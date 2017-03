Цього року українські виконавці мають шанс виступити на одній зі сцен легендарного фестивалю Sziget. Сьогодні оголосили 40 найкращих учасників відбору: Detach, Без обмежень, Mamanet, Atomic Simao, Joryj Kłoc, Zetetics, Shanti People, Le Cœur, Fire Place, Веремій, Kadnay, Atmasfera, The Cancel, O.Torvald, After Ego, Skai, The Oscar Wild, The Maunt, Indytronics, Edwin Hubble, LCA, Go-A, Monochromea, Esquizet, Aghiazma, Very The Jerry, Sinoptik, Правиця, Roll Models, [О], Forgotten Lizzard, Aurum de Luna, Её, Raynbow, Zagreb, Alloise, Cherry Merry, Drum&Tuba Band, Fontaliza, Black Maloka.

Проголосувати за улюбленого виконавця можна на сайті конкурсу до 10 квітня (12:00). Кожен має можливість проголосувати двічі, скориставшись акаунтом у Facebook та VK.

За результатами цього голосування на сайті буде визначено 3 гурти. А також свої «Топ-3» обере журі, до складу якого входять Володимир Сиваш, Ігор Панасенко, Влад Фісун, Ростислав Русаков, Андрій Гулик, Саша Варениця, Євгенія Стрижевська, Євген Кібець, Тудор Кілару, Олексій Бондаренко, міжнародний експерт та секретна зірка.

30 квітня у клубі Sentrum відбудеться фінал конкурсу з виступами шести гуртів-фіналістів, голосуванням журі та визначенням переможця, який представить Україну на Sziget Europe Stage 9-16 серпня 2017 року на острові Свободи в Будапешті.

Раніше участь у програмі фестивалю Sziget брали різні українські гурти. Наприклад, ДахаБраха (2013, 2015), ONUKA (2015), Антитіла (2010), Гайдамаки (2009, 2015).

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.