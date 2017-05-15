Трішки більше, ніж через місяць Ґдиня знову гостинно прийматиме у себе всіх поціновувачів якісної музики та хорошого відпочинку. 28 червня стартує фестиваль Open’er — один з найяскравіших фестивалів Європи і один з тих, до якого українцям найближче добиратися.

Цьогорічний лайн-ап вражає: Radiohead, The xx, The Weeknd, Nicolas Jaar, Michael Kiwanuka, Foo Fighters, James Blake — організатори фестивалю, команда Alter Art, яка визнана однією з найкращих в Європі (вони також організовують Orange Warsaw Festival та Kraków Live Festival), щорічно намагається запросити на фестиваль тих виконавців, які раніше ніколи не давали свої концерти в Польщі.

Ми склали плейлист з найбільш очікуваних артистів на цьому фестивалі:

Open’er – це не тільки про музику. На фестивалі також знайдеться місце для мистецтва, кінопоказів, літератури, показів моди, спорту, еко- та дитячої локацій. Більше того, організатори сприяють тому, щоб відвідувачі брали з собою дітей на фестиваль і з раннього віку розвивали в них любов до всього хорошого. Для дітей віком до 3 років – вхід безкоштовний.

Ще однією родзинкою фестивалю є тихі дискотеки, які проводяться щоночі протягом фесту. На локації кожен відвідувач отримує пару навушників. Водночас грають двоє різних ді-джеїв на різних каналах, що дає кожному змогу слухати те, що їм більше подобається на даний момент. Вам не подобається трек першого ді-джея? Просто перемкніть на другий канал. Ви будете в змозі почути дві групи людей, які підспівують одночасно дві різні пісні, і запальні танці в двох різних ритмах — і це все в одній кімнаті!

Добиратися до місця призначення не буде проблемою, адже організатори передбачили безкоштовні автобуси, які безперервно курсуватимуть до фестивалю. Також є зручний гід по Ґданську тут і тут.

Для тих, хто ще вагається їхати чи не їхати на Open’er, наша відповідь – їхати! І якщо не на всі дні, то хоча б на один. Для зручності, ми склали розклад виступів виконавців по локаціях і днях. Поки тут зібрані тільки ті артисти, які вже розподілені на офіційному сайті.

До зустрічі в Ґдині!

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