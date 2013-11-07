Log InRegister
Lost your password?
A password will be e-mailed to you.
Головна

київ

Київський фотограф Дмитро Фоменко вирішив наочно показати, який вигляд може мати українська столиця, якщо з неї прибрати зовнішню рекламу: білборди, вивіски та стовпах, розтяжки над дорогами та все те, що не дозволяє розгледіти Київ за собою.

Його спільний проект “Київ без реклами” разом з сайтом Старий Київ змусив задуматись багатьох про те, наскільки справді потрібна така кількість реклами на вулицях столиці. Ось кілька анімованих зображень вулиць Києва з рекламою – та без неї:

Бульвар Тараса Шевченка:

Вулиця Олени Теліги:

736772910b86b98e839d67c6d45096c1

Набережне шосе:

2ef6a7abbb92a3f1963f4f047fa1a84f

b82cd5c2e51a11e057474dd940cfb50d

f38512e9f66b8d731303142bcce7d031

Більше крутих фото з рекламою та без неї можна подивитись на сайті Дмитра.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.