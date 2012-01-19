Польоти уві сні і наяву

Минулого року ми вже писали про доньку фотографа Адель Енерсен, яка стала героїнею фантастичних сюжетів уві сні – поки дитина спала, мама турботливо обкладала її різноманітними ковдрами та іграшками, створюючи захоплюючі сцени. Сьогоднішній пост про схожий тип фотографії, в якому обігруються наші сни.

Щоправда, героїня цих знімків, ясна річ, не спить насправді. Проте нам залишається відзначити майстерність та фантазію автора проекту – Яна Вон Холлебена.

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