Log InRegister
Lost your password?
A password will be e-mailed to you.
Головна

Всі ми любимо дивитися фільми, а якщо у них ще й такий саундтрек, що запамятовується – це взагалі супер. Проте не кожне кіно може похвалитися вдалим саундтреком – в деяких вони відсутні взагалі, замінені звичайними перепадами музики, а в деяких – навпаки, приречені стати хітами.

Саме такі пісні Inspired зібрав у сьогоднішньому плейлисті. Думаю, більшість з них ви зможете вгадати, щойно почуєте перші секунди, і кожен з вас знайде собі улюблені пісні – незалежно від смаку. Гарного дня!

  1. Urge Kill – Girl, you’ll be a woman soon (Pulp Fiction)
  2. Hans Zimmer –  Mind Heist (Inception)
  3. Daft Punk – Derezzed (Tron: Legacy)
  4. Rob Dougan – Clubbed to Death (Matrix)
  5. Linkin Park – What I’ve done (Transformers)
  6. Al Hirt – Green Hornet (Kill Bill)
  7. Propellerheads – Spybreak (Matrix)
  8. Tomoyasu Hotel – Battle without honor or humanity (Kill Bill)
  9. Yann Tiersen – J’y Suis Jamais Alle (Amelie)
  10. Yann Tiersen – Les Jours Tristes (Amelie)
  11. Simon and Garfunkel – The sound of silence (Watchmen)
  12. Clint Mansell – Requiem for a dream (Requiem for a Dream)
  13. Aerosmith – I don’t want to miss a thing (Armageddon)
  14. Roy Orbison – Pretty Woman (Pretty Woman)
  15. The Black Eyed Peas – Pump It (Taxi 4)
  16. The Pussycat Dolls – Jai Ho (Slumdog Millionaire)
  17. Regina Spektor – Hero (500 Days of Summer)
  18. Vega Choir – Creep (The Social Network)
  19. Clint Mansell – Together we will live forever (The Fountain)
  20. Clint Mansell – A swan is born (The Black Swan)

URL плейлисту – grooveshark.com/playlist/Soundtracks/57294261. Поділіться власними піснями з фільмів, які вам подобаються найбільше – використовуйте хештег #in_music у Твітері та Вконтакте.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.