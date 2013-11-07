Київський фотограф Дмитро Фоменко вирішив наочно показати, який вигляд може мати українська столиця, якщо з неї прибрати зовнішню рекламу: білборди, вивіски та стовпах, розтяжки над дорогами та все те, що не дозволяє розгледіти Київ за собою.

Його спільний проект “Київ без реклами” разом з сайтом Старий Київ змусив задуматись багатьох про те, наскільки справді потрібна така кількість реклами на вулицях столиці. Ось кілька анімованих зображень вулиць Києва з рекламою – та без неї:

Бульвар Тараса Шевченка:

Вулиця Олени Теліги:

Набережне шосе:

Більше крутих фото з рекламою та без неї можна подивитись на сайті Дмитра.

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