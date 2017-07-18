27 липня одна з найактуальніших британських інді-рок груп – Foals, вперше зіграє в Києві. Анонс цей абсолютно чесно можна назвати довгоочікуваним, бо щорічно команда грає більше сотні сольних концертів та фестивальних сетів по всьому світу, а українські фани групи чекають концерту в Києві не перший рік.

Ігор Панасов, головний редактор Karabas Live:

“У масиві інді-музики різної якості, якою сповнена світова індустрія, група Foals виділяється однією з вершин. Це пісні, які витримують випробування часом. У них є щось, стійке до змін. Два тижні тому я переслуховував їх альбом “Holy Fire” – він так само прекрасний і актуальний, як це було чотири роки тому, коли він вийшов.”

Сергій Кейн, головний редактор Comma:

“Одного разу в Гамбурзі мені пощастило поспілкуватися з фронтменом Foals. Він одразу ж сказав, що теж українець – його пращури по одній з ліній сто років тому народилися і жили в Прип’яті, а сам він у двохтисячних приїжджав до Києва й Івано-Франківська як турист. Янніс пообіцяв, що повернеться до нас з концертом, за будь яких умов. Дотримав таки обіцянку, мужик. А концерт тоді видався потужний, зі стрибками у багатотисячний натовп під “Inhaler” і бенгальськими вогнями під “Spanish Sahara”. Впевнений, в Києві вийде навіть крутіше.”

А ще в 2015 році Foals зняли в Києві кліп на “What Went Down”, трек з четвертого альбому з однойменною назвою. Того самого “What Went Down”, який в 2016 найстаріша британська премія з популярної музики NME Awards, назвала альбомом року.

Квитки на концерт ще можна встигнути придбати на сайті та в касах міста.

Також нещодавно стало відомо, що на розігріві гурту Foals виступлять O.Torvald, яких музиканти вибрали серед запропонованих їм шести українських гуртів.

Фронтмен Женя Галич, каже, що O.Torvald постануть перед публікою в дещо оновленому вигляді: “Ми зараз активно працюємо над новою музикою. На виступі перед Foals хочемо представити дещо з нового матеріалу, який ще ніхто не чув”.

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