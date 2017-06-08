7-8 липня вже вдруге пройде фестиваль Hedonism. Як і минулого року, все відуватиметься на Трухановому острові. Цього разу організатори обіцяють 3 сцени та більше 40 виконавців. Серед сюрпризів – 9 липня буде проведено додатковий фестивальний день, вхід на який буде абсолютно безкоштовним.

На днях організатори оголосили фінальний лайн-ап. Серед виконавців – не тільки українські, але й іноземні виконавці:

Kiasmos (IS)

Sevdaliza (IRN/NL)

Westbam (DE)

Beissoul & Einius (LT)

Purple on Time (FR)

Ishome

Вагоновожатые

Shanti People, Черное Кино, The Cancel Band, Somali Yacht Club, Mandarinaduck, Make Like a Tree, On the Wane, Ptakh Jung, Krobak, Michael Ashwood, Леді Джанк, Dz’ob, Black Maloka, Latexfauna, Inaia, её, Tik Tu, Indytronics, Daamage, Mamanet, Zagreb, Junket, Semmar, Advocados, MyImaginaryFriends, Esquizet, Vagabond Specter, Me’leron, Postman, The Velvet Sun, Zoe Zaria

Приємним додатком до фестивалю стане і pre-party з австралійцем RY X, яке пройде в київському клубі Sentrum 3 липня. У травні 2016 року вийшов альбом RY X “Dawn”. Тихі перебори гітари, спокійний фальцет вокаліста та напівпрозоре звучання супровідних музикантів – все це разом створює атмосферу гіпнотичної меланхолії.

При виборі квитків є декілька опцій:

Ціна на квитки зросте, як тільки продадуться всі квитки цієї партії. Одноденні квитки можна буде купити ближче до події.

Як все відбувалося минулого року можна переглянути в офіційному aftermovie.



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