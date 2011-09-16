Київ з висоти

Фотоблогер Віталій Раскалов, якого ви вже можете знати за матеріалом “Казань з висоти“, приїхав у рідний Київ, щоб познімати і українську столицю з дахів найвищих будинків та споруд.

Віталій народився в Києві, але зараз проживає у Москві. Йому 18 років, і він уже знімає міста Росії, України та Білорусі з приголомшливих позицій, забиратися на які часто немає дозволу.

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