Минулого року Inspired уже публікував підбірку опівнічних фото Нью Йорка та Лас-Вегаса з висоти пташиного польоту. Героєм сьогоднішньої галереї стане Еван Джозеф, американський фотограф.

Еван неодноразово публікувався в таких виданнях, як Architectural Digest, Elle Decor, US Weekly, The New York Times, New York Magazine та багатьох інших. Серія фотографій нічного міста, яку ми сьогодні публікуємо – була видана у вигляді окремої книги.

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