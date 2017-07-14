Незалежна інді-сцена України відрізняється якістю і прагненням до завоювання європейських країн. На жаль, ця музика розвивається досить повільно і не завжди у виконавців вистачає ресурсів на створення хороших відеокліпів. Тим не менш, музиканти не відступають перед труднощами. Саме тому вже зараз ми можемо похвалитися декількома свіжими і, безумовно, красивими відео українських інді-гуртів. Насолоджуйтесь!

Vagabond Specter – She’s A Bird

Кияни Vagabond Specter стали справжнім відкриттям української інді-сцени в 2016 році. Наразі музиканти активно розвиваються і працюють над новими матеріалами. На днях вони презентували нашій увазі кліп на пісню «She’s A Bird». І, якщо не знати про українське походження хлопців, дуже складно повірити в те, що це дійсно українська робота.

Me’leron – No Guilt

Молоді полтавці Me’leron привернули увагу більшості музичних видань до своєї творчості, презентувавши відеороботу на пісню «No Guilt». Це – приклад того, наскільки добре може бути, якщо старанно і з любов’ю відноситися до своєї роботи. Me’leron закликають всіх слухачів до миру просто з даху і, повірте, це саме той формат виступу, на якому вам хотілося б побувати.

Colaars – Backseat Kisses

Один з кращих інді-колективів України, гурт Colaars, в даний момент працює з саунд-продюсерами Великобританії. Близько року тому хлопці випустили стильний і соковитий кліп на трек «Backseat Kisses». «Ми спеціально не зверталися до модельних скаутів і проводити стандартні кастинги, ми шукали дівчат навколо себе. Нам потрібні були дуже характерні і в той же час щирі типажі. Кліп «Backseat Kisses» – про емоції. Гострі, яскраві, справжні – ті, які живуть всередині кожного з вас і рвуться назовні», – прокоментували тоді музиканти. І вони мали рацію.

Fun Service – She Runs

Неможливо не виділити кліп херсонського, а сьогодні вже київського колективу Fun Service як одну з найкращих відеоробіт за останній час в українській інді-музиці. Відео на пісню «She Runs» знімала студія Born Vision на мальовничій Кінбурнській косі, яка в самому кліпі перетворилася в якусь невідому, проте неймовірно красиву планету, яка віддалено нагадує Землю.

5 Vymir – Нові Імена

Завершуємо список відеороботою колективу 5 Vymir на пісню «Нові Імена». На сьогодні це єдина нова пісня з майбутнього одноіменного альбому колективу, яку хлопці вже виконували на своїх концертах. Кліп вийшов досить мінімалістичним, а замість історії музиканти знайомлять нас зі своїми «колегами по цеху», музикантами Latexfauna, Blooms Corda, Sinoptik, Ольгою Шуровою (Pianoboy) і Cardiomachine.

Автор: Анастасія Волокіта

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