Вечірній Львів: панорама міста

Чи знаєте Ви легенду про Лису гору, один зі славнозвісних пагорбів шляхетного міста Лева? Відомо, що під час нападу ляхів на Львів у 1340 році замок, який було побудовано на Княжій горі, згорів, і його вже не відбудовували. Довгі часи гора стояла пуста, без лісу, звідти з’явилася і назва – Лиса. Стала вона улюбленим місцем зустрічі відьом, чортів та іншої нечистої сили. Невідомо, скільки всього вони встигли натворити, а от пейзажі залишись незмінно прекрасними аж до наших днів.

Напевно, панорами вечірнього Львова здатні пробудити найчистіші, найтендітніші почуття як у душі необізнаного туриста, так і у корінного жителя міста. Отож скористайтеся шансом насолодитися фотографіями, сповненими різноманітних відтінків та кольорів, але подібних за атмосферою. На них природне світло непомітно розчиняється в сутінках, залишаючи після себе жовтуваті плями вуличних ліхтарів.

via http://jumpingrat.livejournal.com

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