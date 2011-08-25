Всі ми любимо дивитися фільми, а якщо у них ще й такий саундтрек, що запамятовується – це взагалі супер. Проте не кожне кіно може похвалитися вдалим саундтреком – в деяких вони відсутні взагалі, замінені звичайними перепадами музики, а в деяких – навпаки, приречені стати хітами.
Саме такі пісні Inspired зібрав у сьогоднішньому плейлисті. Думаю, більшість з них ви зможете вгадати, щойно почуєте перші секунди, і кожен з вас знайде собі улюблені пісні – незалежно від смаку. Гарного дня!
- Urge Kill – Girl, you’ll be a woman soon (Pulp Fiction)
- Hans Zimmer – Mind Heist (Inception)
- Daft Punk – Derezzed (Tron: Legacy)
- Rob Dougan – Clubbed to Death (Matrix)
- Linkin Park – What I’ve done (Transformers)
- Al Hirt – Green Hornet (Kill Bill)
- Propellerheads – Spybreak (Matrix)
- Tomoyasu Hotel – Battle without honor or humanity (Kill Bill)
- Yann Tiersen – J’y Suis Jamais Alle (Amelie)
- Yann Tiersen – Les Jours Tristes (Amelie)
- Simon and Garfunkel – The sound of silence (Watchmen)
- Clint Mansell – Requiem for a dream (Requiem for a Dream)
- Aerosmith – I don’t want to miss a thing (Armageddon)
- Roy Orbison – Pretty Woman (Pretty Woman)
- The Black Eyed Peas – Pump It (Taxi 4)
- The Pussycat Dolls – Jai Ho (Slumdog Millionaire)
- Regina Spektor – Hero (500 Days of Summer)
- Vega Choir – Creep (The Social Network)
- Clint Mansell – Together we will live forever (The Fountain)
- Clint Mansell – A swan is born (The Black Swan)
URL плейлисту – grooveshark.com/playlist/Soundtracks/57294261. Поділіться власними піснями з фільмів, які вам подобаються найбільше – використовуйте хештег #in_music у Твітері та Вконтакте.
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