Новий міні-альбом Джамали сьогодні було викладено в інтернеті. ЕР називається «Дякую» і містить 6 пісень українською, російською та англійською мовами.

Саунд-продюсером платівки став Євген Філатов, який відомий публіці під псевдонімом The Maneken, а також є продюсером ще одного популярного проетку, Onuka. Саме тому ЕР отримав нехарактерне для Джамали електронне звучання, яке, втім, виглядає дуже органічно та цікаво. Першою піснею з альбому, якою співачка поділилась з публікою, став трек “Заплуталась”. Ось що сама Джамала каже про нову платівку:

“Дякую” – это мое осмысление прошедшего года. Новые песни и о том, что происходит в моей личной жизни, и о том что происходит вокруг нас: любовь, сомнения, разочарования, предательства, надежды, благодарность, вера. Это откровенные музыкальные письма, которые я отправляю людям, вне зависимости от того, где они живут и на каком языке говорят. В них все мои мысли и чувства, Джамала какая она есть сегодня, осенью 2014-го.

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