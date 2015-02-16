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Фотограф польського походження Йозеф Шульц об’їхав всю Європу для того, аби задокументувати покинуті прикордонні пункти пропуску, які раніше використовувались між країнами континенту в часи до створення Шенгенської зони.

Назва проекту Шульца – Übergang – перекладається з німецької як “перехід”. Кожен знімок був відретушований таким чином, щоб головний фокус глядача був зосереджений лише на будівлі КПП, а все оточуюче середовище опинилося в тумані. За словами фотографа, своїми знімками він хоче показати, наскільки важливими для нашої пам’яті залишаються ментальні кордони: навіть за роки та десятиліття після того, як фізичні кордони всередині Європи розчинилися, їх сліди все ще присутні у нашій голові.

“Кордони – це лінії, що прокладені не лише на місцевості, а й у нашій голові”, – каже Шульц.

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