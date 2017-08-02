27 липня британці Foals вперше виступили в Україні. Декілька тисяч глядачів, дві фан-зони та море любові від соліста гурта Яніса Філіппакіса.

Буря і дощі перед концертом не відлякали прихильників, адже виступав гурт на Арт-Заводі “Платформа”. Тисячі дощовиків летіли в натовп від організаторів концерту, але на щастя, виступав гурт не під гуркіт грому і дощу, а під зоряним київським небом. Розігрівали публіку O.Torvald. Foals вийшли на сцену о 21 годині й почали з найпопулярнішої пісні «Mountain At My Gates». Привітався Яніс з публікою українською: “Добрий вечір, Київ!”

Загалом хлопці відіграли 13 треків і ще два на біс. Грали треки з усіх альбомів. Багато говорили, вставляючи українські репліки, а публіка задоволено слемилась під пісні Жеребців. Концерт Foals – це суцільні емоції, це драйв, це любов. Типово для всіх своїх виступів, Яніс стрибав у публіку, побіг у фан- та VIP-зони, випив чарочку з фанатами, підбурював слемитись і кидав барабанні палички у натовп. Насамкінець соліст кричить публіці “You are fucking awesome! Дякую, Київ!”, і після півторагодинного виступу Foals закінчують концерт. Після концерту у Фейсбуці гурту з’явився допис, в якому вони обіцяли скоро повернутися до нас, на що ми будемо дуже сподіватись :)

Текст: Тереза Кавінська

Фото: Діма Куницький і Юра Грязнов

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.