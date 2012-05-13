Фотопрофіль: Ярослав Мончак

Продовжуємо відкривати для вас творчих людей в рубриці Фотопрофіль. Сьогодні у нас в гостях один з професіоналів в своїй справі.



Ярослав Мончак — фотограф зі Львова, який працює в жанрах портретної зйомки і Ню. До вашої уваги — фотопрофіль Ярослава.

Коли Ви захопились фотографією?

Це був приблизно рік 2008, тоді і думки не було займатись цим професійно, просто купив собі фотокамеру Canon A-400 (мильничка), та фотографував все підряд. В основному, це була зйомка макро та пейзаж. Поступово мені подобалось фотографувати людей, а точніше портрет. Ось тоді мене і понесло;) Прийшлось змінити «мильничку» на «дзеркалку» та повністю віддатись портретній зйомці. Портретна зйомка (процес та результат), це для мене заряд енергії.

Як відноситесь до критики?

Я дуже рідко прислуховуюсь до чиєїсь критики, так як бачення фотографії, це досить суб’єктивно. Є цільова аудиторія, яким подобаються мої роботи, а є й навпаки, яким незрозуміло, що і для чого фотографую. Подобатись всім на світі — неможливо!)

Яким місцям для зйомки надаєте перевагу?

Віддаю перевагу зйомці на пленері , тобто поза студією. Зйомка на різних локаціях відкриває більший простір для творчості. Є можливість більше передати атмосферу, антураж і т.п. Шукаю місця, які цікаві самі пособі, а якщо ще туди додати красивий жіночий образ, то такі зйомки мені дуже по душі.

Були якісь екстремальні зйомки?

Ооо, це була зйомка в Карпатах, пізно вночі, в холодній річці. Реквізит для зйомки спускали на шнурочку, з аварійного підвісного моста, на який страшно було навіть дивитись.

Роботи яких фотографів надихають?

Важко відповісти, так як вибірково подобаються роботи різних авторів. Ну, можливо це Паоло Роверсі, Ліндберг, круті портрети у Аліни Лєбєдєвої. Я можу точно назвати свою улюблену модель – Дар’я Вербова ;)

Знімали для глянцевих видань?

Так. Неодноразово знімав для видань “StyleBoom” , “Lviv Today”, “FotyMody” та інші.

Яку техніку використовуєте в роботі?

Canon 5d mark / 85mm / 50mm / 35mm

В чому шукаєте натхнення?

В красивих обличчях :)

Інші роботи Ярослава можна переглянути на сторінці у ВКонтакте.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.