Фотограф Олег Григор’єв поділився в своєму блозі знімками Львівської майстерні шоколаду, в якій він побував під час останньої прогулянки Львовом.

Для тих, хто не знає – це вже досить відомий заклад, на першому поверсі якого розміщено кафе, де можна випити кави і гарячого шоколаду, а на другому – познайомитися з десятками солодких шедеврів. Коли будете підніматись на другий поверх, обовязково подивіться за скло: там можна побачити, як саме виготовляється шоколад. Фотографії бажано не дивитися тим, у кого шоколадна манія і тим, хто ще не снідав :)

Навесні філіали Львівської майстерні шоколаду відкрились в Києві та Ужгороді.

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