайдужість до майбутнього нашої держави.

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