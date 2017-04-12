Найбільший фестиваль короткого метру в Україні цього року відбудеться вже вшосте. Пройде він у ряді столичних кінотеатрів (Україна, Ліра, Будинок Кіно) з 19 по 23 квітня. За ці роки програма фестивалю кардинально збільшилась, тож цього року на тебе чекає більше ніж 300 ретельно відібраних фільмів на будь-який смак. Щоб не загубитися у більш ніж півсотні подій цих п’яти днів, ми склали власний гід!

З чого почати?

Перж за все, варто згадати, що фестиваль — це справжній кіномарафон, а отже до нього, як і до спортивного забігу, потрібно готуватися. Для цього знадобиться мінімально необхідний арсенал: інтернет, програма фестивалю та час. Майже усі події #KISFF відбуваються тільки раз, за винятком декількох конкурсних та позаконкурсних блоків, що будуть демонструватися двічі. Інша перешкода на шляху побачити все — перетин показів, адже паралельно на 2-3 локаціях йдуть фільми. Аби не пропустити саме “твоє” кіно, радимо витратити певний час на вивчення фестивальної програми та побудови логістики. На щастя, усі локації фестивалю знаходяться в центрі Києва.

Початківцям

Якщо ти тільки зібрався привести себе у кіноформу «до літа», радимо почати з наступних програм. Два блоки «Фестивальних хітів» — це «вершки» фестивального світу, переможці культових кіноподій та рекордсмени за кількістю показів в різних куточках світу. Якщо ж обирати фільми, перевірені часом, то тут у нагоді стане добірка стрічок, що запам’яталися команді KISFF за історію його існування — програма «Краще з KISFF: п’ять років».

Не останнє місце в твоєму житті займають теми кохання та сім’ї, тож гайда на покази «in the mood for love» та «Family Matters».

Проґавив «аааанімаційне божевілля» чи «100 фільмів за 100 хвилин» — це твій останній шанс.

Відпочити з пляшечкою червоного або з термосом гарячого чаю під зорями можна буде на open-air показах, де тебе чекатимуть програми «Комедії» та «Dark Side».

Досвідченим глядачам

Для кіноманів зі стажем рекомендуємо випробувати себе показами авангардного кіно («Roots Avantgarde Roots» та «La La Lavantgarde») та фільмів Оберхаузенського маніфесту, однієї з найважливіших подій в в історії німецького незалежного кіно. Якщо ж ви піддаєте сумніву сучасне мистецтво та вважаєте, що кіно втратило магію, програма «Art Sucks!» є обов’язковою до перегляду. Не обійшов увагою фестиваль і суспільно-політичні кризи останніх років — теми біженців та військових конфліктів об’єднала в собі програма «Там де нас нема».

«Усе, що ви хотіли знати про секс, але боялися спитати»

Напевно, ти один з тих, хто не розмовляв про секс з вчителями, батьками чи «старшими друзями», тобі доводилось черпати всю можливу інформацію з молодіжних журналів, телебачення та… фільмів. Короткий метр стане тобі в пригоді, ми підготували аж чотири програми про питання сексу, сексуальності, ґендеру та свободи вибору на #KISFF2017. Кохайтеся — ви цього варті.

Детальніше з цими та багатьма іншими програмами можна ознайомитися на сайті: http://www.kisff.org/program/.

Для тих, хто мріє дружити зі Скорсезе, Копполою та Доланом

Цього року KISFF підготував цілу низку освітніх подій. Відвідувачі Short Film School зможуть дізнатися, як розвинути свій короткометражний фільм у повнометражну картину, яку роль грає фотографічна естетика та з чого почати написання сценарію. Лекторами кіношколи стануть Софі Гоєтт, яка нещодавно отримала приз на фестивалі в Роттердамі, Асаф Ціппор, сценарист, викладач Тель-Авівської кіношколи, Юкка Пекка Лааксо, фестивальний директор одного з найстаріших фестивалів короткого метру в світі та інші. Презентації своїх кіношкіл також проведуть представники МОМЕ (Будапешт) та FAMU (Прага), які розкажуть про особливості навчання та вступу до цих навчальних закладів.

Для кіноіндустрії

Поспілкуватися з кінокритиками за філіжанкою кави, дізнатися про досвід ко-продакшена на європейському кіноринку, обговорити шляхи розвитку кіноосвіти та багато іншого зможуть відвідувачі професійних подій від KISFF, які проходитимуть в Київській Академії Медіа Мистецтв (КАМА).

Фото: KAMA та KISFF

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її і натисніть Shift + Enter або клікніть тут, щоб повідомити нас.